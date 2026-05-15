Муравьи убегают мгновенно: чем посыпать участок, чтобы спасти сад и огород

Муравьи на газоне или огороде быстро превращают ухоженный участок в проблемный. Их муравейники портят вид, а подземные ходы вредят корням растений.
Как быстро и эффективно избавиться от муравьев без химии.
Почему муравьи селятся на газонах и огородах
Насекомые выбирают места с легкой почвой, где можно быстро построить разветвленные туннели, пишет Kobieta Interia. Их привлекает наличие тли, ведь она выделяет сладкую медовую росу — любимый корм муравьев. Дополнительным фактором становятся органические остатки: опавшие фрукты, остатки еды или соки. Если газон запущен, он быстро превращается в идеальное место для колонии.
Чем опасны муравейники
Курганы и насыпи разрушают ровную поверхность газона, создавая неровности. Под землей туннели повреждают корневую систему травы, что приводит к высыханию почвы и потере яркого цвета. Кроме того, муравьи активно разносят тлю на другие растения, ухудшая состояние сада. На тротуарах и подъездах их деятельность может вызывать даже обвалы грунта.
Как избавиться от муравьев без химикатов
Садоводы часто используют простой и доступный метод — корицу. Ее запах нарушает коммуникацию между муравьями, которые ориентируются по запаховым следам. Если рассыпать тонкий слой корицы вокруг муравейников и дорожек, насекомые постепенно покидают эти места. Рекомендуем повторять процедуру после дождя, ведь однократное применение не дает длительного эффекта.
Корица имеет дополнительные преимущества: она отпугивает улиток и других мелких вредителей, обладает противогрибковыми свойствами и даже помогает растениям быстрее заживлять повреждения.
Как предотвратить повторное появление муравьев
Чтобы муравьи не вернулись, стоит поддерживать газон в ухоженном состоянии. Плотная трава затрудняет основание новых колоний. Не оставляйте остатки и остатки еды, регулярно боритесь с тлей. Хорошо работает высадка растений с сильным ароматом — мяты, лаванды, тимьяна или майорана.
Естественными врагами муравьев являются лягушки, дятлы и ящерицы, их присутствие в саду также помогает сдерживать популяцию.
