Путин оказался перед трудным выбором из-за войны: в разведке раскрыли проблему Кремля

Европейские спецслужбы считают, что Россия всё сильнее ощущает на себе последствия войны, однако Кремль не демонстрирует готовности менять свои цели.

Путин оказался перед трудным выбором из-за войны — подробности от разведки

О чем идет речь в материале:

Экономика России сократилась из-за действия западных санкций

Темпы продвижения оккупантов на фронте упали до минимума

Москва планирует усилить военное присутствие у границ НАТО

Российский диктатор и военный преступник Владимир Путин оказался перед трудным выбором в контексте войны против Украины, поскольку российская армия не способна осуществить значительный прорыв на фронте, а западные санкции постепенно истощают ресурсы страны. Такую оценку в комментарии Reuters озвучил руководитель внешней разведки Эстонии Каупо Розин.

По его словам, на пятом году полномасштабной войны Россия уже теряет больше военных, чем способна мобилизовать, а проведение всеобщей мобилизации было бы крайне непопулярным решением и могло бы представлять угрозу для внутренней стабильности страны.

"Все эти факторы вместе создают ситуацию, когда некоторые люди в России, в частности на высших уровнях, понимают, что у них большая проблема. Трудно сказать, что об этом думает Путин, но я считаю, что все эти факторы начинают влиять на его принятие решений", — сказал он.

В то же время в последние месяцы российские войска демонстрируют одни из самых низких темпов продвижения с 2023 года. Также сообщается, что российская экономика объемом около трех триллионов долларов в первом квартале сократилась на 0,3%.

Розин подчеркнул, что основной причиной сложной финансовой ситуации в России являются санкции против финансового сектора, которые, по его словам, наносят ощутимый удар. Кроме того, существенное влияние оказывают ограничения на экспорт российской нефти, которые сокращают доходы Кремля.

"Я думаю, что сейчас перед ними стоят очень сложные выборы. Трудно предсказать, какое решение они примут в текущей ситуации. Поэтому мое послание таково: давайте продолжать (санкции, — ред.). Сейчас не время колебаться, просто продолжаем", — указал он.

Другой глава европейской разведки, который общался с Reuters на условиях анонимности, заявил, что, несмотря на очевидное усиление давления на Россию, пока нет признаков того, что это влияет на позицию Москвы в отношении войны.

"Мне очень трудно представить, что они (Россия, — ред.) откажутся от своей цели захватить весь Донбасс... и Россия, по сути, никуда не спешит", — сказал он.

Во время переговоров при посредничестве США российская сторона продолжала настаивать на выводе украинских войск из Донбасса как одном из условий возможного урегулирования, однако Киев отверг такие требования.

По словам собеседника агентства, пока не видно сигналов о готовности России смягчить свои военные цели или о возможности какого-либо серьезного дипломатического прорыва. Он также охарактеризовал российское общество как довольно устойчивое к нынешним вызовам.

"Это лишь мечта, что сейчас руководство России каким-то образом слабеет или что Путин сталкивается с какими-то вызовами (внутри страны, — ред.)", — сказал чиновник.

Глава эстонской разведки Каупо Розин, в свою очередь, выразил убеждение, что Россия не откажется от намерений подчинить Украину до тех пор, пока у власти будет находиться Владимир Путин. По его мнению, даже после завершения войны Москва сохранит значительное военное группирование вблизи украинских границ.

Кроме того, он считает, что после завершения боевых действий Россия будет стремиться усилить свое военное присутствие вдоль границ НАТО и достичь военного доминирования на пространстве от Арктики до Черного моря.

Розин также заявил, что военные амбиции Кремля остаются очень масштабными, и предположил, что Россия будет продолжать осуществлять диверсионные действия на территории западных стран, несмотря на риски для гражданского населения.

В то же время Россия традиционно отрицает причастность к каким-либо диверсионным операциям и называет подобные обвинения проявлением западной истерии.

"Россия рассматривает это (такие атаки, — ред.) как нечто, что не приведет к большой войне", — сказал Розин.

Какие три сценария остались у Путина — мнение эксперта

Как писал Главред, политический философ, преподаватель Карлова университета в Праге, руководитель Института свободной России Александр Морозов обозначил три возможных сценария для Владимира Путина на фоне тупика в войне и усиления внутренней нестабильности в России.

По словам Морозова, первым вариантом может стать громкая отставка главы ФСБ с последующей масштабной реорганизацией силовой системы, которая все больше вызывает страх внутри страны. По его мнению, это могло бы напоминать кадровые изменения, которые ранее произошли в Министерстве обороны РФ.

"Это, несомненно, поднимет его рейтинг. То есть вернет его к прежним показателям. Население сразу скажет: "А, ну вот прекрасно, вот они виноваты, а мы живем дальше. Спасибо Путину", — указал он.

Вторым сценарием он назвал попытку перераспределения средств в пользу населения. Морозов отметил, что подобный подход ранее давал результат, однако сейчас для этого нужны значительные финансовые ресурсы, которых российскому бюджету не хватает. Он также обратил внимание на рост неравенства из-за крупных выплат семьям участников войны, эффективность которых постепенно снижается.

Третьим возможным шагом Морозов считает попытку добиться громкого внешнеполитического успеха вместо открытия нового фронта. По его мнению, Путину нужна резонансная акция вроде российской операции в Сирии, которая в свое время существенно повысила его рейтинги. В то же время новое вторжение, например против Финляндии, по словам эксперта, могло бы вызвать в российском обществе не поддержку, а страх.

Война России против Украины — что известно о ходе мирных переговоров

Напомним, в Кремле фактически озвучили ультиматум о выводе украинских войск из Донбасса, который Москва называет главным условием для дальнейших переговоров. В Офисе президента и СНБО подчеркнули, что такие требования лишь подтверждают нежелание РФ завершать войну. Украина отказывается покидать собственные территории под давлением Кремля.

Как ранее сообщал Главред, помощник Путина Юрий Ушаков фактически раскрыл настоящие планы Кремля относительно войны и переговоров, когда заявил о возможности лишь "приостановки" боевых действий после уступок Украины. В МИД и Центре противодействия дезинформации считают, что Москва пытается получить паузу для перегруппировки сил и нового наступления.

Игорь Чаленко ранее предупреждал, что мирные переговоры могут затянуться до 2027 года, если в ближайшее время не появится реальное окно возможностей для дипломатии. Эксперт связывает перспективы переговоров с ситуацией на фронте и политической активностью США. В Киеве при этом делают ставку не только на дипломатические контакты, но и на действия Сил обороны.

