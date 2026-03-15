Медицинский прорыв: ученые сумели "оживить" замороженный мозг

Раскрыта загадка сохранения мозговой ткани / Коллаж: Главред, фото: Pixabay

Замороженные фрагменты мозга после размораживания частично сохраняют активность

Учёные сделали важный шаг в развитии технологий сохранения мозговой ткани. В ходе эксперимента исследователям впервые удалось заморозить фрагменты мозга так, чтобы после размораживания они частично сохраняли свою активность.

Это открывает новые перспективы для медицины и нейронауки, пишет издание Daily Mail.

Главная проблема при замораживании тканей заключается в образовании ледяных кристаллов. Когда вода внутри клеток превращается в лёд, кристаллы разрушают мембраны и повреждают нейронные связи, из-за чего ткань после разморозки обычно становится полностью нефункциональной.

Команда неврологов из Университет Эрлангена — Нюрнберга нашла способ обойти эту проблему. Они использовали технологию витрификации — сверхбыстрое охлаждение, при котором жидкость не кристаллизуется, а переходит в стеклообразное состояние. Благодаря этому структура клеток сохраняется практически без повреждений.

В эксперименте учёные замораживали тонкие срезы гиппокампа мышей — области мозга, отвечающей за память и обучение. Образцы охлаждали до –196 °C с помощью жидкого азота и хранили от нескольких минут до недели.

После аккуратного размораживания анализ показал, что клетки и их мембраны остались целыми, а нейроны даже демонстрировали электрическую активность. Более того, исследователи обнаружили признаки процессов, связанных с формированием памяти.

Результаты работы, опубликованные в Proceedings of the National Academy of Sciences, показывают, что сложные нейронные структуры могут переживать глубокую заморозку. В будущем такие технологии могут помочь сохранять органы для трансплантации, защищать мозг при тяжёлых травмах или расширить возможности научных исследований.

Ранее ученые рассказали, в каком возрасте происходит старение мозга. Ученые определили пять ключевых возрастных переломных моментов, которые кардинально меняют структуру и работу человеческого мозга в течение жизни.

Ранее ученые раскрыли секрет существования воспоминаний. Мозг человека сохраняет воспоминания не случайно, а благодаря сложной системе молекулярных "таймеров", которые определяют, какую информацию стоит оставить.

Об источнике: Daily Mail Daily Mail - британская ежедневная таблоидная газета среднего сегмента, основанная в 1896 году, а также новостной веб-сайт, издаваемый в Лондоне. По состоянию на 2020 год это была самая высокооплачиваемая газета в Великобритании. Ее сестринская газета The Mail on Sunday была основана в 1982 году, шотландское издание было основано в 1947 году, а ирландское - в 2006 году. Контент из газеты появляется на веб-сайте MailOnline, хотя веб-сайт управляется отдельно и имеет собственного редактора, сообщает Википедия.

