Солнечные панели с накопителями: действительно ли они помогают экономить

Константин Пономарев
20 мая 2026, 12:49
Аккумуляторы для хранения солнечной энергии для дома помогают экономить на электричестве, но подходят не всем. Эксперты объяснили плюсы и минусы.
Домашние системы хранения энергии стремительно набирают популярность / Коллаж Главред, фото: Pexels, Unsplash

Вы узнаете:

  • Почему солнечные батареи окупаются не у всех
  • Как владельцы домов снижают счета за электричество
  • Когда домашний аккумулятор начинает приносить выгоду

Домашние системы хранения энергии стремительно набирают популярность вместе с солнечными панелями. Владельцы домов все чаще рассматривают аккумуляторы как способ сократить счета за электричество, меньше зависеть от сети и защититься от роста тарифов. Но действительно ли солнечные батареи окупаются, или это вложение подходит не всем?

Солнечные аккумуляторы работают как накопители энергии. Днем они сохраняют избыток электричества, выработанного панелями, а вечером или ночью возвращают его обратно в дом. Большинство современных систем используют литий-ионную технологию (такую же, как в электромобилях). Об этом пишет The Independent.

Во сколько обойдется хранение солнечной энергии

Стоимость подобных решений остается высокой. В среднем накопитель обходится от 2500 до 6000 фунтов стерлингов (от 135 до 335 тысяч гривен), а установка может добавить еще несколько тысяч. Эксперты отмечают, что выгоднее всего ставить аккумулятор одновременно с новыми солнечными панелями, а не отдельно позже.

Стоимость подобных решений остается высокой / Фото: Scottish Energy Saving

Кому установка аккумулятора особенно выгодна

Ллойд Гринфилд, основатель компании Glow Green, занимающейся установкой солнечных панелей, отметил, что аккумуляторы особенно полезны тем, кто активно потребляет электроэнергию вечером (заряжает электромобиль, использует тепловой насос или включает большое количество бытовой техники после работы). В таком случае накопленная днем энергия позволяет заметно снизить потребление дорогого электричества от сети.

Главные преимущества солнечных батарей

Одним из главных плюсов называют возможность экономии. Без аккумулятора лишняя солнечная энергия отправляется обратно в сеть, а с накопителем ее можно использовать позже, когда тарифы выше. Некоторые владельцы также заряжают аккумуляторы дешевой ночной электроэнергией, чтобы расходовать ее днем.

Одним из главных плюсов называют возможность экономии / Фото: Aforenergy

Однако реальная выгода зависит от множества факторов: срока службы батареи, количества циклов зарядки, стоимости установки и тарифов поставщика электроэнергии.

Какие недостатки есть у домашних накопителей энергии

При этом аккамуляторы имеют и недостатки. Их эффективность постепенно снижается с возрастом, а гарантия обычно ограничивается десятью годами. Если дом потребляет мало энергии, окупаемость системы может оказаться слишком долгой.

Кроме того, в некоторых странах поставщики готовы платить владельцам солнечных панелей за экспорт энергии в сеть, что иногда делает хранение менее выгодным.

Как устанавливают солнечные аккумуляторы

Установка требует участия квалифицированных специалистов. Обычно аккумуляторы размещают в гаражах, подсобках или на чердаках, а управление системой осуществляется через приложение, позволяющее отслеживать выработку и расход энергии.

экономия на электроэнергии, тарифы, инфографика Главред / Инфографика: Главред

Окупаются ли солнечные батареи

По оценкам аналитиков, окупаемость домашней сохраненной солнечной энергии может занимать от восьми до двенадцати лет. Но если цены на электроэнергию продолжат расти, а технологии хранения энергии станут дешевле, такие системы могут стать намного привлекательнее для обычных домовладельцев.

Смотрите в видео о том, как правильно выбрать солнечную панель по мнению авторов YouTube-канала GreenPowerTalk:

Ранее Главред писал о том, что происходит после установки солнечных панелей. Эксперты объяснили, как проходит процесс и какие этапы занимают больше всего времени.

Также сообщалось о том, что эксперт раскрыл простой трюк для усиления солнечных панелей. Спрос на автономные источники питания растет, особенно среди украинцев на фоне агрессии РФ и атак на энергетическую инфраструктуру.

Об источнике: The Independent

The Independent - британская интернет-газета. Она была основана в 1986 году как национальная утренняя печатная газета. Получив название "Инди", она начала выходить как широкоформатная газета, а в 2003 году перешла на таблоидный формат. Последний печатный выпуск вышел в субботу 26 марта 2016 года, оставив только онлайн-версию, сообщает Википедия.

