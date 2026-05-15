Муравьи убегают мгновенно: чем посыпать участок, чтобы спасти сад и огород

Рассказываем, как быстро избавиться от муравьёв безопасными методами.

Как быстро избавиться от муравьев

Вы узнаете:

Как избавиться от муравьев на участке

Какой запах отпугивает муравьев

Как вывести муравьев с огорода в домашних условиях

Муравьи на газоне или огороде быстро превращают ухоженный участок в проблемный. Их муравейники портят вид, а подземные ходы вредят корням растений.

Главред расскажет, как быстро и эффективно избавиться от муравьев без химии.

Почему муравьи селятся на газонах и огородах

Насекомые выбирают места с легкой почвой, где можно быстро построить разветвленные туннели, пишет Kobieta Interia. Их привлекает наличие тли, ведь она выделяет сладкую медовую росу — любимый корм муравьев. Дополнительным фактором становятся органические остатки: опавшие фрукты, остатки еды или соки. Если газон запущен, он быстро превращается в идеальное место для колонии.

Чем опасны муравейники

Курганы и насыпи разрушают ровную поверхность газона, создавая неровности. Под землей туннели повреждают корневую систему травы, что приводит к высыханию почвы и потере яркого цвета. Кроме того, муравьи активно разносят тлю на другие растения, ухудшая состояние сада. На тротуарах и подъездах их деятельность может вызывать даже обвалы грунта.

Как избавиться от муравьев без химикатов

Садоводы часто используют простой и доступный метод — корицу. Ее запах нарушает коммуникацию между муравьями, которые ориентируются по запаховым следам. Если рассыпать тонкий слой корицы вокруг муравейников и дорожек, насекомые постепенно покидают эти места. Рекомендуем повторять процедуру после дождя, ведь однократное применение не дает длительного эффекта.

Корица имеет дополнительные преимущества: она отпугивает улиток и других мелких вредителей, обладает противогрибковыми свойствами и даже помогает растениям быстрее заживлять повреждения.

Натуральные средства против муравьев / Инфографика: Главред

Как предотвратить повторное появление муравьев

Чтобы муравьи не вернулись, стоит поддерживать газон в ухоженном состоянии. Плотная трава затрудняет основание новых колоний. Не оставляйте остатки и остатки еды, регулярно боритесь с тлей. Хорошо работает высадка растений с сильным ароматом — мяты, лаванды, тимьяна или майорана.

Естественными врагами муравьев являются лягушки, дятлы и ящерицы, их присутствие в саду также помогает сдерживать популяцию.

Об источнике: Kobieta Interia Kobieta Interia (kobieta.interia.pl) — польский женский портал, работающий в составе популярного интернет-портала Interia.pl. Сайт предлагает широкий спектр контента для женщин, включая статьи о красоте и моде, здоровье, отношениях, семейной жизни, воспитании детей, психологии, путешествиях и досуге. Портал публикует советы экспертов, вдохновляющие истории, тренды, рекомендации по уходу за собой, обзоры продуктов, рецепты, а также материалы о культуре и саморазвитии. Контент ориентирован на повседневные интересы и потребности современной женщины и помогает читательницам находить полезную информацию и вдохновение в различных аспектах жизни. Kobieta Interia также включает возможности для взаимодействия с читателями, например, обсуждения в комментариях и социальные медиа-форматы, что делает его активным и привлекательным ресурсом для женской аудитории в Польше.

