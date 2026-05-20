Новое препятствие для мира: в Кремле сделали циничное заявление о переговорах

В Кремле убеждены, что якобы смогут завершить войну против Украины победой.

Кремлю не понравился новый план ВСУ, утвержденный президентом

Главное:

Песков назвал Украину препятствием на пути к миру

Из-за запланированных дальних ударов ВСУ РФ не хочет продолжать переговоры

Так называемая "СВО" продолжится

Кремль нашел новую отмазку, чтобы не продолжать мирные переговоры с Украиной. Об этом свидетельствует заявление пресс-секретаря кремлевского диктатора Владимира Путина Дмитрия Пескова.

Как пишут российские СМИ, представитель Кремля заявил, что подготовленный ВСУ план ударов по военным и стратегически важным объектам на территории РФ не способствует мирным переговорам.

Речь идет о плане дальнобойности на июнь 2026 года, который накануне утвердил президент Украины Владимир Зеленский.

"Это не те заявления, которые способствовали бы созданию духа выхода на мирные переговоры. Это еще раз подчеркивает, кто является главным препятствием на пути выхода на мирные рельсы", — отметил он.

Поэтому, как утверждает Песков, Россия будет продолжать так называемую "СВО" до победы.

Главред писал, что, по словам эксперта по России и историка Маттиаса Уля, быстрого завершения войны в Украине ожидать не стоит — конфликт может затянуться на годы и перерасти в "бесконечную войну дронов".

Уль считает, что нынешняя фаза боевых действий остается войной на истощение, в которой ни одна из сторон не демонстрирует готовности к быстрому завершению конфликта.

Напомним, Главред писал, что, по данным СМИ, Украина и Россия фактически утратили интерес к мирным переговорам с участием США, несмотря на оптимистичные заявления Вашингтона.

Ранее в Кремле официально заявили, что требуют от Украины вывода ВСУ из Донбасса в качестве предпосылки для начала или продолжения мирных переговоров. То есть фактически это свидетельствует о выходе РФ из переговорного процесса.

Накануне сообщалось, что май стал точкой очередного всплеска миротворческой риторики, которая, несмотря на внешний оптимизм, скрывает глубокий кризис доверия и застой в реальных переговорах. На фоне заявлений Кремля о "приближении конца войны" и активности американских посредников, реальная ситуация на фронте и дипломатические требования сторон свидетельствуют о том, что до финальной точки еще далеко.

О персоне: Дмитрий Песков Дмитрий Сергеевич Песков — заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации и пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина. После вторжения России в Украину Евросоюз, США, Канада, Япония, Великобритания и ряд других стран ввели против Пескова персональные санкции, сообщает "Википедия".

