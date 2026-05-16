'Дальнобойные санкции': ВСУ за неделю поразили редкий самолет, вертолет и корабли

Зеленский подчеркивает, что атаки по РФ являются абсолютно законным и справедливым ответом на ежедневный террор против украинских городов.

ВСУ за неделю поразили редкий самолет, вертолет и корабли

Зеленский подвел итоги недельной кампании по нанесению ударов по врагу

Украина будет наращивать дистанцию и количество ударов по РФ

Украинская армия намерена усилить интенсивность ударов по стратегическим объектам на территории России в ответ на российские массированные атаки по украинским жилым кварталам. Об этом заявил Владимир Зеленский.

По словам главы государства, Силы безопасности и обороны Украины подвели итоги успешной недельной кампании по нанесению ударов по глубокому тылу противника. Для атак использовались украинские дроны и ракеты, которые Зеленский образно назвал "дальнобойными санкциями".

В результате ударов удалось поразить ряд военных объектов РФ, расположенных почти в тысяче километров от линии фронта.

При этом официально отмечается, что часть операций на территории России и в акватории моря все еще продолжается, поэтому опубликованные данные пока являются лишь промежуточными итогами.

Тем не менее, среди подтвержденных целей украинского дальнобойного оружия за эту неделю:

поражен редкий самолет-амфибия Бе-200 и военный вертолет Ка-27;

нанесены удары по кораблям, в частности по российскому кораблю-сухогрузу, перевозившему боеприпасы;

ликвидирован зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" и зенитный ракетный комплекс "Тор";

поражен российский комплекс связи "Редут-2УС".

Зеленский подчеркивает, что такие атаки являются абсолютно законным и справедливым ответом на ежедневный террор против украинских городов.

"Дистанцию и количество применения санкций будем наращивать. Спасибо всем, кто работает на нашу силу! Спасибо воинам ВСУ, СБУ и разведок за точность", – заявил Владимир Зеленский.

Удары Украины по России

Президент Владимир Зеленский говорил, что Украина уже определяет новые цели для дальнейших дальнобойных ударов по России.

По его словам, удары по российской нефтяной промышленности, военному производству и лицам, совершающим военные преступления против Украины, являются справедливыми.

"Украина не оставит без последствий для агрессора каждый из ударов, которые уносят жизни наших людей", — подчеркнул он.

Взрывы в России — последние новости

О персоне: Владимир Зеленский Владимир Зеленский - украинский государственный деятель, шестой и действующий Президент Украины с 20 мая 2019 года. До вступления в должность получил известность как шоумен, актер, комик, режиссер, продюсер и сценарист. Был совладельцем и художественным руководителем "Студии Квартал-95" (2003-2019) и генеральным продюсером телеканала "Интер" (2010-2012). Политическую карьеру начал в 2019 году и баллотировался на выборах президента Украины 2019 года. По итогам голосования избран Президентом Украины, сообщает Википедия.

