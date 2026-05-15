Взрывы гремели в Одесской области: после удара РФ - пожары, разрушения и раненые

Целью вражеской атаки стал жилой сектор и критическая инфраструктура.

Экстренные службы работают над устранением последствий обстрела

Кратко:

Россия нанесла по Одесской области комбинированный удар

Два человека получили ранения, повреждены жилые дома и авто

Силы ГСЧС ликвидировали пожары на объектах инфраструктуры

В ночь на 15 мая страна-агрессор Россия снова атаковала Одесскую область. Оккупанты нанесли комбинированный ракетно-дроновый удар. Детали раскрыл глава Одесской ОВА Олег Кипер и пресс-служба ГосЧС.

По словам Кипера, целью вражеской атаки стали объекты гражданской инфраструктуры, в том числе жилищный сектор и предприятия. К сожалению, два человека пострадали.

"В результате атаки повреждены четыре частных жилых дома, а также технические сооружения, нежилой дом, хозяйственное и административное здания, легковые автомобили", - написал Кипер в Telegram.

На местах событий работают соответствующие экстренные и коммунальные службы, устраняющие последствия.

Откуда РФ запускает ракеты по Украине

В ГосЧС уточнили, что в результате российской атаки возникло несколько очагов возгорания. В жилом секторе повреждены четыре дома и нежилое здание: часть домов разрушена, выбиты окна и изуродованы конструкции, также повреждены три легковых автомобиля. Ранены два человека.

"Под ударом также оказалась критическая инфраструктура – ​​возникли пожары, которые спасатели оперативно ликвидировали", - говорится в сообщении.

В самой Одессе ночь в городе прошла с тревогой, но без угрозы для города, уточнил глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

Обновлено. В пятницу оккупанты продолжили обстреливать Одесчину. По предварительным данным, пострадали семь человек. Один человек в тяжелом состоянии.

"Враг продолжает комбинированно атаковать регион. Сегодня утром в Одесском районе зафиксировано попадание в объекты гражданской и транспортной инфраструктуры", - сообщил Кипер в 10:15.

По его словам, всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

"Прошу жителей до отбоя воздушной тревоги находиться в безопасных местах", – добавил он.

В 10.24 был объявлен отбой воздушной тревоги.

Последствия атаки на Киев - новости

Как писал Главред, 15 мая Дарницком районе Киева завершилась поисково-спасательная операция на месте жилого дома, по которому ударила российская ракета 14 мая. Операция длилась более 28 часов.

Спасатели разобрали более 3 тысяч кубических метров разрушенной конструкции дома. В настоящее время подтверждена гибель 24 человек, трое из них – дети. 48 человек пострадали.

В Киевской городской прокуратуре уточнили, что среди погибших в результате удара РФ - трое несовершеннолетних: девочки 12, 15 и 17 лет.

Известно, что от российской ракеты погибла 12-летняя Любава Яковлева. Ее отец защищал Украину и погиб в бою с оккупантами в 2023 году.

Подразделения ГосЧС перешли к аварийно-восстановительным работам.

Сегодня в Киеве объявлен День траура.

Напомним, что утром в пятницу, 15 мая, в Киеве объявляли воздушную тревогу из-за атаки дронов. В городе были слышны звуки взрывов. Работали силы ПВО.

В Украине запустили новый уровень "малой" ПВО

Украина вышла на новый уровень развития "малой" ПВО. Запущена и реализована технология, которая позволяет операторам дронов-перехватчиков работать по вражеским БПЛА за сотни и тысячи километров от их местоположения.

Как рассказал министр обороны Украины Михаил Федоров, примерно год назад через платформу Brave1 начали разработку и тестирование технологии дистанционного управления дронами-перехватчиками, и сейчас уже есть подтвержденные результаты — уничтожение целей на расстояниях в сотни и тысячи километров.

Федоров подчеркнул, что Украина первой в мире на системном уровне масштабирует такое решение, что фактически формирует новый стандарт противовоздушной обороны и демонстрирует внедрение современных оборонных инноваций.

"Пилот больше не привязан к позиции. Дрон в небе — управление из защищенной среды в Киеве, Львове или даже за рубежом. Это повышает эффективность перехвата, минимизирует риски для операторов и позволяет масштабировать возможности без привязки к фронту", — отметил он.

О персоне: Олег Кипер Олег Александрович Кипер (род. 1 мая 1980, Тимково, Одесская область) - председатель Одесской областной военной администрации с 30 мая 2023 года, заслуженный юрист Украины, кандидат юридических наук, сообщает Википедия. Начал свою карьеру в органах прокуратуры в 2001 году. Впоследствии он занимал различные должности, в частности: следователя в Котовской межрайонной прокуратуре;

прокурора отдела в Генеральной прокуратуре Украины;

руководителя Киевской городской прокуратуры (с 2020 по 2023 год). В 2014 году Олег Кипер подпал под люстрацию, но позже, в 2019 году, он добился через суд отмены этого решения. С 2021 года он имеет звание заслуженного юриста Украины.

