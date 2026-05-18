Несмотря на войну, в Киев вертолетом доставили сердце для спасения юноши из Ровенщини

Инна Ковенько
18 мая 2026, 14:29
Чтобы своевременно доставить донорский орган в столицу, медики обратились за помощью к Национальной полиции, которая предоставила вертолёт.
Для спасения юноши из Ровенской области донорское сердце доставили вертолетом в Киев / Фото: Минздрав

Главное:

  • Несмотря на риски, донорское сердце доставили вертолетом в Киев
  • Сердце пересадили 17-летнему Максиму из Ровенской области
  • Операция прошла успешно, юношу перевели в обычную палату

Несмотря на опасность из-за войны, медики совместно с Нацполицией провели экстренную операцию — вертолетом доставили донорское сердце в Киев, чтобы спасти жизнь 17-летнего Максима из Ровенской области.

В Министерстве здравоохранения Украины сообщили, что парень родился с тяжелым врожденным пороком — тетрадой Фалло, когда сердце имеет сразу четыре анатомические аномалии. Первая операция состоялась еще в возрасте одного года и двух месяцев: тогда сердце восстановило ритм, Максим пошел в школу и рос вместе со сверстниками. Но впоследствии болезнь снова дала о себе знать — вероятно, после тяжелой инфекции.

В последние годы юноше становилось все труднее дышать и ходить, появились отеки, сердце увеличилось настолько, что единственным шансом оставалась трансплантация.

В начале мая семья получила известие: в Виннице после инсульта у одного пациента диагностировали смерть мозга, и его близкие согласились на посмертное донорство. Единая государственная информационная система трансплантации определила, что Максим иммуносовместим с донором и может получить это сердце.

  • Юнаку з Рівненщини доставили серце гелікоптером та пересадили у Києві
    Юнаку з Рівненщини доставили серце гелікоптером та пересадили у Києві Фото: МОЗ
Пока парень с мамой спешили в столицу, трансплантационная команда отправилась в Винницкую область. Чтобы доставить сердце вовремя, медики обратились в Нацполицию — вертолет подняли в небо, несмотря на риски из-за войны.

"Это было сложно, но мы должны были успеть. Мы объединили усилия нескольких структур, многих людей — и сделали это. Спасибо Национальной полиции Украины. Также благодарен коллегам из Института сердца, которые присоединились к нашей трансплантационной команде и вместе провели пересадку. Все ради пациента", — сказал директор Национального научного центра сердечно-сосудистой хирургии и наследственной патологии имени М. М. Амосова Василий Лазоришинец.

Операция прошла успешно: Максима уже перевели из реанимации в обычную палату, его состояние стабилизировалось. Парень говорит, что чувствует себя значительно лучше.

Минздрав поблагодарил семью донора за непростое, но жизненно важное решение, которое спасло жизнь другим людям.

Об источнике: Министерство здравоохранения Украины

Министерство здравоохранения Украины — центральный орган исполнительной власти Украины в сфере здравоохранения, пишет Википедия.

МОЗ обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере здравоохранения, противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДу и другим социально опасным заболеваниям, обеспечивает формирование и реализацию государственной политики в сфере создания, производства, контроля качества и реализации лекарственных средств, медицинских иммунобиологических препаратов и медицинских изделий, в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, противодействия их незаконному обороту, а также обеспечивает формирование государственной политики в сфере санитарного и эпидемического благополучия населения.

МОЗ трансплантация органов пересадка органов
