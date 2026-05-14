Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Война в Украине могла закончиться в 2025 году: что стало препятствием

Юрий Берендий
14 мая 2026, 19:05
google news Подпишитесь
на нас в Google
Ключевую роль в процессе завершения войны могут сыграть сильная международная коалиция и жесткая переговорная позиция в отношении России, отметил эксперт.
Война в Украине могла закончиться в 2025 году: что стало препятствием
Война России против Украины могла бы закончиться в 2025 году — что известно / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru, скриншот из видео

О чем идет речь в материале:

  • Путин может согласиться на мир под давлением коалиции с участием Китая
  • Переговоры в начале 2025 года сорвались из-за того, что США начали обсуждать условия Кремля

Под мощным внешним и внутренним давлением российский диктатор и военный преступник Владимир Путин может согласиться на прекращение огня. Ключевую роль в этом могут сыграть не только США или Евросоюз, но и широкая международная коалиция с участием крупных держав, в частности Китая. Об этом в интервью Главреду рассказал политический философ, преподаватель Карлова университета в Праге, руководитель Института свободной России Александр Морозов.

"Самый короткий путь (к прекращению войны, — ред.) мы знаем за все четыре года войны. Это ситуация, при которой любой переговорщик со стороны может предложить прекращение огня без предварительных условий", — отметил он.

видео дня

Морозов отметил, что возможность быстрого прекращения огня уже возникала в начале 2025 года, когда администрация Дональда Трампа в США предложила соответствующую концепцию. Впрочем, по его оценке, эта инициатива была фактически сорвана из-за того, что переговорный процесс начали вести в направлении обсуждения условий с Путиным, что затруднило реализацию идеи.

"Если Евросоюз выставит сильного переговорщика, сформирует сильную позицию и создаст, как предполагалось с самого начала, определенный консорциум из шести-семи государств, а лучше из десяти крупных государств, в который входил бы Китай, тогда ситуация может измениться. Этот консорциум должен был бы доброжелательно сказать Владимиру Путину: либо все это будет завершено в течение шести месяцев, либо для Российской Федерации все станет безнадежно хуже. Такое гипотетически возможно", — указал эксперт.

По мнению политического философа, более выгодной была бы стратегия, которая не подталкивает Китай к сближению с Кремлем в публичной плоскости. Он отмечает, что хотя важно контролировать поставки китайских компаний в Россию, политически целесообразнее делать акцент на потенциальной роли Китая как одного из возможных посредников в завершении войны.

Также Морозов указывает, что другой сценарий значительно сложнее для реализации и потребовал бы привлечения европейских игроков к взаимодействию с частью российской элиты. Однако, по его словам, такие инициативы пока маловероятны, поскольку политики, которые решатся на подобные контакты, рискуют серьезными репутационными и карьерными потерями.

Смотрите видеоинтервью Александра Морозова Главреду:

"Понимаете, стоять последовательно на ценностной позиции — надежно. Мы стоим и осуждаем агрессию. Путин — военный преступник, он должен быть осужден или просто повешен без какого-либо суда — это очевидно. Поэтому те, кто возьмет на себя миссию попытаться договориться с российской группой через шесть месяцев или год, начав разговор о том, что дело зашло в тупик и что они потеряют все, не войдут в историю как хорошие или плохие, но зато они остановят войну. В политической истории такие люди были. Как правило, это очень циничные люди — такие госсекретари, политические стратеги, которые понимают, что не сохранят свои хорошие биографии", — подытожил он.

Мирный план США из 20 пунктов
Проект мирного плана США из 20 пунктов / Инфографика: Главред

Война России против Украины — что известно о ходе переговоров

Напомним, что переговоры между Украиной и РФ при посредничестве США фактически зашли в тупик. В Financial Times описали утрату интереса Киева и Москвы к мирным переговорам под эгидой США. В Киеве считают, что дипломатические попытки не дали никакого результата. Кремль при этом продолжает настаивать на максималистских требованиях.

Отметим, что глава Офиса президента Кирилл Буданов ранее оценил подготовку переговоров Зеленского с Путиным и подчеркнул, что Украина готова к серьезному диалогу только при наличии реальных намерений со стороны РФ. В то же время в Киеве подчеркивают, что мир не является проявлением слабости, а переговорный процесс не может возникнуть внезапно без предварительной подготовки.

Как ранее сообщал Главред, в Кремле уже анонсировали новые контакты США и РФ по поводу переговоров о войне, а спецпредставители Вашингтона могут в ближайшее время приехать в Москву. Помощник Путина Юрий Ушаков при этом повторил требования Кремля относительно уступок Украины. Европейские дипломаты продолжают сомневаться в готовности России к компромиссам.

Другие новости:

О личности: Александр Морозов

Александр Морозов — российский журналист, политолог, политический философ. В 2011–2014 гг. — шеф-редактор "Русского журнала", в 2014–2015 гг. — преподаватель Бохумского университета в Германии, в 2015–2016 гг. — сотрудник немецкого издания Deutsche Welle. Научный сотрудник, преподаватель Карлова университета Центра российских исследований Бориса Немцова (Прага). Руководитель Института свободной России.

В феврале 2022 года Александр Морозов подписал открытое письмо российских ученых и научных журналистов с осуждением военного вторжения России в Украину и призывом вывести войска с территории Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
война в Украине мирное урегулирование Александр Морозов мирные переговоры
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
ВСУ стали самой мощной армией Европы: Рубио раскрыл реальные потери россиян

ВСУ стали самой мощной армией Европы: Рубио раскрыл реальные потери россиян

18:37Мир
"Такого в мире ещё не было": в Минобороны назвали особенность удара РФ по Украине

"Такого в мире ещё не было": в Минобороны назвали особенность удара РФ по Украине

17:55Война
Банки будут проверять операции с наличными: кому могут заблокировать счета

Банки будут проверять операции с наличными: кому могут заблокировать счета

17:15Аналитика
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 14 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 14 мая: что происходит на фронте (обновляется)

О мерзости этой закуски в СССР ходили легенды: вряд ли кто-то скучает по ней

О мерзости этой закуски в СССР ходили легенды: вряд ли кто-то скучает по ней

Богатство накроет с головой: для каких знаков зодиака откроются двери изобилия

Богатство накроет с головой: для каких знаков зодиака откроются двери изобилия

Гороскоп Таро на июнь 2026: кого ждут новые знакомства, рост доходов и важный выбор

Гороскоп Таро на июнь 2026: кого ждут новые знакомства, рост доходов и важный выбор

Чем опрыскивать деревья после цветения: защита персика и абрикоса в мае

Чем опрыскивать деревья после цветения: защита персика и абрикоса в мае

Последние новости

19:45

Чем обработать лук и чеснок от луковой мухи: урожай увеличится в несколько раз

19:26

В Запорожье подорожает проезд в общественном транспорте: сколько придется платить

19:20

Тотальная война заключается не в захвате территорий: Кущ - перспективах мирамнение

19:05

Война в Украине могла закончиться в 2025 году: что стало препятствиемВидео

19:04

В ВСУ не исключают отход из ключевого города на востоке: СМИ раскрыли детали

Путин рискует зайти в тупик через 8-12 месяцев - МорозовПутин рискует зайти в тупик через 8-12 месяцев - Морозов
18:37

ВСУ стали самой мощной армией Европы: Рубио раскрыл реальные потери россиян

18:35

Почему кошки могут ненавидеть человеческий голос: нюанс, о котором почти не говорятВидео

18:27

Золото торчало из земли: мужчина сделал невероятную находку

17:55

"Такого в мире ещё не было": в Минобороны назвали особенность удара РФ по Украине

Реклама
17:50

Миллионер снес развлекательный комплекс на заднем дворе: соседи ликуют

17:48

Сильно разуверилась: жена Тимура Мирошниченко сделала важное заявление

17:33

Что означает загадочное украинское слово "закапелок": догадываются единицы

17:31

В России признали, что война может закончиться только поражением Кремля

17:15

Банки будут проверять операции с наличными: кому могут заблокировать счета

17:06

Не только Донбасс: Кремль выдвинул Украине новый ультиматум и "выдал" цель войны

17:04

Вода буквально кипела: рыбак вытащил 31-килограммового монстра

17:00

Евровидение 2026: онлайн трансляция второго полуфинала

16:44

Как правильно говорить ребенку "нет": психолог дала неожиданный совет

16:42

Доллар и евро начали дешеветь: новый курс валют на 15 мая

16:34

Грех или уважение: что означает поднятая с земли монета — совет историка

Реклама
16:29

Что добавить в почву, чтобы гортензия стала синей или розовой - простой трюк

16:15

Кухонным губкам нашли замену: многие пользуются более удобной новинкой

16:10

Секреты модной вышиванки: 5 приемов, чтобы сделать украинское основой стиляВидео

16:06

Студента на Львовщине обязали прочитать книгу за схему побега уклониста в Польшу

15:54

На рынке в Украине обнаружили опасный продукт: его убирают с прилавков

15:48

Народные приметы о хрущах: как по количеству насекомых определить будущий урожай

15:43

Запасы сокращаются, а цены стремительно растут: в Украине дорожает базовый овощ

15:30

Главный враг картофеля после "колорада": как точно избавиться от проволочникаВидео

15:22

Мало кто знает: почему бутылки для пива коричневые или зеленые - ответ удивит

15:11

Одна мелочь в авто незаметно "съедает" деньги: водителей призвали проверить шиныВидео

15:10

"Доводила себя": LELEKA раскрыла, как оказалась в психиатрической больнице

15:10

Сын путинистки Валерии срочно покинул Россию: семья открестилась от него

15:04

Книга, которую никто не может прочитать, поставила ученых в тупикВидео

14:45

Шикарный салат с сухариками, который съедят в первую очередь: рецепт за 12 минут

14:43

В Киеве резко возросло количество жертв и раненых: под завалами – десятки человекФото

14:16

Путин заявил о готовности встретиться с Зеленским: эксперт раскрыл план Кремля

14:15

Россия может готовить новый ракетный удар: Игнат предупредил об угрозе

14:10

Помидоры будут крупными и мясистыми: чем подкормить в период цветения

14:05

Один знак зодиака получит подарок судьбы: что предсказали карты Таро на июнь 2026Видео

14:00

Откачали: популярная российская актриса наглоталась таблеток

Реклама
13:59

"Весила 93 килограмма": жена Ткача поразила радикальным похудением

13:55

После введения санкций СНБО экс-владелец "Дельта банка" Лагун начал выводить "фунты" из ряда подставных компаний — СМИ

13:48

Неприятный запах из холодильника исчезнет за ночь: поможет один продуктВидео

13:43

Не только "спасибо": как правильно выразить благодарность на украинском языкеВидео

13:19

Погода в Украине порадует настоящим теплом: когда температура пойдет вверх

13:10

Китайский гороскоп на завтра, 15 мая: Кроликам - знаки судьбы, Петухам - обязательства

13:01

Гороскоп Таро на сегодня 15 мая: Ракам - конец, Скорпионам - выбор

13:00

Мишель Обаму подловили вместе со взрослыми дочками: редкие фото

12:50

Украинцы начали получать на почту письма, адресованные не им – в чем причина

12:37

Гибкие солнечные панели покупают все чаще: хватит ли их для дома

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаВсе о салеКомнатные растения
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости Одессы
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять