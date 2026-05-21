Секрет розовых гортензий и крупных томатов: как правильно использовать золу в саду

Главное:
- Чистая древесная зола эффективно заменяет покупной калий
- Капустные культуры при высоком pH реже болеют опасной килой
- Перед внесением удобрения нужно обязательно измерить pH сада
Древесная зола содержит множество питательных веществ, полезных для удобрения растений. В частности, в ее составе есть кальций, калий, магний и фосфор. Древесная зола нейтрализует или "подслащивает" кислую почву, повышая её pH. Для многих растений подкормка золой очень полезна, а для других может быть губительна.
Как применять древесную золу в саду и огороде - рассказали эксперты изданию Southern Living.
Каким растениям полезна древесная зола
Спаржа.
Это многолетнее овощное растение, которое не переносит кислую почву. Если в вашем саду почва кислая, то можно использовать древесную золу, чтобы она стала более нейтральной.
Спаржа также хорошо растет при подкормке калием и фосфором, а древесная зола содержит и то, и другое. Добавление органических веществ и песка для улучшения дренажа также полезно для спаржи.
Помидоры.
Если у вас кислая почва, вы можете посыпать томаты древесной золой. Дополнительное поступление кальция помогает предотвратить вершинную гниль у томатов.
Французские гортензии.
Многие садоводы прилагают огромные усилия, чтобы французские гортензии приобрели синий цвет, но есть и те, кто предпочитает розовый. Древесная зола поможет вам превратить синие гортензии в фиолетовые или розовые, нейтрализуя почву.
Рассыпьте несколько горстей древесной золы вокруг гортензии ранней весной и полейте. Осенью проверьте pH почвы, чтобы определить, нужно ли повторно внести золу.
Брокколи и цветная капуста.
Как и многие другие растения семейства капустных, брокколи и цветная капуста предпочитают нейтральную или слегка кислую почву. Содержащиеся в древесной золе кальций и микроэлементы могут помочь этим растениям лучше расти.
Капуста, листовая капуста и кейл.
Капуста, листовая капуста и кудрявая капуста также хорошо растут в нейтральной почве. Фактически, все представители семейства капустных могут страдать от килы капусты, которая чаще поражает корни в кислой почве. Использование древесной золы для повышения pH может помочь снизить вероятность этого заболевания.
Розы.
Для подкормки роз, посаженных в кислую почву, можно использовать древесную золу (если почва нейтральная или щелочная, лучше использовать готовое удобрение для роз).
Розы особенно ценят дополнительное поступление фосфора во время цветения, а калий способствует здоровью розового куста.
Луковичные цветы.
Фосфор и калий способствуют росту корней и цветению весенних луковичных растений.
Добавьте древесную золу в цветник в конце зимы или начале весны, и дожди помогут питательным веществам проникнуть в почву.
Что нельзя удобрять золой
Эксперты не рекомендуют использовать девесную золу вокруг кислолюбивых растений, таких как черника, азалии, рододендроны и падубы.
Также не следует применять древесную золу на картофельных грядках, так как это повысит вероятность заражения картофельной паршой.
Древесная зола в огороде - как использовать
Садоводы советуют всегда использовать чистую, незагрязненную древесную золу и проверять pH почвы перед добавлением.
Тонкий слой золы можно распределить по овощным грядкам, клумбам или даже газону.
Смотрите видео - Какие удобрения нельзя удобрять золой:
