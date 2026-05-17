Как узнать пол ребенка на ранних сроках беременности - приметы и советы врача

Существуют как народные, так и медицинские способы определения пола будущего малыша.

Врач объяснила, на каком сроке можно более точно определить пол ребенка

Вы узнаете:

Какие существуют народные приметы по определению пола ребенка

Как точно определить пол ребенка на ранних сроках

Многие пары, узнав о беременности, хотят как можно скорее узнать пол ребенка. Но до определенного срока беременности врачи не могут на 100% определить, родится ли малыш мальчиком или девочкой.

Тогда, как узнал Главред, некоторые мамы пытаются определить пол с помощью народных примет. О них рассказали на YouTube-канале Mama V temi.

Как по приметам определить пол ребенка

Первое, на что обращают внимание будущие мамы — форма живота. Если он острый и торчит вперед, но при этом талия визуально такая же, как и до беременности, то это указывает на мальчика. Когда же живот расходится в стороны, то, вероятно, будет девочка.

Еще одна примета, указывающая на пол ребенка, — это высыпания и отеки на лице. Говорят, что они возникают, потому что девочка в животе мамы "забирает ее красоту".

Что такое приметы? Примета — отличительный признак каких-либо явлений или предметов, по наличию которых предсказываются дальнейшие события. Приметы предполагают связь между двумя событиями, когда одно из них происходит как факт, а второе — как следствие. Некоторые приметы не имеют реальной основы для предсказания событий по ним, но в то же время значительная часть примет имеет в той или иной степени реальную основу. Как правило, к приметам относятся те толкования, которые базируются на коллективном опыте и фиксируются в коллективной памяти, пишет Википедия.

Как родителям точно узнать пол их малыша

Гинеколог Ирина Черняк рассказала в TikTok, что врач УЗИ может сообщить родителям пол ребенка во время второго скрининга, после 18 недели беременности. На первом скрининге обычно врач может разве что сказать, на кого больше похож ребенок: на мальчика или девочку.

Иногда гинеколог может передать родителям конверт с полом ребенка на 16 неделе, но только если уверена в этом.

"Если хотите, можно с 10 недели делать NIPT с определением пола", — добавила Черняк.

О персонаже: Ирина Черняк Ирина Черняк — врач-акушер-гинеколог и врач УЗИ, сертифицированный специалист FMF, совладелица МЦ "Астрамед". В соцсетях делится полезной информацией о беременности и женском здоровье.

