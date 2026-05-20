У России есть пять вариантов наступления на север Украины — Зеленский

Руслана Заклинская
20 мая 2026, 15:40
По данным разведки, Кремль планирует мобилизовать 100 тысяч человек.
У РФ есть пять сценариев наступления на Киев и Чернигов / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru, t.me/modmilby

Ключевые тезисы Зеленского:

  • РФ рассматривает пять сценариев расширения войны через север Украины
  • Кремль планирует мобилизовать еще 100 тысяч человек
  • Украина усилит свои позиции на Черниговско-Киевском направлении

У России есть пять сценариев наступления на севере для расширения войны. Украина увеличит силы на Черниговско-Киевском направлении. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский по итогам проведения Ставки.

"Подробно проанализировали имеющиеся данные наших разведок о российском планировании наступательных операций на Черниговско-Киевском направлении. По каждому возможному варианту действий врага готовим ответы, если россияне действительно решатся расширить свою агрессию. Наши силы на этом направлении будут увеличены", - подчеркнул глава государства.

Президент также поручил увеличить внешнюю активность Украины. В частности, Министерству иностранных дел поставлена задача подготовить дополнительные дипломатические шаги в отношении Беларуси, которую Россия потенциально может использовать для расширения войны. Также предусмотрены непубличные задачи для украинских разведывательных служб.

армия Беларуси инфографика
Армия Беларуси / Инфографика: Главред

Кроме того, Украина готовит расширение географии дальнобойных операций, которые уже доказали свою эффективность, для усиления давления на Россию и уменьшения ее агрессии.

"Приняли к сведению и информацию о подготовке в России новых мобилизационных шагов – плюс 100 тысяч человек", - отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что на данный момент у России нет достаточных возможностей для скрытой мобилизации в таких масштабах. По его словам, Кремль может прибегнуть к другим политическим и военным решениям.

"Украина обязательно защитит себя, и сейчас наша задача — укрепить наше государство так, чтобы ни один из пяти российских сценариев расширения войны через север Украины не сработал", - добавил он.

Пойдет ли Беларусь в наступление на Украину - мнение эксперта

Генерал-майор запаса СБУ и директор Агентства по реформированию сектора безопасности Виктор Ягун заявил, что признаков подготовки Беларуси к полномасштабному вторжению пока нет. Возможны лишь демонстративные мероприятия и провокации.

По его словам, крупные перемещения войск в приграничных лесах быстро фиксируются современными средствами наблюдения, поэтому скрытое накопление сил маловероятно. Он также связал ограничение доступа к лесам в ряде районов Беларуси с учениями, в частности по использованию тактического ядерного оружия, которое контролирует Россия.

Ягун подчеркнул, что потенциальные угрозы для Украины могут быть связаны преимущественно с приграничными дорогами и касаться Волынской, Ровенской и Житомирской областей, где возможны разведывательно-диверсионные действия.

Вовлечение Беларуси в войну - что известно

Напомним, 18 мая в Беларуси стартовали совместные с Россией учения по боевому применению ядерного оружия и ядерному обеспечению. Особенностью учений является отработка действий в различных районах страны, в частности на неподготовленных площадках по всей территории Беларуси.

По данным Минобороны РФ, в учениях принимают участие более 7 800 единиц техники, более 200 ракетных установок, 140 самолетов, 73 надводных корабля и 13 подводных лодок, среди которых есть стратегические ракетоносцы.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о возможном расширении линии фронта из-за угрозы наступательных действий РФ с территории Беларуси. По его словам, российский Генштаб активно рассматривает сценарии операций с северного направления.

Как сообщал Главред, Россия пытается выставить себя "жертвой", хотя сама является агрессором, а ядерные учения РФ и Беларуси направлены на запугивание стран ЕС и усиление пророссийских настроений в Европе. Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко подчеркнул, что Москва имеет значительное влияние на белорусскую армию.

Об источнике: Офис Президента Украины

Офис Президента Украины (ОПУ) — постоянный орган, созданный Президентом Украины для обеспечения полноценного осуществления его конституционных полномочий. В разные периоды имел разные названия: Администрация Президента Украины (1991—2005, 2010—2019), Секретариат Президента Украины (2005—2010), пишет Википедия.

