Алина Гросу рассекретила имя новорожденного сына

У новорожденного малыша двойное и достаточно редкое имя.

Алина Гросу рассекретила имя сына

Как Алина Гросу назвала сына

Известная украинская певица Алина Гросу, которая недавно стала мамой мальчика, рассекретила имя своего первенца.

О том, как она назвала ребенка, Гросу рассказала в своем Instagram.

Певица решила сделать это особенным способом. Она ставила имя малыша из эмоджи.

"Вижу много вопросов, как мы назвали сына. У него двойное имя, выбирали его вместе с мужем точнее, выбирала я, а он отсеивал те, которые ему нравятся меньше. Оба имени дались ему не просто так, а есть объяснение. Пора загадывать вам ребус из смайликов. По первым буквам этих предметов вы составите имя. Сына зовут: Марк-Габриэль", - написала певица.

Ранее Алина Гросу показала фото со своей свадьбы, которая состоялась 4 года назад. Артистка по-прежнему держит в секрете, кто же является ее мужем.

О персоне: Алина Гросу Алина Михайловна Гросу – известная украинская певица.

Первый возлюбленный Гроссу – московский бизнесмен Александр Комков, который летом 2019-го стал законным мужем артистки, но уже в декабре того же года пара начала жить отдельно, после чего развелась.

Следующим кавалером звезды стал россиянин Роман Полянский, с которым она разошлась уже во время полномасштабного вторжения.

