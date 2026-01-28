Худшее – впереди: в Раде назвали сроки осложнения ситуации в энергетике

Нет информации, что в ближайшее время возможно какое-то энергетическое перемирие, предупредил Андрей Герус.

https://glavred.info/ukraine/hudshee-vperedi-v-rade-nazvali-sroki-oslozhneniya-situacii-v-energetike-10736153.html Ссылка скопирована

Украинцам рассказали о вероятности улучшения ситуации с отключениями / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Главное:

Ближайшие три недели зимы обещают быть очень тяжелыми

Ориентировочно с середины февраля ситуация улучшится

Рассчитывать на энергетическое перемирие с РФ не стоит, важнее готовиться к прохождению ближайших трех недель зимы, которые обещают быть очень тяжелыми из-за морозов, заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус.

Как подчеркнул он в эфире информационного телемарафона, ориентировочно с середины февраля ситуация улучшится благодаря активизации солнечных станций.

видео дня

"У меня нет информации, что в ближайшее время возможно какое-то энергетическое перемирие. Если оно будет, значит будет, это хорошо. Но нам нужно готовиться к худшему, исходя из того, что есть сегодня. Надо понимать, что следующие три недели, которые будут не простыми, нам нужно пройти, пережить", – сказал народный депутат.

Когда ждать улучшения ситуации в энергетике

По его словам, ориентировочно с 15-20 февраля ситуация будет становиться лучше, потому что будет длиннее световой день и больше солнца, а в Украине очень много СЭС в разных регионах, и они будут очень серьезно помогать энергосистеме.

"Плохие новости: действительно будут морозы, будет сложно. Хорошие новости: нам нужно три недели продержаться, а там уже будет легче", – резюмировал глава энергокомитета Рады.

Угроза новых обстрелов: важное предупреждение

Он также обратил внимание, что российские агрессоры, которые, по его мнению, "сейчас не хотят ни мира, ни перемирия, в том числе энергетического", даже не ждут мороза в минус 20 градусов, потому что обстрелы постоянно продолжаются по разным регионам.

/ Главред

Ситуация с электроэнергией: города с наименьшими отключениями

Житомир вошёл в число населённых пунктов, где перебои с электричеством случаются реже всего. Это стало возможным благодаря активному развитию локальных источников энергии и внедрению программ по экономии электроэнергии. Как отметил в Facebook военнослужащий ВСУ Игорь Луценко, городские инициативы позволили существенно сократить зависимость Житомира от централизованной энергосистемы.

Отключения электроэнергии - новости по теме

Ранее сообщалось о том, что в Украине введены экстренные отключения электроэнергии. Аварийные отключения будут отменены после стабилизации работы энергосистемы.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве действовали экстренные отключения. Аварийные отключения рассчитаны до момента стабилизации работы энергосистемы.

Как писал ранее Главред, после атаки энергетики Украины начались экстренные отключения света. Во время экстренных отключений графики не действуют.

Читайте также:

О персоне: Андрей Герус Андрей Михайлович Герус (род. 18 марта 1982, г. Нововолынск, Волынская область) - украинский государственный служащий, политик. Представитель Президента Зеленского в Кабинете министров Украины (с 22 мая по 11 ноября 2019 года). Народный депутат Украины 9-го созыва. Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред