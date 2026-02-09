"Шахеды" каждый час: эксперт раскрыл "потолок" возможностей РФ и ее главную цель

Эксперт объяснил, почему интенсивность атак беспилотников будет оставаться высокой и неизменной

Российская оккупационная армия, вероятно, продолжит наносить удары дронами по гражданской инфраструктуре Украины до окончания отопительного сезона. Об этом в эфире телемарафона сообщил эксперт по вопросам авиационного рынка Богдан Долинце, передает УНИАН.

Интенсивность атак

"Мы видим, что есть несколько факторов. Ранее враг активно наращивал интенсивность атак беспилотными системами... Вышел на способность осуществлять атаку порядка 100-150 беспилотниками в течение одного часа. Вряд ли врагу удастся быстро увеличить эти возможности. То есть, в следующих атаках мы будем видеть фактически похожие ситуации", – отметил эксперт. видео дня

Фокус на гражданской инфраструктуре

По его словам, сейчас Россия сместила фокус на гражданскую критическую инфраструктуру.

"Не имея возможности использовать эти средства с военной точки зрения, враг переориентирует все это оружие против гражданского населения, гражданской критической инфраструктуры. И с высокой вероятностью, до окончания зимнего периода мы увидим продолжение именно такой тактики. Вряд ли она будет меняться", – добавил Долинце.

Шахед / Инфографика: Главред

Последствия для энергосети Украины – оценка эксперта

Эксперт Национального института стратегических исследований Геннадий Рябцев прокомментировал последствия атак РФ на энергетическую инфраструктуру Украины.

По его словам, поражение подстанций и магистральных линий электропередач значительно ослабляет устойчивость энергосети и затрудняет перераспределение электроэнергии между регионами.

"В такой ситуации краткосрочные отключения электроэнергии являются необходимым шагом для предотвращения масштабных аварий", – подчеркнул эксперт.

Удары РФ по Украине – новости по теме

Как ранее писал Главред, в Киеве продолжаются работы по восстановлению теплоснабжения в жилых домах. Как сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба, еще десятки домов остаются без тепла.

Кроме того, сотни тысяч украинцев оказались перед новым испытанием – экстремальные морозы накрыли страну именно тогда, когда российские удары снова парализуют энергетическую систему. По данным CNN, многие жители вынуждены проводить дни почти без света и тепла.

Напомним, что РФ атаковала ТЭЦ и ТЭС, сотни тысяч семей остались без тепла. Оккупанты атаковали ТЭЦ и ТЭС, которые работали для обогрева районов в Киеве, Харькове и Днепре.

