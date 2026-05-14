Война в Украине могла закончиться в 2025 году: что стало препятствием

Ключевую роль в процессе завершения войны могут сыграть сильная международная коалиция и жесткая переговорная позиция в отношении России, отметил эксперт.

Путин может согласиться на мир под давлением коалиции с участием Китая

Переговоры в начале 2025 года сорвались из-за того, что США начали обсуждать условия Кремля

Под мощным внешним и внутренним давлением российский диктатор и военный преступник Владимир Путин может согласиться на прекращение огня. Ключевую роль в этом могут сыграть не только США или Евросоюз, но и широкая международная коалиция с участием крупных держав, в частности Китая. Об этом в интервью Главреду рассказал политический философ, преподаватель Карлова университета в Праге, руководитель Института свободной России Александр Морозов.

"Самый короткий путь (к прекращению войны, — ред.) мы знаем за все четыре года войны. Это ситуация, при которой любой переговорщик со стороны может предложить прекращение огня без предварительных условий", — отметил он.

Морозов отметил, что возможность быстрого прекращения огня уже возникала в начале 2025 года, когда администрация Дональда Трампа в США предложила соответствующую концепцию. Впрочем, по его оценке, эта инициатива была фактически сорвана из-за того, что переговорный процесс начали вести в направлении обсуждения условий с Путиным, что затруднило реализацию идеи.

"Если Евросоюз выставит сильного переговорщика, сформирует сильную позицию и создаст, как предполагалось с самого начала, определенный консорциум из шести-семи государств, а лучше из десяти крупных государств, в который входил бы Китай, тогда ситуация может измениться. Этот консорциум должен был бы доброжелательно сказать Владимиру Путину: либо все это будет завершено в течение шести месяцев, либо для Российской Федерации все станет безнадежно хуже. Такое гипотетически возможно", — указал эксперт.

По мнению политического философа, более выгодной была бы стратегия, которая не подталкивает Китай к сближению с Кремлем в публичной плоскости. Он отмечает, что хотя важно контролировать поставки китайских компаний в Россию, политически целесообразнее делать акцент на потенциальной роли Китая как одного из возможных посредников в завершении войны.

Также Морозов указывает, что другой сценарий значительно сложнее для реализации и потребовал бы привлечения европейских игроков к взаимодействию с частью российской элиты. Однако, по его словам, такие инициативы пока маловероятны, поскольку политики, которые решатся на подобные контакты, рискуют серьезными репутационными и карьерными потерями.

"Понимаете, стоять последовательно на ценностной позиции — надежно. Мы стоим и осуждаем агрессию. Путин — военный преступник, он должен быть осужден или просто повешен без какого-либо суда — это очевидно. Поэтому те, кто возьмет на себя миссию попытаться договориться с российской группой через шесть месяцев или год, начав разговор о том, что дело зашло в тупик и что они потеряют все, не войдут в историю как хорошие или плохие, но зато они остановят войну. В политической истории такие люди были. Как правило, это очень циничные люди — такие госсекретари, политические стратеги, которые понимают, что не сохранят свои хорошие биографии", — подытожил он.

Проект мирного плана США из 20 пунктов / Инфографика: Главред

Напомним, что переговоры между Украиной и РФ при посредничестве США фактически зашли в тупик. В Financial Times описали утрату интереса Киева и Москвы к мирным переговорам под эгидой США. В Киеве считают, что дипломатические попытки не дали никакого результата. Кремль при этом продолжает настаивать на максималистских требованиях.

Отметим, что глава Офиса президента Кирилл Буданов ранее оценил подготовку переговоров Зеленского с Путиным и подчеркнул, что Украина готова к серьезному диалогу только при наличии реальных намерений со стороны РФ. В то же время в Киеве подчеркивают, что мир не является проявлением слабости, а переговорный процесс не может возникнуть внезапно без предварительной подготовки.

Как ранее сообщал Главред, в Кремле уже анонсировали новые контакты США и РФ по поводу переговоров о войне, а спецпредставители Вашингтона могут в ближайшее время приехать в Москву. Помощник Путина Юрий Ушаков при этом повторил требования Кремля относительно уступок Украины. Европейские дипломаты продолжают сомневаться в готовности России к компромиссам.

О личности: Александр Морозов Александр Морозов — российский журналист, политолог, политический философ. В 2011–2014 гг. — шеф-редактор "Русского журнала", в 2014–2015 гг. — преподаватель Бохумского университета в Германии, в 2015–2016 гг. — сотрудник немецкого издания Deutsche Welle. Научный сотрудник, преподаватель Карлова университета Центра российских исследований Бориса Немцова (Прага). Руководитель Института свободной России. В феврале 2022 года Александр Морозов подписал открытое письмо российских ученых и научных журналистов с осуждением военного вторжения России в Украину и призывом вывести войска с территории Украины.

