Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Отношения

7 способов отпраздновать День святого Валентина в одиночестве

Анна Подгорная
10 февраля 2026, 10:32
20
Быть одному на День влюбленных - не приговор.
День святого Валентина
День святого Валентина как празднуют - как провести 14 февраля наедине с собой / коллаж: Главред, фото: pexels.com

Читайте больше:

  • Как отметить День святого Валентина
  • Что делать 14 февраля, если у вас нет пары

День святого Валентина создает серьезное давление на тех, кому приходится встречать его в одиночестве. Романтическая любовь в этот день противопоставляется всем другим формам, но суть 14 февраля совершенно не в этом.

День Любви можно праздновать и одному, и проводить именно так, как хочется вам - это одно из ярчайших проявлений любви к себе, что тоже стоит отпраздновать, убежден эксперт по отношениям Адриенн Мишель. В беседе с Cosmopolitan, он поделился идеями для одиноких людей на День святого Валентина. Лучшие из них для вас отобрал Главред.

видео дня

1. Устройте себе спа-день

Знаете, что на самом деле кричит о любви к себе? Полноценный день, посвященный исключительно заботе о себе. Сходите на массаж, маникюр, сделайте уходовую процедуру в косметическом салоне. Или устройте спа-курорт прямо у себя дома - ванная с ароматной пеной, маска для лица, пушистый халат, вода с огурцом... Как бы ни складывался этот день, делайте максимум для себя и своего удовольствия.

спа, день спа
День святого Валентина как празднуют - как провести 14 февраля наедине с собой / фото: pexels.com

2. Приготовьте новое блюдо, которое давно хотели попробовать

У вас точно есть несколько рецептов из соцсетей, которые вы сохранили. Откройте их и устройте кулинарный вечер! Приготовьте что-то сытное и вкусное, что создаст необходимое праздничное настроение. Украсить этот вечер поможет любимый коктейль или правильно подобранное вино, сорт чая или другого любимого вами напитка. Процесс приготовления, сервировки и непосредственного вкушения может быть крайне увлекательным и волнительным.

3. Сводите себя в ресторан

Самостоятельные походы в ресторан сильно недооценены. Нет ничего более приятного, чем забронировать столик в любимом месте, красиво нарядиться для себя и заказывать все, что вызывает слюноотделение, просто потому, что вы можете себе это позволить. Возьмите с собой хорошую книгу и наслаждайтесь тем, как приятно баловать себя именно так, как хотите этого вы.

девушка в ресторане
День святого Валентина как празднуют - как провести 14 февраля наедине с собой / фото: pexels.com

4. Прочитайте свою любимую любовную историю

Напомните себе, что любовь жива и легитимна, перечитав проверенный временем любовный роман. Или возьмитесь за новый. Это отличный способ погрузиться в романтическую атмосферу, не выходя из дома, и воскресить в себе нежные чувства, пусть и на один вечер.

5. Устройте для себя киномарафон

День Влюбленных идеально подходит для того, чтобы провести его в удобной пижаме на кровати или под теплым пледом на диване. Превратите свое жилое пространство в идеальное кинологово с удобными подушками, мягкими носочками и всеми вкусняшками, о которых только можно мечтать (и не нужно ни с кем делиться!). Неважно, выберете вы жуткие триллеры, чтобы отвлечься от праздника, или романтические фильмы, чтобы проникнуться его атмосферой.

кино, киновечер
День святого Валентина как празднуют - как провести 14 февраля наедине с собой / фото: pexels.com

6. Займитесь шопингом

Одна из лучших сторон Дня святого Валентина в одиночестве - это то, что не нужно изображать радость из-за подарка от второй половинки, который вам на самом деле не нравится. Кто знает вас лучше, чем вы сами? Нужны новые украшения? Одежда? Косметика? Нет ничего лучше, чем подарить себе то, что вам действительно нравится. Ведь подарок будет от человека с безупречным вкусом и точно в тему. Можете даже завернуть его в красивую упаковку - праздник никто не отменял, зачем же отказываться от приятных сюрпризов.

7. Займитесь предвесенней уборкой

Возможно, не самое романтическое занятие, да и до весны еще куча времени, но подготовиться к новому сезону можно и заранее. Переберите гардероб (вдруг это занятие вдохновит вас на пункт 6), отложите стопку вещей для пожертвований, выбросьте просроченную косметику и средства по уходу за кожей, пересмотрите содержимое холодильника и избавьтесь от прошлогоднего кабачка, который готовится развить там новую цивилизацию... Фоном можно включить любимую музыку, которой можно подпевать, да-да, вслух и от всей души, или любимый сериал, который неизменно создает хорошее настроение. На ужин у вас - любимый фастфуд в чистом пространстве, которое вы создали своими руками, и вдохновение от чистого листа в новой жизни без всего лишнего.

уборка
День святого Валентина как празднуют - как провести 14 февраля наедине с собой / фото: pexels.com

Читайте также:

Об источнике: Cosmopolitan

Cosmopolitan - международный женский журнал. Содержание включает в себя статьи о взаимоотношениях, здоровье, карьере, самосовершенствовании, знаменитостях, а также моде и красоте. Выпущен впервые в США в 1886 году как семейный журнал, позже стал литературным журналом, и в конце концов, в поздние 1960-е годы, становится женским журналом. Журнал печатается на 35 языках и распространён более чем в 110 странах, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

День святого Валентина 14 февраля интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Резкий скачок потерь среди армии РФ подрывает наступательные планы Путина - FT

Резкий скачок потерь среди армии РФ подрывает наступательные планы Путина - FT

10:58Война
Кремль готовит новое наступление летом, Трампу нужно перемирие для выборов - Жовтенко

Кремль готовит новое наступление летом, Трампу нужно перемирие для выборов - Жовтенко

10:41Интервью
РФ атаковала энергетику: часть Одесчины без света, ремонт займет много времени

РФ атаковала энергетику: часть Одесчины без света, ремонт займет много времени

10:34Энергетика
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 10 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 10 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Весит 50 кг при росте 175 см: украинская актриса впервые рассказала о диагнозе сына

Весит 50 кг при росте 175 см: украинская актриса впервые рассказала о диагнозе сына

Бои перешли в центр города: в ВСУ рассказали о ситуации на важном направлении

Бои перешли в центр города: в ВСУ рассказали о ситуации на важном направлении

Москва выдвинула новые условия мира: что потребовали от Украины

Москва выдвинула новые условия мира: что потребовали от Украины

Отключение света в Украине — графики на 10 февраля (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 10 февраля (обновляется)

Последние новости

11:56

Что надеть на День святого Валентина: 5 привлекательных идей от Андре Тана

11:55

На Олимпиаде-2026 разгорелся скандал из-за шлема украинского скелетониста

11:45

Киев прошел самые сильные морозы: когда в столицу придет оттепель - синоптик

11:26

Тодоренко специально отравила человека: что случилось

11:20

Трендовые кроссовки 2026: топ-3 пары для элегантных образов на каждый деньВидео

Кремль готовит новое наступление летом, Трампу нужно перемирие для выборов - ЖовтенкоКремль готовит новое наступление летом, Трампу нужно перемирие для выборов - Жовтенко
11:14

Мороз в Полтавской области пойдет на спад, но есть нюанс: как изменится погода

11:06

Китайский гороскоп на завтра 11 февраля: Тиграм - проблемы, Свиньям - ошибки

10:58

Резкий скачок потерь среди армии РФ подрывает наступательные планы Путина - FT

10:34

РФ атаковала энергетику: часть Одесчины без света, ремонт займет много времени

Реклама
10:32

7 способов отпраздновать День святого Валентина в одиночестве

10:14

Андрей Данилко в рясе священника эпично потроллил Нацотбор: "Трендовые луки"

10:10

После морозов будет +10 и дожди: когда в Одессе резко изменится погода

10:06

Точно не в ложке: как правильно гасить соду уксусомВидео

09:56

"Семья распалась": названа истинная причина развода Елены и Тараса Тополь

09:55

Пропагандисты РФ трубят о контрнаступлении ВСУ в Запорожье: в ISW раскрыли замысел врага

09:37

Враг прорывается на границе, ВСУ мгновенно отреагировали контратаками - ISW

09:25

Вызов Китаю: зачем США приземлили транспортники у границы с Ираноммнение

09:07

Почему стиральная машина внезапно продлевает стирку: причина вас удивит

08:57

Москва выдвинула новые условия мира: что потребовали от Украины

08:50

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 10 февраля (обновляется)

Реклама
08:25

Отключение света в Украине — графики на 10 февраля (обновляется)

08:20

Украина может частично вступить в ЕС в 2027 году: СМИ узнали о секретном плане

08:13

Карта Deep State онлайн за 10 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

07:21

Дроны РФ ударили по Вольнянску: ранены четверо, среди них младенец

06:51

Трамп и Си Цзиньпин готовят саммит: в Politico назвали возможную тему переговоров

06:20

Почему США защищают "Росатом" от санкциймнение

05:05

Астрономы бьют тревогу: галактикой может управлять загадочная тёмная субстанция

04:41

Легендарные советские конфеты, которые придумали в Украине: история драже "Морские камушки"

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке мужчины в костюме за 91 секунду

03:25

Какой будет Украина, если проиграет войну: военный дал мрачный прогноз

03:00

"Нужно было заплатить мне": Зибров рассказал, почему не приехал на похороны Гиги

02:16

Почему сладкий перец называется болгарским: объяснение многих удивит

02:14

Бои перешли в центр города: в ВСУ рассказали о ситуации на важном направлении

01:11

"Реанимация" за копейки: эксперт рассказал, как восстановить сад после морозовВидео

00:31

Биатлон на Олимпиаде-2026: кто из украинцев выйдет на индивидуальную гонку и когда

09 февраля, понедельник
23:30

Дополнительные мегаватты найдены: в правительстве рассказали, когда графики станут мягче

23:29

РФ может атаковать с нового направления: полковник ВСУ назвал опасный участок

22:37

Отключение электроэнергии 10 февраля в Киеве и области: опубликованы графики

22:26

Свет становится дефицитом: новые графики отключений для Днепра и области на 10 февраляФото

22:24

Обновили графики отключений для Запорожской области - когда не будет света 10 февраля

Реклама
21:59

РФ сократит число ударов и выберет новые цели для массированных атак – прогноз

21:53

Победительница Нацотбора сделала заявление о передаче кубка другому участнику

21:49

Света для Черкасс и области станет больше - графики отключений на 10 февраля

21:28

Для Украины готовят уникальный формат вступления в ЕС - что предполагается

21:26

Зеленский одобрил новые программы поддержки: какую помощь получат украинцы

20:35

Сантехник выдал профессиональный секрет: засор исчезает легко и за минутыВидео

20:26

"Не вернулись лучшие": в бою погиб экипаж вертолета Ми-24

19:43

Мороз, снег и штормовой ветер: Украину накрывает волна похолодания

19:35

Ситуация изменилась: в Укрэнерго рассказали, как будут отключать свет 10 февраля

19:22

3 зпрета, которые нельзя нарушать в праздник 10 февраля - приметы

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
ПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваЕлена ЗеленскаяМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения, кумС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять