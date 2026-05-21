Тест по ПДД, который "валит" многих на экзамене: можно ли обогнать трактор

Мария Николишин
21 мая 2026, 15:40
Данный тест по ПДД "ломает голову" даже опытным водителям.
Тест по ПДД для водителей / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Когда разрешено пересекать сплошную разметку
  • Можно ли обогнать трактор через сплошную линию

Задачи по ПДД часто бывают очень коварными и запутанными, особенно на экзамене для получения водительского удостоверения. Их стоит регулярно проходить, чтобы улучшать знания и знать, как действовать в определенных ситуациях на дороге.

Автор канала "За!Правилами" поделился тестом по ПДД, передает Главред. Нужно рассмотреть изображенную ситуацию и ответить: разрешается ли обгонять трактор?

Можно ли обогнать трактор / фото: скриншот из видео

Варианты ответа:

  1. Разрешается.
  2. Разрешается, если скорость трактора менее 30 км/ч.
  3. Запрещается.

Объяснение задачи

В данном задании изображен участок дороги с двумя транспортными средствами. Трактор едет прямо, а водитель желтого автомобиля намерен его обогнать и для этого уже включил соответствующий левый поворотник. Также на изображенном участке нет никаких дорожных знаков, которые бы запрещали водителю совершить обгон, но особое внимание стоит обратить на дорожную разметку.

Встречные полосы на этом участке дороги разделены сплошной линией разметки, которую пересекать нельзя. Однако стоит знать, что для этой разметки существуют определенные исключения. Так, например, ее можно пересекать при объезде неподвижного препятствия или во время обгона, когда единичное транспортное средство впереди движется со скоростью менее 30 км/ч.

Однако кроме сплошной линии изображена еще и прерывистая. Такое сочетание можно пересекать с той стороны, где нанесена прерывистая линия разметки.

Как сдать экзамен на права с первого раза
Как сдать экзамен на права с первого раза / Инфографика: Главред

Итак, в этой ситуации водителю желтого автомобиля не разрешается обгонять трактор, даже если его скорость меньше 30 км/ч. Поэтому водителю нужно двигаться за трактором и ждать, когда линия станет прерывистой или, хотя бы, сплошной.

Правильный вариант ответа – 3.

Сложный тест по ПДД для водителей – видео:

Об источнике: YouTube-канал "За!Правилами"

YouTube-канал "За!Правилами" — это украиноязычный канал, который рассказывает о ПДД. В видео автор разбирает интересные ситуации за рулем и напоминает правила дорожного движения, решая различные задачки по этой теме. На данный канал уже подписалось более 49 тысяч пользователей, говорится в описании канала.

авто ПДД правила дорожного движения автомобили
