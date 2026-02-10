Бои перешли в центр города: в ВСУ рассказали о ситуации на важном направлении

Российские оккупанты усиливают атаки на север города, украинские войска отражают штурмы и наносят потери врагу.

Враг пытается атаковать районы Ступочки и Орехово-Васильевку / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Кратко:

Россияне усиливают давление на север Мирнограда

В центре города продолжаются стрелковые бои

Активные действия идут в Покровско-Мирноградской агломерации

В Мирнограде российские оккупанты усиливают давление на северную часть города. В центре продолжаются стрелковые бои с врагом, сообщает группировка войск "Восток".

По данным военных, активные действия украинских подразделений продолжаются в районе Покровско-Мирноградской агломерации. Защитники заверили, что противник несет значительные потери.

"На Покровском направлении с начала суток оккупанты осуществили 32 попытки потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах Софиевки, Родинского, Мирнограда, Покровска, Котлиного, Удачного, Молодецкого, Новоподгородного, Новопавловки, Ивановки, Филии и Дачного. Силы обороны сдерживают натиск, уже отбито 29 атак", – говорится в сообщении.

В группировке подчеркнули, что украинские войска контролируют северную часть Покровска, своевременно выявляют перемещения противника и наносят огневое поражение.

"Противник усиливает давление на северную часть города, в центре Мирнограда продолжаются стрелковые бои с врагом", – отметили военные.

Кроме того, украинские подразделения проводят поисково-ударные действия, чтобы не допустить продвижения оккупантов, и уничтожают боевую технику врага.

Мирноград / Инфографика: Главред

Ситуация на Краматорском направлении

На Краматорском направлении враг атаковал в районе Ступочек. Сложной остается ситуация в районе Орехово-Васильевки.

"Силы обороны сдерживают захватчиков, артиллерия и подразделения БПЛА наносят огневое поражение по скоплению оккупантов и логистическим путям. Противник несет существенные потери", – добавили в группировке "Восток".

Какова сейчас ситуация на фронте – мнение военного

Как писал Главред, российские войска существенно потеряли темп наступательных действий на фронте и сейчас демонстрируют самые низкие показатели с начала полномасштабного вторжения. Такую оценку дал бригадный генерал, командир 3-го армейского корпуса Андрей Билецкий, сообщают Факты.

По его словам, украинские военные сознательно создают для противника ситуацию, в которой дальнейшие наступательные действия становятся бесперспективными.

"Цель Украины состоит в том, чтобы лишить Россию возможности вести наступление на фронте, что позволит переходить к переговорам с более выгодных позиций", - отметил Билецкий.

В то же время эксперт отметил, что российские войска надеются на зимний период для восстановления темпов атак.

"Сейчас у россиян что? Они сильно тормозят по фронту, у них худшие с 2022 года темпы продвижения на большинстве участков, но они верят, что зима пройдет и их зеленая тактика инфильтрации снова станет эффективной, они на это рассчитывают", – подчеркнул командир.

Таким образом, по мнению эксперта, нынешняя ситуация свидетельствует об эффективности украинских оборонных мер и стратегической подготовке к переговорам с более сильных позиций.

Об источнике: Группировка войск "Восток" Группировка войск "Восток" — это оперативное формирование Вооруженных Сил Украины, созданное для обороны и проведения наступательных и оборонительных операций на восточном направлении страны.

