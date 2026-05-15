Задание для детей загнало взрослых в тупик - не каждый выполнит правильно

Из-за обычного задания на дом родители развернули бурную дискуссию.

https://glavred.info/life/zadanie-dlya-detey-zagnalo-vzroslyh-v-tupik-ne-kazhdyy-vypolnit-pravilno-10764944.html Ссылка скопирована

Задание по украинскому языку поразило сотни тысяч пользователей соцсетей / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, threads.com/@annushka_taranenko

Вы узнаете:

Как задание взбудоражило сеть и набрало полмиллиона просмотров

Какое слово в задании вызвало наибольшие споры

Почему пример в учебнике назвали русизмом

Многим школьникам родители помогают выполнять домашние задания. Но даже взрослые иногда не знают, как правильно сделать определенные упражнения. Это случилось и с украинкой annushka_taranenko.

В Threads она попросила других пользователей помочь ей с выполнением упражнения по украинскому языку. Ее пост набрал более 500 тысяч просмотров за сутки.

видео дня

Пост о задании по украинскому языку / фото: скриншот

В задании указано, что нужно образовать слова с "ьо" от данных слов и записать. Слова в задании следующие: день, пень, сім, політ. Например, в задании уже было образовано слово деньок от слова день.

Украинку озадачило слово політ, потому что, по ее мнению, в украинском языке нет производного с "ьо". Однако в комментариях большинство считает, что правильным вариантом будет слово польоти. Также некоторые украинцы предложили слово льотчик.

Обсуждение упражнения по украинскому языку / фото: скриншот

В то же время многим читателям поста не понравился готовый пример выполнения задания "день-деньок". Пользовательница olenavirka написала, что, по ее мнению, это слово является русицизмом.

Обсуждение упражнения по украинскому языку / фото: скриншот

Однако пользовательница liliiaflores опровергла это мнение, приведя цитату Ивана Франко: "Побудь тут, синочку, деньок-другий". Также женщина добавила, что слово деньок есть в украинских словарях.

Обсуждение упражнения по украинскому языку / фото: скриншот

Читайте также:

Об источнике: Threads Threads — социальная сеть, принадлежащая американской компании Meta Platforms. Приложение предназначено для работы совместно с Instagram: пользователи должны иметь аккаунт в Instagram, чтобы зарегистрироваться. Threads является прямым конкурентом Twitter, поскольку в нем есть возможность публиковать текст и изображения, отвечать на публикации других или ставить лайки их контенту, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред