Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Крупы не тронет, к шкафу не подлетит: как надолго избавиться от моли

Сергей Кущ
16 мая 2026, 01:45
google news Подпишитесь
на нас в Google
Также важно не допустить повторного появления моли.
Как надолго избавиться от моли
Как надолго избавиться от моли / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Читайте подробно:

  • Почему моль появляется в шкафах и на кухне
  • Какие средства помогают избавиться от вредителя
  • Зачем крупы кладут в морозильник

Моль способна стать настоящей проблемой для дома. Эти насекомые портят одежду, заводятся в крупах и быстро размножаются в шкафах и кладовых. Особенно часто люди замечают вредителя весной и летом, когда начинают доставать сезонные вещи.

Почему моль появляется в доме

Чаще всего моль заводится там, где тепло, темно и редко проводится уборка. Насекомых привлекают натуральные ткани, остатки пищи, крупы и повышенная влажность.

видео дня

Многие замечают проблему слишком поздно — уже после появления дырок на одежде или паутины в упаковках с продуктами.

Как быстро избавиться от моли в шкафу

Специалисты советуют начинать борьбу с генеральной уборки. Необходимо полностью освободить шкафы, тщательно пропылесосить углы и протереть полки раствором воды с белым уксусом. Именно уксус помогает уничтожать яйца и личинки, которые сложно заметить невооруженным глазом, пишет okdiario.

Одежду желательно постирать при высокой температуре, если ткань это позволяет. Хорошо помогает и обработка паром — он уничтожает вредителей и предотвращает их повторное появление.

Какие натуральные средства помогают от моли

Одним из самых популярных домашних способов остается лаванда. Мешочки с сушеными цветами раскладывают между одеждой, поскольку запах лаванды отпугивает моль и одновременно освежает вещи.

Также эффективными считаются кедровые шарики и лавровые листья. Их часто используют как натуральную защиту для шкафов и кухонных полок.

Эксперты отмечают, что резкие природные ароматы помогают снизить риск появления насекомых без использования токсичных средств.

активность вредителей, вредители инфографика
активность вредителей, вредители инфографика / Инфографика: Главред

Как избавиться от пищевой моли

Пищевая моль часто появляется в муке, крупах и сухофруктах. Если в упаковках заметны мелкие личинки, паутина или повреждения, такие продукты лучше сразу выбросить.

После этого полки нужно тщательно вымыть уксусным раствором и хорошо просушить. Новые продукты рекомендуется хранить только в герметичных контейнерах.

Некоторые хозяйки дополнительно кладут в шкафы лавровые листья, поскольку их запах помогает отпугивать вредителей.

Почему морозильник помогает бороться с молью

Специалисты советуют после покупки круп или сухофруктов ненадолго помещать их в морозильную камеру. Низкая температура уничтожает яйца и личинки еще до того, как они успеют распространиться по кухне.

Как не допустить повторного появления моли

Главное правило — регулярная уборка и проветривание. Также важно не хранить грязную одежду в шкафу и периодически проверять запасы продуктов.

Особенно внимательно стоит следить за:

  • крупами;
  • мукой;
  • орехами;
  • сухофруктами.

Смотрите видео о том, откуда в квартире берется моль:

Вам может быть интересно:

Об источнике: OKDIARIO

OKDIARIO.com — испанский цифровой новостной портал, основанный журналистом Eduardo Inda в 2015 году. Сайт публикует материалы о политике, экономике, спорте, обществе, технологиях и шоу-бизнесе, а также новости в формате "последней минуты".

Портал является одним из самых читаемых онлайн-СМИ Испании и ориентирован на массовую аудиторию. При этом OKDIARIO неоднократно становился объектом критики и судебных споров из-за публикации спорных или недостоверных материалов.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Моль лайфхак интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Россияне придумали как защитить Шахеды от перехватчиков - Флэш

Россияне придумали как защитить Шахеды от перехватчиков - Флэш

01:01Война
Жесткий геомагнитный шторм атаковал страну: когда закончится буря

Жесткий геомагнитный шторм атаковал страну: когда закончится буря

23:13Синоптик
"Неразорвавшихся мин там море": РФ полностью разрушила город на Харьковщине

"Неразорвавшихся мин там море": РФ полностью разрушила город на Харьковщине

22:44Война
Реклама

Популярное

Ещё
"Очень хотела жить": за жизнь жены Усика три месяца боролись врачи

"Очень хотела жить": за жизнь жены Усика три месяца боролись врачи

Можно ли "развенчаться", если пара рассталась: священник дал четкий ответ

Можно ли "развенчаться", если пара рассталась: священник дал четкий ответ

Ольга Мартыновская не будет судьей МастерШеф: что произошло

Ольга Мартыновская не будет судьей МастерШеф: что произошло

Китайский гороскоп на завтра, 16 мая: Драконам - обиды, Козлам - терпимость

Китайский гороскоп на завтра, 16 мая: Драконам - обиды, Козлам - терпимость

Почему 16 мая нельзя одевать красную одежду: какой церковный праздник

Почему 16 мая нельзя одевать красную одежду: какой церковный праздник

Последние новости

03:11

Что чаще всего снится людям: статистика поисковых запросов Google

02:34

Четыре знака зодиака получат подарок от Вселенной — кого ждут большие перемены

01:45

Крупы не тронет, к шкафу не подлетит: как надолго избавиться от молиВидео

01:01

Россияне придумали как защитить Шахеды от перехватчиков - Флэш

00:34

Денежная неделя ждет трех знаков зодиака: кому повезет уже с 18 мая

Волчанск станет зоной отчуждения, жить там уже не будет никто – полицейский Алексей ХарьковскийВолчанск станет зоной отчуждения, жить там уже не будет никто – полицейский Алексей Харьковский
15 мая, пятница
23:59

В Киеве могут изменить схему движения метро: названы сроки и направление

23:13

Жесткий геомагнитный шторм атаковал страну: когда закончится буря

23:07

В США раскрыли неожиданный сценарий завершения войны в Украине

22:44

"Неразорвавшихся мин там море": РФ полностью разрушила город на Харьковщине

Реклама
22:44

Лайфхак советских времен: зачем втыкать обычный гвоздь в цветочный горшок

22:06

Угроза штурма 50-тысячной группировки: эксперт об риске атаки РФ с севера

21:52

Предчувствуют будущее и эмоции: четыре месяца рождения с самым сильным чутьем

21:33

Его просили бросить оружие: полиция опубликовала видео со стрельбой в Хмельницкой областиВидео

21:28

Пособия на детей будут выплачиваться по-новому: важные изменения

21:11

Чем можно заменить пеллеты в печи: что реально работает, а что — опасноВидео

20:56

Почему морковь растрескивается и растет кривой: ошибки в поливе и подкормке

20:50

Кого чаще всех кусают комары: ученые назвали идеальных жертв

20:26

Роскошная зеленая изгородь без хлопот: какой куст растет быстрее туи и выглядит ярче

20:10

Резервы идут в бой: РФ бросает новые силы на штурм, фронт "кипит"Видео

19:30

Под угрозой Киевская и Черниговская области: Зеленский сделал срочное обращение

Реклама
19:25

Украина сможет вернуть оккупированные территории: Жданов раскрыл сценарий

19:24

В сеть попало видео, как Джамала реагирует на рекордную ноту LELEKAВидео

19:10

Вредители исчезнут с огорода без химикатов: какие растения стоит посадить рядом весной

19:10

"Зеркальных ударов нет": Копытько об атаках РФ по гражданскиммнение

18:50

"Неуважение к ВСУ": военный пожаловался на действия ПриватБанка

18:32

Урожай смородины и порички удвоится: что нужно сделать в мае

18:23

Путин теряет контроль: раскрыты детали серьезного раскола власти в РФВидео

18:13

Китайцы усадили Трампа в глубокий стул: забавные кадры со встречи с СиВидео

18:06

"Заключил контракт": на фронте в Украине погиб звезда российских сериалов

18:02

Алина Гросу показала сына в День семьи

18:01

Секрет сочного и мягкого шашлыка раскрыт: как его правильно жарить на углях

17:43

Почему нельзя пить из чужой чашки: основные приметы и суеверия

17:42

Людей призывают избегать одного режима в стиральной машине: принесет проблемыВидео

17:32

Стало известно, где пройдет Детское Евровидение 2026

17:30

Зачем замораживать зубную пасту: простой, но гениальный трюк

17:29

Сантехник раскрыл лучшее средство от засоров: уксус больше не нуженВидео

17:25

РФ готовится к наступлению на Киев: Зеленский — о реальной угрозе со стороны Беларуси

17:14

Простой порошок, который резко повышает урожайность клубники: чем следует удобрить кусты

17:07

Путинистка Королева показала певицу Русю в США: "Звезда наша"

16:49

РФ готовит новые ракетные удары: Зеленский назвал объекты, на которые нацелен врагФото

Реклама
16:34

Есть погибший и раненый: в Хмельницкой области напали на полицейских

16:34

Большой ажиотаж и рост цен: возможен ли дефицит продуктов в Украине

16:33

Как и где на самом деле нужно хранить яйца: одну ошибку допускает большинствоВидео

16:11

Солнцезащитные очки на лето 2026 года: 3 оправы "подтянут" лицо без косметологаВидео

16:04

Россияне потеряли важные объекты: Силы обороны нанесли мощные удары по РФ

16:03

Доллар внезапно взлетел, а евро пошел на понижение: новый курс валют на 18 мая

16:02

Притягивает клещей как магнит: на какой цвет одежды они реагируют сильнее всего

15:45

Далее — Гаага: Ирина Мудра рассказала о ключевом прогрессе на пути к созданию Специального трибунала для РФ

15:28

"Он должен был жить": во время атаки на Киев погиб 23-летний полтавчанин

15:20

Тарифы на воду могут вырасти почти втрое: где уже пересматривают цены

Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ХарьковаНовости ЖитомираНовости ПолтавыНовости ОдессыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости Запорожья
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять