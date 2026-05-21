Секрет розовых гортензий и крупных томатов: как правильно использовать золу в саду

Анна Ярославская
21 мая 2026, 10:02
Всего несколько горстей бесплатного средства могут существенно повлиять на урожай.
Зола, помидоры, гортензии
Кому на пользу, а кому во вред: как подкармливать растения древесной золой / Коллаж: Главред, фото: pexels.com ​

Главное:

  • Чистая древесная зола эффективно заменяет покупной калий
  • Капустные культуры при высоком pH реже болеют опасной килой
  • Перед внесением удобрения нужно обязательно измерить pH сада

Древесная зола содержит множество питательных веществ, полезных для удобрения растений. В частности, в ее составе есть кальций, калий, магний и фосфор. Древесная зола нейтрализует или "подслащивает" кислую почву, повышая её pH. Для многих растений подкормка золой очень полезна, а для других может быть губительна.

Как применять древесную золу в саду и огороде - рассказали эксперты изданию Southern Living.

Каким растениям полезна древесная зола

Спаржа.

Это многолетнее овощное растение, которое не переносит кислую почву. Если в вашем саду почва кислая, то можно использовать древесную золу, чтобы она стала более нейтральной.

Спаржа также хорошо растет при подкормке калием и фосфором, а древесная зола содержит и то, и другое. Добавление органических веществ и песка для улучшения дренажа также полезно для спаржи.

Помидоры.

Если у вас кислая почва, вы можете посыпать томаты древесной золой. Дополнительное поступление кальция помогает предотвратить вершинную гниль у томатов.

Что любят и чего не любят томаты
Что любят и чего не любят томаты / Инфографика: Главред

Французские гортензии.

Многие садоводы прилагают огромные усилия, чтобы французские гортензии приобрели синий цвет, но есть и те, кто предпочитает розовый. Древесная зола поможет вам превратить синие гортензии в фиолетовые или розовые, нейтрализуя почву.

Рассыпьте несколько горстей древесной золы вокруг гортензии ранней весной и полейте. Осенью проверьте pH почвы, чтобы определить, нужно ли повторно внести золу.

Брокколи и цветная капуста.

Как и многие другие растения семейства капустных, брокколи и цветная капуста предпочитают нейтральную или слегка кислую почву. Содержащиеся в древесной золе кальций и микроэлементы могут помочь этим растениям лучше расти.

Капуста, листовая капуста и кейл.

Капуста, листовая капуста и кудрявая капуста также хорошо растут в нейтральной почве. Фактически, все представители семейства капустных могут страдать от килы капусты, которая чаще поражает корни в кислой почве. Использование древесной золы для повышения pH может помочь снизить вероятность этого заболевания.

Розы.

Для подкормки роз, посаженных в кислую почву, можно использовать древесную золу (если почва нейтральная или щелочная, лучше использовать готовое удобрение для роз).

Розы особенно ценят дополнительное поступление фосфора во время цветения, а калий способствует здоровью розового куста.

Луковичные цветы.

Фосфор и калий способствуют росту корней и цветению весенних луковичных растений.

Добавьте древесную золу в цветник в конце зимы или начале весны, и дожди помогут питательным веществам проникнуть в почву.

Что нельзя удобрять золой

Эксперты не рекомендуют использовать девесную золу вокруг кислолюбивых растений, таких как черника, азалии, рододендроны и падубы.

Также не следует применять древесную золу на картофельных грядках, так как это повысит вероятность заражения картофельной паршой.

Древесная зола в огороде - как использовать

Садоводы советуют всегда использовать чистую, незагрязненную древесную золу и проверять pH почвы перед добавлением.

Тонкий слой золы можно распределить по овощным грядкам, клумбам или даже газону.

Как писал Главред, после высадки в грунт огурцы особенно нуждаются в поддержке: в этот период они активно наращивают корневую систему, адаптируются к новым условиям и начинают формировать будущий урожай. Без правильного ухода растения могут замедлить рост, хуже цвести и давать меньше завязей. Читайте - чем подкормить огурцы после высадки и как за ними ухаживать.

Об источнике: Southern Living

Southern Living - это американское издание, ориентированное на аудиторию из южных штатов. Он посвящен стилю жизни, кулинарии, домашнему декору, садоводству, путешествиям и истории Юга США.

В журнале Southern Living есть такие рубрики:

  • кулинарные разделы, посвященные южной кухне и кулинарным традициям;
  • архитектурные и ландшафтные проекты для домов и садов в южном стиле;
  • статьи о традициях, истории, достопримечательностях и путешествиях по югу США;
  • советы и идеи по оформлению интерьера и экстерьера в южном стиле;
  • практические советы и вдохновение для создания красивых садов.
