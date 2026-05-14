17-летняя француженка удивила оперным вокалом на Евровидении 2026

Кратко:
- Чем удивила Франция во время Евровидения
- Как спела участница Монро
Сегодня, 14 мая стартовал второй полуфинал Евровидения 2026 и свой номер на сцене конкурса показала самая молодая участница Евровидения этого года -Monroe с песней "Regarde".
Она представляет Францию, которая автоматом попадает в финал.
Певица удивила не только ярким образом, сочетанием балета, прически и костюма, но и невероятно сильным оперным вокалом.
Украинские комментаторы в лице Тимура Мирошниченко и Светланы Тарабаровой во время эфира удивлялись силе голоса артистки и ее молодому возрасту.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Евровидение 2026 - последние новости
Ранее Главред сообщал, что Болгария после достаточно длинного перерыва феерично вернулась на Евровидение. Страну во втором полуфинале Евровидения 2026 представила участница Dora с зажигательной песней "Bangaranga".
Отметим, ранее стало известно, что первый рейтинг симпатий прессы оказался неутешительным для украинской исполнительницы. В опросе фан-медиа "ESCXTRA" лидерами второго полуфинала после пресс-шоу стали Болгария, Австралия и Дания. LELEKA оказалась в хвосте рейтинга — журналисты поставили Украину на 12 место из 15. В опросе приняли участие 87 представителей медиа.
Вас также может заинтересовать:
- "Не выступала вживую": фаворитка Евровидения 2026 сделала заявление после обвинений
- LELEKA оказалась на дне рейтингов перед полуфиналом Евровидения 2026 — детали
- Болгария феерично вернулась на Евровидение 2026 после паузы
Евровидение-2026
Евровидение-2026 - 70-ый ежегодный международный музыкальный конкурс. Он состоится весной 2026 года в Австрии в связи с победой австрийского певца JJ с песней "Wasted Love" на соревновании в 2025-ом. Украину на Евровидении-2026 представит певица LELÉKA с песней "Ridnym".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред