17-летняя француженка удивила оперным вокалом на Евровидении 2026

Представительница Франции Монро - самая молодая участница Евровидение 2026.

Франция и 17-летняя Монро

Сегодня, 14 мая стартовал второй полуфинал Евровидения 2026 и свой номер на сцене конкурса показала самая молодая участница Евровидения этого года -Monroe с песней "Regarde".

Она представляет Францию, которая автоматом попадает в финал.

Певица удивила не только ярким образом, сочетанием балета, прически и костюма, но и невероятно сильным оперным вокалом.

Украинские комментаторы в лице Тимура Мирошниченко и Светланы Тарабаровой во время эфира удивлялись силе голоса артистки и ее молодому возрасту.

Ранее Главред сообщал, что Болгария после достаточно длинного перерыва феерично вернулась на Евровидение. Страну во втором полуфинале Евровидения 2026 представила участница Dora с зажигательной песней "Bangaranga".

Отметим, ранее стало известно, что первый рейтинг симпатий прессы оказался неутешительным для украинской исполнительницы. В опросе фан-медиа "ESCXTRA" лидерами второго полуфинала после пресс-шоу стали Болгария, Австралия и Дания. LELEKA оказалась в хвосте рейтинга — журналисты поставили Украину на 12 место из 15. В опросе приняли участие 87 представителей медиа.

Евровидение-2026 Евровидение-2026 - 70-ый ежегодный международный музыкальный конкурс. Он состоится весной 2026 года в Австрии в связи с победой австрийского певца JJ с песней "Wasted Love" на соревновании в 2025-ом. Украину на Евровидении-2026 представит певица LELÉKA с песней "Ridnym".

