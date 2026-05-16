Как надолго избавиться от моли

Моль способна стать настоящей проблемой для дома. Эти насекомые портят одежду, заводятся в крупах и быстро размножаются в шкафах и кладовых. Особенно часто люди замечают вредителя весной и летом, когда начинают доставать сезонные вещи.

Почему моль появляется в доме

Чаще всего моль заводится там, где тепло, темно и редко проводится уборка. Насекомых привлекают натуральные ткани, остатки пищи, крупы и повышенная влажность.

Многие замечают проблему слишком поздно — уже после появления дырок на одежде или паутины в упаковках с продуктами.

Как быстро избавиться от моли в шкафу

Специалисты советуют начинать борьбу с генеральной уборки. Необходимо полностью освободить шкафы, тщательно пропылесосить углы и протереть полки раствором воды с белым уксусом. Именно уксус помогает уничтожать яйца и личинки, которые сложно заметить невооруженным глазом, пишет okdiario.

Одежду желательно постирать при высокой температуре, если ткань это позволяет. Хорошо помогает и обработка паром — он уничтожает вредителей и предотвращает их повторное появление.

Какие натуральные средства помогают от моли

Одним из самых популярных домашних способов остается лаванда. Мешочки с сушеными цветами раскладывают между одеждой, поскольку запах лаванды отпугивает моль и одновременно освежает вещи.

Также эффективными считаются кедровые шарики и лавровые листья. Их часто используют как натуральную защиту для шкафов и кухонных полок.

Эксперты отмечают, что резкие природные ароматы помогают снизить риск появления насекомых без использования токсичных средств.

Как избавиться от пищевой моли

Пищевая моль часто появляется в муке, крупах и сухофруктах. Если в упаковках заметны мелкие личинки, паутина или повреждения, такие продукты лучше сразу выбросить.

После этого полки нужно тщательно вымыть уксусным раствором и хорошо просушить. Новые продукты рекомендуется хранить только в герметичных контейнерах.

Некоторые хозяйки дополнительно кладут в шкафы лавровые листья, поскольку их запах помогает отпугивать вредителей.

Почему морозильник помогает бороться с молью

Специалисты советуют после покупки круп или сухофруктов ненадолго помещать их в морозильную камеру. Низкая температура уничтожает яйца и личинки еще до того, как они успеют распространиться по кухне.

Как не допустить повторного появления моли

Главное правило — регулярная уборка и проветривание. Также важно не хранить грязную одежду в шкафу и периодически проверять запасы продуктов.

Особенно внимательно стоит следить за:

крупами;

мукой;

орехами;

сухофруктами.

Об источнике: OKDIARIO OKDIARIO.com — испанский цифровой новостной портал, основанный журналистом Eduardo Inda в 2015 году. Сайт публикует материалы о политике, экономике, спорте, обществе, технологиях и шоу-бизнесе, а также новости в формате "последней минуты". Портал является одним из самых читаемых онлайн-СМИ Испании и ориентирован на массовую аудиторию. При этом OKDIARIO неоднократно становился объектом критики и судебных споров из-за публикации спорных или недостоверных материалов.

