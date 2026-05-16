Как разморозить морозилку в считанные минуты: лайфхак, о котором знают единицы

Рассказываем, как разморозить морозильную камеру максимально быстро и безопасно.

Как быстро разморозить морозильную камеру в домашних условиях

Вы узнаете:

Как подготовить морозильную камеру к размораживанию

Как быстро разморозить морозильную камеру

Чего категорически нельзя делать

Для многих людей размораживание морозильной камеры является одним из самых изнурительных домашних дел. Со временем в ней скапливается лед, который мешает нормальной циркуляции воздуха, затрудняет открывание ящиков и даже может увеличивать расход электроэнергии.

Чтобы процесс не превращался в многочасовое испытание, Главред расскажет о нескольких проверенных способах, которые значительно ускоряют таяние льда.

Подготовка к размораживанию

Прежде всего, морозильник нужно отключить от сети и вынуть все продукты. Под прибор следует положить полотенца или тряпки, которые будут впитывать воду от тающего льда. Это поможет избежать неприятных луж на полу, пишет Onet.

Как быстро разморозить морозильную камеру

Один из самых простых и в то же время эффективных методов — использование раствора из теплой воды, нескольких ложек соли и небольшого количества спиртового уксуса. Смесь стоит перелить в бутылку с распылителем и нанести на ледяные слои. Соль ускоряет процесс таяния, а теплая вода помогает льду быстрее отходить от стенок. Уже через несколько минут крупные куски льда начинают отделяться самостоятельно.

Горячая вода

Еще один действенный способ — поставить внутрь морозильника кастрюлю или миску с очень горячей водой и закрыть дверцу. Пар постепенно размягчает лед, и его легко удалить пластиковой лопаткой или руками.

Фен

Некоторые используют фен, чтобы ускорить процесс. Теплый воздух действительно эффективно размягчает лед, однако важно соблюдать правила безопасности. Нельзя подносить фен слишком близко к воде или пластиковым деталям, ведь это может привести к повреждениям или даже опасным ситуациям.

Чего делать не стоит

Категорически запрещено откалывать лед ножом или другими металлическими предметами, ведь так легко повредить внутренние элементы морозильника или систему охлаждения. Также не рекомендуем лить кипяток непосредственно на лед, так как резкое изменение температуры может вызвать трещины в пластике.

Об источнике: Onet Onet.pl — интернет-портал, основанный в 1996 году и являющийся крупнейшим польскоязычным интернет-порталом (2012). Наиболее цитируемый и популярный в категории информации и журналистики. Об этом пишет Википедия.

