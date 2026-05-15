Только не 'кормушка': как правильно сказать по-украински - догадываются единицы

Многие привыкли говорить "кормушка", но на украинском языке это слово звучит совсем по-другому.

Читайте в материале:

Почему говорить "кормушка" — ошибка

Какое слово правильно употреблять вместо русской кальки

В нашем языке есть немало калек из русского, которые закрепились в повседневном употреблении. Одна из них — "кормушка". Многие привыкли так называть небольшое сооружение или устройство, куда насыпают еду для птиц или животных. Однако в украинском языке этого слова нет.

Как на украинском языке называется "кормушка"?

Слово "кормушка" происходит из русского языка и не закреплено в словарях. Хотя в украинском есть слово "корм" как пища для животных ("корм для рыбок", "кормовая база"), однако нет глагола "кормить". В украинском языке используется слово "годувати", и именно от него образуется правильное название устройства.

СУМ-11 фиксирует слово "годівниця" — "устройство, место для кормления животных или птиц". Это слово образовано от глагола "годувати" с помощью суффикса "‑ниця", который означает предмет или место для определенного действия. Поэтому, когда мы говорим о сооружении для птиц или животных, правильно говорить "годівниця" или ласково — "годівничка".

Об источнике: СУМ Словарь украинского языка в 11 томах, сокращенно СУМ-11 — первый в истории большой толковый словарь украинского языка. Составлен коллективом сотрудников Института языкознания АН УССР под руководством академика Ивана Билодида.

