У России есть пять вариантов наступления на север Украины — Зеленский

Ключевые тезисы Зеленского:
- РФ рассматривает пять сценариев расширения войны через север Украины
- Кремль планирует мобилизовать еще 100 тысяч человек
- Украина усилит свои позиции на Черниговско-Киевском направлении
У России есть пять сценариев наступления на севере для расширения войны. Украина увеличит силы на Черниговско-Киевском направлении. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский по итогам проведения Ставки.
"Подробно проанализировали имеющиеся данные наших разведок о российском планировании наступательных операций на Черниговско-Киевском направлении. По каждому возможному варианту действий врага готовим ответы, если россияне действительно решатся расширить свою агрессию. Наши силы на этом направлении будут увеличены", - подчеркнул глава государства.видео дня
Президент также поручил увеличить внешнюю активность Украины. В частности, Министерству иностранных дел поставлена задача подготовить дополнительные дипломатические шаги в отношении Беларуси, которую Россия потенциально может использовать для расширения войны. Также предусмотрены непубличные задачи для украинских разведывательных служб.
Кроме того, Украина готовит расширение географии дальнобойных операций, которые уже доказали свою эффективность, для усиления давления на Россию и уменьшения ее агрессии.
"Приняли к сведению и информацию о подготовке в России новых мобилизационных шагов – плюс 100 тысяч человек", - отметил Зеленский.
Президент подчеркнул, что на данный момент у России нет достаточных возможностей для скрытой мобилизации в таких масштабах. По его словам, Кремль может прибегнуть к другим политическим и военным решениям.
"Украина обязательно защитит себя, и сейчас наша задача — укрепить наше государство так, чтобы ни один из пяти российских сценариев расширения войны через север Украины не сработал", - добавил он.
Пойдет ли Беларусь в наступление на Украину - мнение эксперта
Генерал-майор запаса СБУ и директор Агентства по реформированию сектора безопасности Виктор Ягун заявил, что признаков подготовки Беларуси к полномасштабному вторжению пока нет. Возможны лишь демонстративные мероприятия и провокации.
По его словам, крупные перемещения войск в приграничных лесах быстро фиксируются современными средствами наблюдения, поэтому скрытое накопление сил маловероятно. Он также связал ограничение доступа к лесам в ряде районов Беларуси с учениями, в частности по использованию тактического ядерного оружия, которое контролирует Россия.
Ягун подчеркнул, что потенциальные угрозы для Украины могут быть связаны преимущественно с приграничными дорогами и касаться Волынской, Ровенской и Житомирской областей, где возможны разведывательно-диверсионные действия.
Вовлечение Беларуси в войну - что известно
Напомним, 18 мая в Беларуси стартовали совместные с Россией учения по боевому применению ядерного оружия и ядерному обеспечению. Особенностью учений является отработка действий в различных районах страны, в частности на неподготовленных площадках по всей территории Беларуси.
По данным Минобороны РФ, в учениях принимают участие более 7 800 единиц техники, более 200 ракетных установок, 140 самолетов, 73 надводных корабля и 13 подводных лодок, среди которых есть стратегические ракетоносцы.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о возможном расширении линии фронта из-за угрозы наступательных действий РФ с территории Беларуси. По его словам, российский Генштаб активно рассматривает сценарии операций с северного направления.
Как сообщал Главред, Россия пытается выставить себя "жертвой", хотя сама является агрессором, а ядерные учения РФ и Беларуси направлены на запугивание стран ЕС и усиление пророссийских настроений в Европе. Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко подчеркнул, что Москва имеет значительное влияние на белорусскую армию.
Об источнике: Офис Президента Украины
Офис Президента Украины (ОПУ) — постоянный орган, созданный Президентом Украины для обеспечения полноценного осуществления его конституционных полномочий. В разные периоды имел разные названия: Администрация Президента Украины (1991—2005, 2010—2019), Секретариат Президента Украины (2005—2010), пишет Википедия.
