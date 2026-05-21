Мужчина решил проверить мусор возле секонд-хенда и не пожалел

Мужчина нашел горы бытовой техники возле секонд-хенда и заявил, что многие приборы были полностью исправны. Фото вызвали споры в сети.

Мужчина ежедневно занимается поиском вещей, которые еще можно спасти от утилизации

Вы узнаете:

Что нашли в контейнерах возле секонд-хенда

Почему рабочую технику массово выбрасывают

Почему люди возмутились действиями магазина

Мужчина, который регулярно проверяет мусорные контейнеры возле секонд-хенда, заявил, что всего за несколько месяцев много мелкой бытовой техники, выброшенной на свалку.

Магазин подержанных вещей оказался в центре обсуждений после вирусного поста на популярном форуме Reddit. Среди находок были роботы-пылесосы, мини-вафельницы, кухонные гаджеты и другая техника.

По словам автора публикации, часть этих устройств могла быть полностью рабочей.

Почему исправная техника оказывается в мусоре

Мужчина рассказал, что ежедневно занимается поиском вещей, которые еще можно спасти от утилизации. Он утверждает, что многие приборы выбрасываются не из-за поломки, а из-за переполненных складов или отсутствия спроса.

Фото багажника автомобиля, заполненного техникой, быстро разошлось по соцсетям и вызвало волну споров о культуре потребления и отходах.

Особое возмущение у пользователей вызвал тот факт, что большинство этих вещей когда-то были пожертвованы магазину, чтобы получить "вторую жизнь", а не оказаться в мусоре.

Комментаторы отметили, что значительная часть приборов содержит пластик и другие материалы, которые сложно переработать полностью. По словам автора поста, примерно половина каждого устройства все равно отправляется на свалку даже после разборки.

Реакция соцсетей

После публикации многие признались, что были шокированы масштабами отходов. Пользователи обсуждали, как можно сократить количество выбрасываемой электроники и почему даже исправные приборы нередко оказываются ненужными.

Один из комментаторов предложил отдавать рабочие устройства в ломбарды или мастерские, где их могли бы восстановить и перепродать. Другие пользователи признались, что теперь начали сомневаться, действительно ли вся техника, которую жертвуют благотворительным магазинам, доходит до покупателей.

"Ужасно, сколько полезных вещей этот магазин просто выбрасывает", - написал один из участников обсуждения. Еще один пользователь отметил, что люди часто передают вещи в секонд-хенды именно для того, чтобы избежать свалки, а не увеличить количество отходов.

Об источнике: Reddit Reddit — сайт, сочетающий черты социальной сети и форума, на котором зарегистрированные пользователи могут размещать ссылки на какую-либо понравившуюся информацию в интернете и обсуждать её. Как и многие другие подобные сайты, Reddit поддерживает систему голосования за понравившиеся сообщения — наиболее популярные из них оказываются на заглавной странице сайта, пишет Википедия.

