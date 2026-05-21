Секрет розовых гортензий и крупных томатов: как правильно использовать золу в саду

Всего несколько горстей бесплатного средства могут существенно повлиять на урожай.

Кому на пользу, а кому во вред: как подкармливать растения древесной золой

Главное:

Чистая древесная зола эффективно заменяет покупной калий

Капустные культуры при высоком pH реже болеют опасной килой

Перед внесением удобрения нужно обязательно измерить pH сада

Древесная зола содержит множество питательных веществ, полезных для удобрения растений. В частности, в ее составе есть кальций, калий, магний и фосфор. Древесная зола нейтрализует или "подслащивает" кислую почву, повышая её pH. Для многих растений подкормка золой очень полезна, а для других может быть губительна.

Как применять древесную золу в саду и огороде - рассказали эксперты изданию Southern Living.

Каким растениям полезна древесная зола

Спаржа.

Это многолетнее овощное растение, которое не переносит кислую почву. Если в вашем саду почва кислая, то можно использовать древесную золу, чтобы она стала более нейтральной.

Спаржа также хорошо растет при подкормке калием и фосфором, а древесная зола содержит и то, и другое. Добавление органических веществ и песка для улучшения дренажа также полезно для спаржи.

Помидоры.

Если у вас кислая почва, вы можете посыпать томаты древесной золой. Дополнительное поступление кальция помогает предотвратить вершинную гниль у томатов.

Французские гортензии.

Многие садоводы прилагают огромные усилия, чтобы французские гортензии приобрели синий цвет, но есть и те, кто предпочитает розовый. Древесная зола поможет вам превратить синие гортензии в фиолетовые или розовые, нейтрализуя почву.

Рассыпьте несколько горстей древесной золы вокруг гортензии ранней весной и полейте. Осенью проверьте pH почвы, чтобы определить, нужно ли повторно внести золу.

Брокколи и цветная капуста.

Как и многие другие растения семейства капустных, брокколи и цветная капуста предпочитают нейтральную или слегка кислую почву. Содержащиеся в древесной золе кальций и микроэлементы могут помочь этим растениям лучше расти.

Капуста, листовая капуста и кейл.

Капуста, листовая капуста и кудрявая капуста также хорошо растут в нейтральной почве. Фактически, все представители семейства капустных могут страдать от килы капусты, которая чаще поражает корни в кислой почве. Использование древесной золы для повышения pH может помочь снизить вероятность этого заболевания.

Розы.

Для подкормки роз, посаженных в кислую почву, можно использовать древесную золу (если почва нейтральная или щелочная, лучше использовать готовое удобрение для роз).

Розы особенно ценят дополнительное поступление фосфора во время цветения, а калий способствует здоровью розового куста.

Луковичные цветы.

Фосфор и калий способствуют росту корней и цветению весенних луковичных растений.

Добавьте древесную золу в цветник в конце зимы или начале весны, и дожди помогут питательным веществам проникнуть в почву.

Что нельзя удобрять золой

Эксперты не рекомендуют использовать девесную золу вокруг кислолюбивых растений, таких как черника, азалии, рододендроны и падубы.

Также не следует применять древесную золу на картофельных грядках, так как это повысит вероятность заражения картофельной паршой.

Древесная зола в огороде - как использовать

Садоводы советуют всегда использовать чистую, незагрязненную древесную золу и проверять pH почвы перед добавлением.

Тонкий слой золы можно распределить по овощным грядкам, клумбам или даже газону.

Об источнике: Southern Living Southern Living - это американское издание, ориентированное на аудиторию из южных штатов. Он посвящен стилю жизни, кулинарии, домашнему декору, садоводству, путешествиям и истории Юга США.

архитектурные и ландшафтные проекты для домов и садов в южном стиле;

статьи о традициях, истории, достопримечательностях и путешествиях по югу США;

советы и идеи по оформлению интерьера и экстерьера в южном стиле;

практические советы и вдохновение для создания красивых садов.

