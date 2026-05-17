Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Как узнать пол ребенка на ранних сроках беременности - приметы и советы врача

Анна Косик
17 мая 2026, 09:36
google news Подпишитесь
на нас в Google
Существуют как народные, так и медицинские способы определения пола будущего малыша.
беременность
Врач объяснила, на каком сроке можно более точно определить пол ребенка / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Какие существуют народные приметы по определению пола ребенка
  • Как точно определить пол ребенка на ранних сроках

Многие пары, узнав о беременности, хотят как можно скорее узнать пол ребенка. Но до определенного срока беременности врачи не могут на 100% определить, родится ли малыш мальчиком или девочкой.

Тогда, как узнал Главред, некоторые мамы пытаются определить пол с помощью народных примет. О них рассказали на YouTube-канале Mama V temi.

видео дня

Как по приметам определить пол ребенка

Первое, на что обращают внимание будущие мамы — форма живота. Если он острый и торчит вперед, но при этом талия визуально такая же, как и до беременности, то это указывает на мальчика. Когда же живот расходится в стороны, то, вероятно, будет девочка.

Еще одна примета, указывающая на пол ребенка, — это высыпания и отеки на лице. Говорят, что они возникают, потому что девочка в животе мамы "забирает ее красоту".

Что такое приметы?

Примета — отличительный признак каких-либо явлений или предметов, по наличию которых предсказываются дальнейшие события. Приметы предполагают связь между двумя событиями, когда одно из них происходит как факт, а второе — как следствие. Некоторые приметы не имеют реальной основы для предсказания событий по ним, но в то же время значительная часть примет имеет в той или иной степени реальную основу. Как правило, к приметам относятся те толкования, которые базируются на коллективном опыте и фиксируются в коллективной памяти, пишет Википедия.

Как родителям точно узнать пол их малыша

Гинеколог Ирина Черняк рассказала в TikTok, что врач УЗИ может сообщить родителям пол ребенка во время второго скрининга, после 18 недели беременности. На первом скрининге обычно врач может разве что сказать, на кого больше похож ребенок: на мальчика или девочку.

Иногда гинеколог может передать родителям конверт с полом ребенка на 16 неделе, но только если уверена в этом.

"Если хотите, можно с 10 недели делать NIPT с определением пола", — добавила Черняк.

Смотрите видео с объяснением врача:

Читайте также:

О персонаже: Ирина Черняк

Ирина Черняк — врач-акушер-гинеколог и врач УЗИ, сертифицированный специалист FMF, совладелица МЦ "Астрамед". В соцсетях делится полезной информацией о беременности и женском здоровье.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
беременность дети
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ убила 52 человека: Зеленский обнародовал тревожную статистику после атак РФ

РФ убила 52 человека: Зеленский обнародовал тревожную статистику после атак РФ

11:07Украина
В России заявили о "захвате" Купянска: в ISW раскрыли реальную ситуацию

В России заявили о "захвате" Купянска: в ISW раскрыли реальную ситуацию

09:41Война
РФ может напасть на НАТО в неожиданном месте: какая страна находится под угрозой

РФ может напасть на НАТО в неожиданном месте: какая страна находится под угрозой

08:44Мир
Реклама

Популярное

Ещё
"Все дарю тебе": Данилко спас выступление LELEKA на Евровидении 2026

"Все дарю тебе": Данилко спас выступление LELEKA на Евровидении 2026

Как разморозить морозилку в считанные минуты: лайфхак, о котором знают единицы

Как разморозить морозилку в считанные минуты: лайфхак, о котором знают единицы

Китайский гороскоп на завтра, 17 мая: Лошадям - встречи, Быкам - неурядицы

Китайский гороскоп на завтра, 17 мая: Лошадям - встречи, Быкам - неурядицы

Неожиданный поворот: кому Украина отдала 12 баллов на Евровидении 2026

Неожиданный поворот: кому Украина отдала 12 баллов на Евровидении 2026

"Это как понимать?": Билык уличила фаворитку Евровидения 2026 в плагиате своего хита

"Это как понимать?": Билык уличила фаворитку Евровидения 2026 в плагиате своего хита

Последние новости

11:36

Гороскоп на неделю с 18 по 24 мая: Рыбам - нагрузка, Козерогам - поддержка

11:07

РФ убила 52 человека: Зеленский обнародовал тревожную статистику после атак РФ

11:01

Герань будет цвести круглый год: какой раствор работает лучше магазинных удобрений

10:50

Тарифы на воду рассчитывают по-разному: почему некоторые украинцы платят дороже

10:23

Что нужно сделать в праздник 18 мая: строгие приметы

Волчанск станет зоной отчуждения, жить там уже не будет никто – полицейский Алексей ХарьковскийВолчанск станет зоной отчуждения, жить там уже не будет никто – полицейский Алексей Харьковский
09:54

Противовоздушная оборона Подмосковья ослаблена: в РФ произошла диверсия

09:41

В России заявили о "захвате" Купянска: в ISW раскрыли реальную ситуацию

09:36

Как узнать пол ребенка на ранних сроках беременности - приметы и советы врача

08:54

Итальянец спел свою песню "Per sempre si" под бандуру украинцевВидео

Реклама
08:44

РФ может напасть на НАТО в неожиданном месте: какая страна находится под угрозой

08:35

На РФ летело более 500 дронов: Украина устроила самую масштабную атаку на Москву

08:10

"Москва готовится к эскалации": Маляр о сигналах из Россиимнение

07:44

РФ атакует Украину второй волной дронов: в городах есть разрушения и пострадавшиеФото

07:40

Песню победительнице Евровидения написал друг путиниста Киркорова

07:17

О чем песня победителя Евровидения 2026: BangarangaВидео

05:41

Урожая не будет совсем: в каких местах категорически нельзя сажать перец

05:10

Четыре знака зодиака ждет особенный день: кто станет главным счастливчиком

04:35

Почему правильно говорить "за границу" на украинском: историк раскрыл секрет словаВидео

04:00

IQ-челлендж: нужно найти 3 отличия на картинке туриста за 19 с

03:30

Континент "трещит": ученые нашли первые признаки катастрофического раскола

Реклама
03:00

Евровидение 2026: результат LELEKA и как голосовали за УкраинуВидео

02:32

Впервые в истории: Евровидение 2026 получило сенсационного победителяВидео

02:30

Судьба откроет новую дверь: таролог рассказала, кому повезет в июне 2026Видео

01:17

Пел весь зал: Сердючка захватила сцену Евровидения 2026 вместе с легендами конкурсаВидео

01:12

Неожиданный поворот: кому Украина отдала 12 баллов на Евровидении 2026

00:28

Довели до слез: певец из Италии разрыдался на сцене Евровидения 2026Видео

16 мая, суббота
23:01

"Слава Украине!": LELEKA разнесла Евровидение 2026 вокалом и мощным посланиемВидео

22:56

Атака на Киев и область: в ВСУ предупредили об угрозе российских дронов

22:56

Свитолина обыграла топ-теннисистку США и стала победительницей супертурнира в Риме

22:39

ВСУ перехватили инициативу и вернули контроль над позициями: названо направление

21:56

Гороскоп на завтра, 17 мая: Девам — страх, Козерогам — ссора

21:38

Мира не будет: СМИ узнали о новых планах Путина до конца года

21:15

В Ровно припаркованный автомобиль "оккупировали" неожиданные пассажиры

21:14

Евровидение 2026 финал: онлайн трансляция

20:46

Исключили не из-за войны: РФ может вернуться на Евровидение, выполнив условие

20:35

Мощные взрывы в РФ и на ВОТ: поражены важные объекты россиян

20:23

Зеленский заявил о новой угрозе со стороны Кремля в связи с Приднестровьем

19:48

От тли не останется и следа: чем опрыскать растения

19:43

Рыбак поймал "чудовище со дна реки" и несколько часов не мог прийти в себя

19:41

Два "секрета" обычной стиральной машины: один фокус меняет буквально всеВидео

Реклама
19:27

Будет ли Украина восстанавливать Волчанск после войны — названа альтернатива

19:23

"Все дарю тебе": Данилко спас выступление LELEKA на Евровидении 2026

19:10

Трамп прилетел в Пекин не вовремя: Невзлин раскрыл сигнал Иранамнение

18:51

"Смертельный удар": французы 200 лет назад раскрыли секрет гибели РоссииВидео

18:33

Последний шанс Путина выиграть войну: в Die Zeit раскрыли сценарий

18:32

"На прощание": Ефросинина и Полякова публично разошлись после скандала

18:23

Может переписать историю: мальчик нашел древний артефакт в пустыне

18:21

Как разморозить морозилку в считанные минуты: лайфхак, о котором знают единицы

18:19

Главная ошибка мая: почему нельзя подкармливать помидоры во время дождя

18:09

В России заявили о полной оккупации Волчанска — какова ситуация на самом деле

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ХарьковаНовости ОдессыНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости Запорожья
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять