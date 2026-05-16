Военные РФ нанесли удар по Одесской области: есть раненые

Виталий Кирсанов
16 мая 2026, 08:52
Под ударом оказались объекты критической инфраструктуры и жилой застройки Измаила.
Военные РФ нанесли удар по Одесской области
Военные РФ нанесли удар по Одесской области / коллаж: Главред, фото: Олег Кіпер/Одеська ОДА (ОВА)

Кратко:

  • Пострадала жилая и портовая инфраструктура Измаила
  • В 39 населенных пунктах Измаильского района пропал свет

В ночь на субботу, 16 мая, Россия нанесла массированный удар дронами по югу Одесской области, в частности по городу Измаил, есть пострадавшие. Пострадала жилая и портовая инфраструктура. Об этом заявил главы Одесской ОВА Олег Кипер.

"Зафиксировано попадание БпЛА в пятиэтажный жилой дом. Повреждены фасад и остекление, загорелись балконы и автомагазин на первом этаже. Кроме того, поврежден одноэтажный жилой дом. К сожалению, там пострадали два человека", - заявил чиновник.

В результате атаки также была повреждена портовая инфраструктура - складское помещение и административное здание. На объектах выбито остекление.

Как сообщает Измаильская районная государственная администрация, ночью враг совершил атаку на территорию района.

Под ударом оказались объекты критической инфраструктуры и жилой застройки Измаила.

"К сожалению, есть пострадавшие, им оказывается необходимая медицинская помощь. Тяжелых травм не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Также в результате ударов произошло повреждение воздушных линий, что привело к отключению электроэнергии в 39 населенных пунктах Измаильского района. Без электроэнергии остаются 22 662 абонента.

В настоящее время энергетики работают над восстановлением. Профильные службы ликвидируют последствия атаки и фиксируют повреждения.

В то же время в РГА отмечают, что силы ПВО сбили большинство вражеских целей еще на подлете к городу.

По словам мэра Измаила Андрея Абрамченко, агрессор в очередной раз подверг город массированной атаке БпЛА.

"Пострадали инфраструктурные объекты, жилые дома и Измаильская гимназия №14 с начальной школой… Сейчас рабочие группы документируют последствия обстрела и объемы повреждений", - заявил Абрамченко.

Россия наращивает дроновые атаки

Начальник штаба дивизиона артиллерийской разведки отдельной артиллерийской бригады Нацгвардии Украины Игорь Яременко заявил, что Россия меняет тактику ведения боевых действий и обстрелов гражданского населения Украины.

По его словам, враг сейчас увеличивает количество дроновых атак.

Он добавил, что украинские военные научились сбивать за сутки до двух тысяч вражеских БПЛА из-за наращивания со стороны противника.

Атаки на Одессу - детали

Как писал Главред, в ночь на 13 мая армия страны-агрессора РФ атаковала ударными БПЛА промышленную инфраструктуру Одесской области. Возникшие локальные пожары были оперативно ликвидированы спасателями.

В ночь на 3 мая оккупанты вновь атаковали Одесскую область. Под ударом оказались гражданская и портовая инфраструктура региона. В результате атаки РФ погибли два человека, еще пять человек получили ранения.

В ночь на 1 мая российская оккупационная армия атаковала Одессу. Зафиксированы пожары в многоэтажных жилых домах. Зафиксирован пожар в 16-этажке. Также попадание в еще одну высотку - там произошло возгорание на 11-м и 12-м уровнях.

О персоне: Олег Кипер

Олег Александрович Кипер (род. 1 мая 1980, Тимково, Одесская область) - председатель Одесской областной военной администрации с 30 мая 2023 года, заслуженный юрист Украины, кандидат юридических наук, сообщает Википедия.

Начал свою карьеру в органах прокуратуры в 2001 году. Впоследствии он занимал различные должности, в частности:

  • следователя в Котовской межрайонной прокуратуре;
  • прокурора отдела в Генеральной прокуратуре Украины;
  • руководителя Киевской городской прокуратуры (с 2020 по 2023 год).

В 2014 году Олег Кипер подпал под люстрацию, но позже, в 2019 году, он добился через суд отмены этого решения. С 2021 года он имеет звание заслуженного юриста Украины.

