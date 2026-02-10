7 способов отпраздновать День святого Валентина в одиночестве

Быть одному на День влюбленных - не приговор.

День святого Валентина как празднуют - как провести 14 февраля наедине с собой / коллаж: Главред, фото: pexels.com

Как отметить День святого Валентина

Что делать 14 февраля, если у вас нет пары

День святого Валентина создает серьезное давление на тех, кому приходится встречать его в одиночестве. Романтическая любовь в этот день противопоставляется всем другим формам, но суть 14 февраля совершенно не в этом.

День Любви можно праздновать и одному, и проводить именно так, как хочется вам - это одно из ярчайших проявлений любви к себе, что тоже стоит отпраздновать, убежден эксперт по отношениям Адриенн Мишель. В беседе с Cosmopolitan, он поделился идеями для одиноких людей на День святого Валентина. Лучшие из них для вас отобрал Главред.

1. Устройте себе спа-день

Знаете, что на самом деле кричит о любви к себе? Полноценный день, посвященный исключительно заботе о себе. Сходите на массаж, маникюр, сделайте уходовую процедуру в косметическом салоне. Или устройте спа-курорт прямо у себя дома - ванная с ароматной пеной, маска для лица, пушистый халат, вода с огурцом... Как бы ни складывался этот день, делайте максимум для себя и своего удовольствия.

День святого Валентина как празднуют - как провести 14 февраля наедине с собой / фото: pexels.com

2. Приготовьте новое блюдо, которое давно хотели попробовать

У вас точно есть несколько рецептов из соцсетей, которые вы сохранили. Откройте их и устройте кулинарный вечер! Приготовьте что-то сытное и вкусное, что создаст необходимое праздничное настроение. Украсить этот вечер поможет любимый коктейль или правильно подобранное вино, сорт чая или другого любимого вами напитка. Процесс приготовления, сервировки и непосредственного вкушения может быть крайне увлекательным и волнительным.

3. Сводите себя в ресторан

Самостоятельные походы в ресторан сильно недооценены. Нет ничего более приятного, чем забронировать столик в любимом месте, красиво нарядиться для себя и заказывать все, что вызывает слюноотделение, просто потому, что вы можете себе это позволить. Возьмите с собой хорошую книгу и наслаждайтесь тем, как приятно баловать себя именно так, как хотите этого вы.

День святого Валентина как празднуют - как провести 14 февраля наедине с собой / фото: pexels.com

4. Прочитайте свою любимую любовную историю

Напомните себе, что любовь жива и легитимна, перечитав проверенный временем любовный роман. Или возьмитесь за новый. Это отличный способ погрузиться в романтическую атмосферу, не выходя из дома, и воскресить в себе нежные чувства, пусть и на один вечер.

5. Устройте для себя киномарафон

День Влюбленных идеально подходит для того, чтобы провести его в удобной пижаме на кровати или под теплым пледом на диване. Превратите свое жилое пространство в идеальное кинологово с удобными подушками, мягкими носочками и всеми вкусняшками, о которых только можно мечтать (и не нужно ни с кем делиться!). Неважно, выберете вы жуткие триллеры, чтобы отвлечься от праздника, или романтические фильмы, чтобы проникнуться его атмосферой.

День святого Валентина как празднуют - как провести 14 февраля наедине с собой / фото: pexels.com

6. Займитесь шопингом

Одна из лучших сторон Дня святого Валентина в одиночестве - это то, что не нужно изображать радость из-за подарка от второй половинки, который вам на самом деле не нравится. Кто знает вас лучше, чем вы сами? Нужны новые украшения? Одежда? Косметика? Нет ничего лучше, чем подарить себе то, что вам действительно нравится. Ведь подарок будет от человека с безупречным вкусом и точно в тему. Можете даже завернуть его в красивую упаковку - праздник никто не отменял, зачем же отказываться от приятных сюрпризов.

7. Займитесь предвесенней уборкой

Возможно, не самое романтическое занятие, да и до весны еще куча времени, но подготовиться к новому сезону можно и заранее. Переберите гардероб (вдруг это занятие вдохновит вас на пункт 6), отложите стопку вещей для пожертвований, выбросьте просроченную косметику и средства по уходу за кожей, пересмотрите содержимое холодильника и избавьтесь от прошлогоднего кабачка, который готовится развить там новую цивилизацию... Фоном можно включить любимую музыку, которой можно подпевать, да-да, вслух и от всей души, или любимый сериал, который неизменно создает хорошее настроение. На ужин у вас - любимый фастфуд в чистом пространстве, которое вы создали своими руками, и вдохновение от чистого листа в новой жизни без всего лишнего.

День святого Валентина как празднуют - как провести 14 февраля наедине с собой / фото: pexels.com

