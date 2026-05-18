В СССР боролись с "домашним стриптизом": почему ходьбу босиком считали непристойной

Дарья Пшеничник
18 мая 2026, 05:31
Подобное отношение было особенно заметно среди представителей интеллигенции, которые воспринимали эту привычку как пережиток сельской жизни.
Какая бытовая привычка считалась признаком дурного тона в СССР

В современной жизни босые ноги или обычные носки дома никого не удивляют. Но еще несколько десятилетий назад такая привычка могла вызвать искреннее возмущение. Так, в 1950–1960-х годах в Советском Союзе хождение по квартире без обуви считалось признаком низкой культуры — прежде всего среди городской интеллигенции, которая стремилась дистанцироваться от "сельских манер".

Корни этой нормы уходят гораздо глубже. В украинской традиции не существовало устойчивого правила снимать обувь при входе: в теплое время года крестьяне просто мыли ноги и заходили в дом босиком, зимой — переобувались в помещении с земляным полом. Дворяне же демонстрировали свой статус роскошной обувью и снимать ее без надобности не спешили, пишет Oboz.ua.

В первые десятилетия существования СССР этот уклад почти не изменился. В селах люди ходили в обуви даже в доме, в городах популярными стали галоши, которые оставляли на пороге. В коммуналках и бараках вопрос чистоты пола часто отходил на второй план, поэтому жильцы нередко оставались в уличной обуви.

Перелом наступил в 1950–1960-х годах с появлением массовых хрущевок. Отдельные квартиры, новые стандарты быта и активная пропаганда гигиены изменили представления о домашнем комфорте. Именно тогда интеллигенция начала воспринимать босые ноги как "безвкусицу". Историк Н. Б. Лебина приводит показательный эпизод: хозяйка кричит на гостя, снявшего обувь, требуя "прекратить этот стриптиз".

Подобные правила действовали и в семьях. Поэт Иосиф Бродский вспоминал, что его мать настаивала на тапочках для всех — босые ноги она считала проявлением невоспитанности. Со временем домашняя обувь перестала быть признаком статуса и стала обычной частью быта.

К 1990-м годам ситуация изменилась окончательно: ходить босиком по квартире стало нормой, а снимать уличную обувь у порога — привычкой, которая закрепилась на поколения. Так бытовые мелочи отразили более широкие изменения в обществе, где личное пространство и гигиена приобретали все большее значение.

Об источнике: Обозреватель

"Обозреватель" (стилизованное название — Oboz.ua) — украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Шеф-редактор — Орест Сохар.

Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.

