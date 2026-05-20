Алина Гросу рассекретила имя новорожденного сына

Известная украинская певица Алина Гросу, которая недавно стала мамой мальчика, рассекретила имя своего первенца.
О том, как она назвала ребенка, Гросу рассказала в своем Instagram.
Певица решила сделать это особенным способом. Она ставила имя малыша из эмоджи.
"Вижу много вопросов, как мы назвали сына. У него двойное имя, выбирали его вместе с мужем точнее, выбирала я, а он отсеивал те, которые ему нравятся меньше. Оба имени дались ему не просто так, а есть объяснение. Пора загадывать вам ребус из смайликов. По первым буквам этих предметов вы составите имя. Сына зовут: Марк-Габриэль", - написала певица.
Ранее Алина Гросу показала фото со своей свадьбы, которая состоялась 4 года назад. Артистка по-прежнему держит в секрете, кто же является ее мужем.
Алина Михайловна Гросу – известная украинская певица.
Первый возлюбленный Гроссу – московский бизнесмен Александр Комков, который летом 2019-го стал законным мужем артистки, но уже в декабре того же года пара начала жить отдельно, после чего развелась.
Следующим кавалером звезды стал россиянин Роман Полянский, с которым она разошлась уже во время полномасштабного вторжения.
