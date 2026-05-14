Миллионер снес развлекательный комплекс на заднем дворе: соседи ликуют

Константин Пономарев
14 мая 2026, 17:50
Соседи добились сноса роскошной "мужской берлоги", а теперь ее владелец жалуется на ночные звонки с розыгрышами и преследование.
Вы узнаете:

  • Почему соседи годами добивались сноса роскошного комплекса
  • Что происходило внутри незаконного развлекательного центра
  • Из-за чего миллионер оказался в тюрьме

В Великобритании вспыхнул новый конфликт вокруг 73-летнего миллионера Грэма Уайлдина, который более десяти лет пытался сохранить свой незаконный развлекательный комплекс площадью почти 10 тысяч квадратных футов.

После сноса знаменитой "мужской берлоги" бизнесмен заявил, что соседи начали донимать его ночными телефонными розыгрышами. Об этом пишет Mirror.

Скандальная история началась еще в 2014 году, когда Уайлдин построил за своим домом роскошный развлекательный комплекс без разрешения властей. На территории находились боулинг, казино, кинотеатр, сквош-корты, детская площадка и другие развлечения. Местный совет округа Форест-оф-Дин много лет добивался демонтажа здания через суды.

Незаконное строительство и тюрьма

Судебная борьба растянулась на годы и закончилась для владельца тюремным сроком. Суд признал Уайлдина виновным в неуважении к суду после того, как он проигнорировал предписание о сносе комплекса. Миллионер несколько раз подавал апелляции, однако все они были отклонены.

В прошлом году власти окончательно начали демонтаж объекта. По словам местных жителей, после этого район стал значительно спокойнее. Некоторые соседи признались, что были рады увидеть исчезновение комплекса, который долгие годы создавал шум и привлекал большое количество автомобилей.

Новый конфликт

После сноса Уайлдин решил использовать территорию для сдачи жилья в краткосрочную аренду через Airbnb. Во время согласования нового плана управления шумом представители бизнесмена отказались публиковать его личный номер телефона для жалоб соседей.

Они заявили, что причиной стали ночные звонки-розыгрыши, которые якобы поступали от местных жителей. В документах утверждается, что полиция не захотела расследовать эти инциденты. Вместо личного номера владельцы объекта предоставили рабочий контакт и электронную почту для связи.

Об источнике: The Mirror

The Mirror - один из самых известных и авторитетных новостных брендов Великобритании, выходящий с 1903 года. Издание охватывает широкую аудиторию как в печатном формате, так и в цифровой среде, донося до миллионов читателей важнейшие события Великобритании и мира. Его журналистский подход основывается на точности, динамичности и доступности информации.

