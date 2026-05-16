Крупы не тронет, к шкафу не подлетит: как надолго избавиться от моли

Читайте подробно:
- Почему моль появляется в шкафах и на кухне
- Какие средства помогают избавиться от вредителя
- Зачем крупы кладут в морозильник
Моль способна стать настоящей проблемой для дома. Эти насекомые портят одежду, заводятся в крупах и быстро размножаются в шкафах и кладовых. Особенно часто люди замечают вредителя весной и летом, когда начинают доставать сезонные вещи.
Почему моль появляется в доме
Чаще всего моль заводится там, где тепло, темно и редко проводится уборка. Насекомых привлекают натуральные ткани, остатки пищи, крупы и повышенная влажность.
Многие замечают проблему слишком поздно — уже после появления дырок на одежде или паутины в упаковках с продуктами.
Как быстро избавиться от моли в шкафу
Специалисты советуют начинать борьбу с генеральной уборки. Необходимо полностью освободить шкафы, тщательно пропылесосить углы и протереть полки раствором воды с белым уксусом. Именно уксус помогает уничтожать яйца и личинки, которые сложно заметить невооруженным глазом, пишет okdiario.
Одежду желательно постирать при высокой температуре, если ткань это позволяет. Хорошо помогает и обработка паром — он уничтожает вредителей и предотвращает их повторное появление.
Какие натуральные средства помогают от моли
Одним из самых популярных домашних способов остается лаванда. Мешочки с сушеными цветами раскладывают между одеждой, поскольку запах лаванды отпугивает моль и одновременно освежает вещи.
Также эффективными считаются кедровые шарики и лавровые листья. Их часто используют как натуральную защиту для шкафов и кухонных полок.
Эксперты отмечают, что резкие природные ароматы помогают снизить риск появления насекомых без использования токсичных средств.
Как избавиться от пищевой моли
Пищевая моль часто появляется в муке, крупах и сухофруктах. Если в упаковках заметны мелкие личинки, паутина или повреждения, такие продукты лучше сразу выбросить.
После этого полки нужно тщательно вымыть уксусным раствором и хорошо просушить. Новые продукты рекомендуется хранить только в герметичных контейнерах.
Некоторые хозяйки дополнительно кладут в шкафы лавровые листья, поскольку их запах помогает отпугивать вредителей.
Почему морозильник помогает бороться с молью
Специалисты советуют после покупки круп или сухофруктов ненадолго помещать их в морозильную камеру. Низкая температура уничтожает яйца и личинки еще до того, как они успеют распространиться по кухне.
Как не допустить повторного появления моли
Главное правило — регулярная уборка и проветривание. Также важно не хранить грязную одежду в шкафу и периодически проверять запасы продуктов.
Особенно внимательно стоит следить за:
- крупами;
- мукой;
- орехами;
- сухофруктами.
Смотрите видео о том, откуда в квартире берется моль:
Вам может быть интересно:
- Моль в шкафу больше не проблема: проверенное домашнее средство
- Так делали еще наши бабушки: как избавиться от моли в крупах
- О моли можно забыть: натуральное средство быстро отвадит насекомых
Об источнике: OKDIARIO
OKDIARIO.com — испанский цифровой новостной портал, основанный журналистом Eduardo Inda в 2015 году. Сайт публикует материалы о политике, экономике, спорте, обществе, технологиях и шоу-бизнесе, а также новости в формате "последней минуты".
Портал является одним из самых читаемых онлайн-СМИ Испании и ориентирован на массовую аудиторию. При этом OKDIARIO неоднократно становился объектом критики и судебных споров из-за публикации спорных или недостоверных материалов.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред