Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Фронт

Бои перешли в центр города: в ВСУ рассказали о ситуации на важном направлении

Руслан Иваненко
10 февраля 2026, 02:14
14
Российские оккупанты усиливают атаки на север города, украинские войска отражают штурмы и наносят потери врагу.
ВСУ, Фронт, Война
Враг пытается атаковать районы Ступочки и Орехово-Васильевку / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Кратко:

  • Россияне усиливают давление на север Мирнограда
  • В центре города продолжаются стрелковые бои
  • Активные действия идут в Покровско-Мирноградской агломерации

В Мирнограде российские оккупанты усиливают давление на северную часть города. В центре продолжаются стрелковые бои с врагом, сообщает группировка войск "Восток".

По данным военных, активные действия украинских подразделений продолжаются в районе Покровско-Мирноградской агломерации. Защитники заверили, что противник несет значительные потери.

видео дня

"На Покровском направлении с начала суток оккупанты осуществили 32 попытки потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах Софиевки, Родинского, Мирнограда, Покровска, Котлиного, Удачного, Молодецкого, Новоподгородного, Новопавловки, Ивановки, Филии и Дачного. Силы обороны сдерживают натиск, уже отбито 29 атак", – говорится в сообщении.

В группировке подчеркнули, что украинские войска контролируют северную часть Покровска, своевременно выявляют перемещения противника и наносят огневое поражение.

"Противник усиливает давление на северную часть города, в центре Мирнограда продолжаются стрелковые бои с врагом", – отметили военные.

Кроме того, украинские подразделения проводят поисково-ударные действия, чтобы не допустить продвижения оккупантов, и уничтожают боевую технику врага.

Мирноград
Мирноград / Инфографика: Главред

Ситуация на Краматорском направлении

На Краматорском направлении враг атаковал в районе Ступочек. Сложной остается ситуация в районе Орехово-Васильевки.

"Силы обороны сдерживают захватчиков, артиллерия и подразделения БПЛА наносят огневое поражение по скоплению оккупантов и логистическим путям. Противник несет существенные потери", – добавили в группировке "Восток".

Какова сейчас ситуация на фронте – мнение военного

Как писал Главред, российские войска существенно потеряли темп наступательных действий на фронте и сейчас демонстрируют самые низкие показатели с начала полномасштабного вторжения. Такую оценку дал бригадный генерал, командир 3-го армейского корпуса Андрей Билецкий, сообщают Факты.

По его словам, украинские военные сознательно создают для противника ситуацию, в которой дальнейшие наступательные действия становятся бесперспективными.

"Цель Украины состоит в том, чтобы лишить Россию возможности вести наступление на фронте, что позволит переходить к переговорам с более выгодных позиций", - отметил Билецкий.

В то же время эксперт отметил, что российские войска надеются на зимний период для восстановления темпов атак.

"Сейчас у россиян что? Они сильно тормозят по фронту, у них худшие с 2022 года темпы продвижения на большинстве участков, но они верят, что зима пройдет и их зеленая тактика инфильтрации снова станет эффективной, они на это рассчитывают", – подчеркнул командир.

Таким образом, по мнению эксперта, нынешняя ситуация свидетельствует об эффективности украинских оборонных мер и стратегической подготовке к переговорам с более сильных позиций.

Ситуация на фронте – новости по теме

Как писал Главред ранее, Силы обороны Украины сорвали попытки российских войск закрепиться в селе Придорожное Запорожской области.

Кроме того, российские пропагандисты, в частности так называемые "z-военкоры", распространяют заявления о якобы контрнаступлении Сил обороны Украины на границе Днепропетровской и Запорожской областей. В то же время в Вооруженных силах Украины эти утверждения опровергли и объяснили реальное положение дел на фронте.

Напомним, что обстановка на Покровском направлении продолжает ухудшаться. Аналитики DeepState сообщают, что российские подразделения пытаются продвинуть пехоту в северную часть Покровска, параллельно вывозя тела погибших военных, переодевшись в гражданскую одежду.

Читайте также:

Об источнике: Группировка войск "Восток"

Группировка войск "Восток" — это оперативное формирование Вооруженных Сил Украины, созданное для обороны и проведения наступательных и оборонительных операций на восточном направлении страны.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине линия фронта военная агрессия РФ Фронт
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Бои перешли в центр города: в ВСУ рассказали о ситуации на важном направлении

Бои перешли в центр города: в ВСУ рассказали о ситуации на важном направлении

02:14Фронт
Дополнительные мегаватты найдены: в правительстве рассказали, когда графики станут мягче

Дополнительные мегаватты найдены: в правительстве рассказали, когда графики станут мягче

23:30Энергетика
Для Украины готовят уникальный формат вступления в ЕС - что предполагается

Для Украины готовят уникальный формат вступления в ЕС - что предполагается

21:28Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 9 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 9 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Весит 50 кг при росте 175 см: украинская актриса впервые рассказала о диагнозе сына

Весит 50 кг при росте 175 см: украинская актриса впервые рассказала о диагнозе сына

Отключение света в Украине — графики на 9 февраля (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 9 февраля (обновляется)

РФ обстреляла ракетами Киевскую область: куда целился враг

РФ обстреляла ракетами Киевскую область: куда целился враг

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке мальчика и девочки за 59 с

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке мальчика и девочки за 59 с

Последние новости

02:16

Почему сладкий перец называется болгарским: объяснение многих удивит

02:14

Бои перешли в центр города: в ВСУ рассказали о ситуации на важном направлении

01:11

"Реанимация" за копейки: эксперт рассказал, как восстановить сад после морозовВидео

00:31

Биатлон на Олимпиаде-2026: кто из украинцев выйдет на индивидуальную гонку и когда

09 февраля, понедельник
23:30

Дополнительные мегаватты найдены: в правительстве рассказали, когда графики станут мягче

Ракетные атаки России станут более опасными, российская баллистика создает новый вызов – КоваленкоРакетные атаки России станут более опасными, российская баллистика создает новый вызов – Коваленко
23:29

РФ может атаковать с нового направления: полковник ВСУ назвал опасный участок

22:37

Отключение электроэнергии 10 февраля в Киеве и области: опубликованы графики

22:26

Свет становится дефицитом: новые графики отключений для Днепра и области на 10 февраляФото

22:24

Обновили графики отключений для Запорожской области - когда не будет света 10 февраля

Реклама
21:59

РФ сократит число ударов и выберет новые цели для массированных атак – прогноз

21:53

Победительница Нацотбора сделала заявление о передаче кубка другому участнику

21:49

Света для Черкасс и области станет больше - графики отключений на 10 февраля

21:28

Для Украины готовят уникальный формат вступления в ЕС - что предполагается

21:26

Зеленский одобрил новые программы поддержки: какую помощь получат украинцы

20:35

Сантехник выдал профессиональный секрет: засор исчезает легко и за минутыВидео

20:26

"Не вернулись лучшие": в бою погиб экипаж вертолета Ми-24

19:43

Мороз, снег и штормовой ветер: Украину накрывает волна похолодания

19:35

Ситуация изменилась: в Укрэнерго рассказали, как будут отключать свет 10 февраля

19:22

3 зпрета, которые нельзя нарушать в праздник 10 февраля - приметы

19:21

Штурмовики ВСУ уничтожили ДРГ и зачистили населенный пункт на Запорожье

Реклама
19:20

"Будем освобождать Украину": военный оценил заявление Сырского о контрнаступленииВидео

19:10

Почему РФ сделала тактику на баллистику для атак на Украинумнение

18:42

"Шахеды" каждый час: эксперт раскрыл "потолок" возможностей РФ и ее главную цель

18:33

Уничтожены десятки тысяч россиян: Сырский о деталях рекордных ударов по врагу

18:22

В РФ паникуют из-за масштабного "контрнаступления" ВСУ - какая ситуация на фронте

17:51

Доллар сдает позиции, евро резко рванул вверх: новый курс валют на 10 февраля

17:34

Могут ли ТЦК и СП задерживать граждан - в Раде поставили точку в вопросе

17:32

США захватили танкер теневого флота РФ Aquila II - детали эффектной операцииФото

17:30

Завершение войны: в США ответили Зеленскому и оценили вероятные сроки

17:12

Картофель получится необыкновенно вкусным: какой ингредиент следует добавить во время варки

16:42

"Ради наживы, ради денег": под Киевом убит олень с самыми большими в Украине рогами

16:38

Украинские "Фламинго" ударили по РФ, есть попадания: раскрыты последствия атакиВидео

16:36

Есть "прилеты" и разрушения: объекты Нафтогаза под массированными ударами РФ

16:30

Житомирскую область прогреет до +4: синоптики рассказали, когда погода кардинально изменится

16:14

Нардепа Гунько приговорили к 4 годам тюрьмы с конфискацией всего имущества

16:12

Леся Никитюк раскрыла детали свадьбы с военным: "Видела свадебные платья"

15:41

Весит 50 кг при росте 175 см: украинская актриса впервые рассказала о диагнозе сына

14:52

Самая высокая вершина Польши: где находится и превосходит ли она Говерлу

14:49

"Дух Анкориджа": в Кремле заговорили об условиях "прорыва" в мирных переговорах

14:45

"Это мой грех": Иво Бобул заставил бывшую жену избавиться от ребенка

Реклама
14:21

"У меня есть человек": Боржемская рассекретила свои отношения

14:14

Минус 6 тысяч FPV-дронов: украинские воины блестяще атаковали важные цели РФ

14:09

"Уже пережито": Елена Мозговая сделала громкое заявление о личном

14:07

В два раза дешевле и вкуснее магазинных: как сделать джерки дома без сушилки

13:45

Масленица 2026: рецепт шикарных блинов, от которых все ахнутВидео

13:45

10 февраля нельзя устраивать громкие застолья: какой церковный праздник

13:27

"Через боль": Jerry Heil заявила о предательстве на фоне скандалов Нацотбора

13:26

Таро-прогноз на затмение 17 февраля: у кого начнется светлая полоса, а кого ждут большие деньгиВидео

13:20

Пригреет до +5 градусов: когда в Ровенскую область придет резкое потепление

13:17

"Покровск вот-вот перейдет в руки россиян": в DeepState предупредили о последних боях

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонЕлена Зеленская
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости Запорожья
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять