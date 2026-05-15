Задание для детей загнало взрослых в тупик - не каждый выполнит правильно

Многим школьникам родители помогают выполнять домашние задания. Но даже взрослые иногда не знают, как правильно сделать определенные упражнения. Это случилось и с украинкой annushka_taranenko.
В Threads она попросила других пользователей помочь ей с выполнением упражнения по украинскому языку. Ее пост набрал более 500 тысяч просмотров за сутки.
В задании указано, что нужно образовать слова с "ьо" от данных слов и записать. Слова в задании следующие: день, пень, сім, політ. Например, в задании уже было образовано слово деньок от слова день.
Украинку озадачило слово політ, потому что, по ее мнению, в украинском языке нет производного с "ьо". Однако в комментариях большинство считает, что правильным вариантом будет слово польоти. Также некоторые украинцы предложили слово льотчик.
В то же время многим читателям поста не понравился готовый пример выполнения задания "день-деньок". Пользовательница olenavirka написала, что, по ее мнению, это слово является русицизмом.
Однако пользовательница liliiaflores опровергла это мнение, приведя цитату Ивана Франко: "Побудь тут, синочку, деньок-другий". Также женщина добавила, что слово деньок есть в украинских словарях.
Об источнике: Threads
Threads — социальная сеть, принадлежащая американской компании Meta Platforms. Приложение предназначено для работы совместно с Instagram: пользователи должны иметь аккаунт в Instagram, чтобы зарегистрироваться. Threads является прямым конкурентом Twitter, поскольку в нем есть возможность публиковать текст и изображения, отвечать на публикации других или ставить лайки их контенту, пишет Википедия.
