Россия изменила цели войны против Украины: Буданов назвал новые условия РФ для мира

Буданов заявил, что Россия постепенно меняет свои пропагандистские цели в войне против Украины из-за невозможности достичь ранее заявленных результатов.

Россия резко изменила цели войны против Украины

О чем идет речь в материале:

РФ постепенно снижает планку своих целей в войне против Украины

Кремль готовит граждан к тому, что захватить Донбасс нереально

Новая цель пропаганды — внеблоковый и безъядерный статус Украины

Российская пропаганда постепенно меняет свои заявленные цели в войне против Украины, адаптируя их к реалиям, складывающимся на поле боя. Об этом заявил глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов во время Kyiv Stratcom Forum 2026, передает Укринформ.

"Время идет, и под влиянием неприятной для них реальности (для россиян — ред.), с которой они сталкиваются, им приходится находить ответы для своего общества. И каждый раз эта планка снижается. Все же это видят", — отметил он. видео дня

Буданов отметил, что первоначальный российский нарратив о "Киеве за три дня" впоследствии сменился тезисом о необходимости захвата Донбасса любой ценой.

По его словам, примерно неделю назад появилась еще одна новая установка — о том, что Украина должна оставаться безъядерным государством и не вступать ни в какие военные союзы. Он подчеркнул, что это свидетельствует о постепенном снижении заявленных Россией целей, поскольку время уходит, а поставленных результатов достичь не удалось.

Глава ГУР также отметил, что российское руководство уже понимает невозможность и в дальнейшем убедительно продвигать тезис о быстром захвате Киева, ведь объяснить обществу провал таких планов становится все сложнее.

"Так же начинают готовить общество к тому, что и вопрос "просто отдайте Донбасс", так не будет. Это тоже нереально. Поэтому начинают, мол, мы добьемся того, что они (Украина — ред.) будут внеблоковыми, к примеру. Это же тоже победа. Поэтому это абсолютно нормальная трансформация", — подытожил он.

Какие варианты в отношении войны рассматривает РФ - Коваленко

Как писал Главред, в России рассматривают как минимум три возможных сценария дальнейшего развития войны против Украины. По словам руководителя ЦПД при СНБО, лейтенанта Андрея Коваленко, эти варианты охватывают как попытки постепенного замораживания конфликта, так и переход к более широкому гибридному противостоянию со странами НАТО.

Первый сценарий предусматривает продолжение боевых действий как минимум до 2028 года. При этом основные надежды российского руководства связаны с весенне-летней кампанией 2026 года, в ходе которой планируются масштабные наступательные действия. В то же время Коваленко считает, что реализация такого длительного сценария маловероятна без проведения новой мобилизации в РФ.

Второй вариант заключается в постепенном прекращении огня и замораживании линии фронта. По его оценке, российская пропаганда уже начала формировать информационную основу для такого развития событий.

Третий, самый жесткий сценарий предусматривает продолжение войны против Украины параллельно с наращиванием гибридного противостояния с НАТО ближе к 2028 году. По мнению Коваленко, в рамках такого плана возможны провокации или агрессивные действия в отношении стран Балтии. Он также обратил внимание на продвижение в России законодательных инициатив, позволяющих использовать вооруженные силы за рубежом под предлогом защиты граждан РФ.

"В случае со странами Балтии Кремль может пойти на атаки дронами и привлечение небольших ДРГ по 20 человек, которые будут проникать на территории этих государств для определенных операций. Также в этой связи в информационном поле уже поднимается тема военных заводов на территории стран НАТО, которые "представляют угрозу РФ", — подытожил он.

Война России против Украины — что известно о ходе мирных переговоров и условиях Кремля

Как ранее сообщал Главред, в Кремле уже начали искать новые объяснения провала переговорного процесса, а дальнобойные удары ВСУ по военным объектам РФ там назвали "препятствием для мира". Дмитрий Песков фактически дал понять, что Москва не собирается сворачивать боевые действия. В России продолжают продвигать тезис о "победе любой ценой".

Отметим, что мирные переговоры Украины и РФ под эгидой США зашли в тупик, а в Киеве все чаще говорят об отсутствии какого-либо прогресса со стороны Кремля. Financial Times писала, что Москва по-прежнему делает ставку именно на военное давление, а не на компромиссы.

Вадим Денисенко обратил внимание на новые сигналы из Москвы. Аналитик считает, что Путин готовится не к переговорам, а к новой волне репрессий, поскольку Кремль уже не может поднимать ставки так же, как раньше. В колонке речь идет о страхе российского руководства перед внутренними изменениями в РФ. Это напрямую влияет и на риторику относительно войны против Украины.

О персоне: Кирилл Буданов Кирилл Буданов (род. 4 января 1986 г., г. Киев) – украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины (с 5 августа 2020 г. – до 2 января 2026 г.), генерал-лейтенант. С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018–2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена. В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия. 2 января 2025 года принял предложение президента Украины Владимира Зеленского возглавить Офис Президента Украины.

