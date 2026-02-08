"Энергетики сделали невозможное": Киев возвращается к временным графикам отключения

Несмотря на колоссальный дефицит электричества, столица Украины возвращаеься к временным графикам.

Энергетикам снова удалось сделать невозможное

Графики можно посмотреть в чат-боте

Киев возвращается к временным графикам отключения света. Об этом в воскресенье утром, 8 февраля, сообщили в ДТЭК.

"Энергетикам снова удалось сделать невозможное. Несмотря на колоссальный дефицит электричества, мы возвращаемся к временным графикам в столице", - говорится в сообщении.

Графики можно посмотреть в чат-боте, на сайте или в городском приложении "Киев Цифровой".

Ранее в ДТЭК объясняли, что временные графики не привязаны к очередям: фактически каждый дом имеет свое время с электричеством.

"Если по одному адресу отображено два графика, это означает, что дом подключен к двум разным линиям электроснабжения, поэтому в разных квартирах свет может появляться в разное время", - отмечали энергетики.

Эксперт назвал самые проблемные регионы без тепла и света

Главред писал, что по словам эксперта по вопросам энергетики Геннадия Рябцева, сегодня в прифронтовых регионах, среди которых и Одесщина и Харьковщина, ситуация самая плохая.

В то же время, невзирая на то, что по Киеву наносятся многочисленные удары, обеспечение столицы отличается от большинства других городов. В Киеве тоже будет непросто, но он обеспечивается необходимым лучше другие населенные пункты.

Ситуация в энергосистеме

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко говорил, что украинская энергосистема постепенно выходит из тяжелого энергетического периода, но это улучшение будет недолгим.

По его словам, впереди отечественную энергетику неизбежно ждет ремонтная кампания атомной генерации и сезонный летний пик потребления, что снова может испытать энергосистему на прочность.

"Я думаю, что будет довольно сложный период в июле-августе, там вполне могут быть довольно строгие ограничения", - подчеркнул он.

Удар РФ по энергетике - что известно

Как ранее писал Главред, в Киеве продолжаются работы по восстановлению теплоснабжения в жилых домах. Как сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба, еще десятки домов остаются без тепла.

Энергосистема из-за удара России в ночь с 6 на 7 февраля работает с максимальными ограничениями, сложнее всего ситуация в Киеве, где с учетом предыдущих длительных ударов по инфраструктуре свет сейчас есть 1,5–2 часа в сутки, сообщает энергокомпания ДТЭК.

Ранее глава парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус отметил, что рассчитывать на какое-либо энергетическое перемирие с Россией не следует, зато стоит готовиться к ближайшим трем неделям зимы, которые могут оказаться особенно сложными из-за сильных морозов.

Об источнике: ДТЭК ДТЭК (ранее - Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбасская топливно-энергетическая компания) - крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины. Компания производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, добывает уголь и природный газ, осуществляет трейдинг энергопродуктов, распределяет электроэнергию и имеет сеть зарядных станций, пишет Википедия.

