Земля "просит" о помощи: что значит, если на участке много одуванчиков

Читайте подробно
- О чем говорит большое количество одуванчиков
- Почему эти растения считают индикатором почвы
- Нужно ли полностью избавляться от одуванчиков
Многие считают одуванчики обычным сорняком и стараются как можно быстрее избавиться от них. Однако агрономы и садоводы уверяют: большое количество этих растений может многое рассказать о состоянии земли.
Почему на участке появляется много одуванчиков
Специалисты отмечают, что одуванчики редко появляются случайно. Чаще всего они активно разрастаются на проблемной почве, пишет BB.
Большое количество одуванчиков может свидетельствовать о:
- повышенной кислотности грунта;
- уплотненной земле;
недостатке кальция;
- истощении почвы.
Мощный стержневой корень одуванчика способен проникать глубоко в землю и выживать даже там, где другим растениям сложно развиваться. Именно поэтому эти цветы часто называют "живым индикатором" состояния участка.
Что одуванчики говорят о почве
Если одуванчиков особенно много на огороде или газоне, это может быть сигналом, что почве не хватает рыхлости и воздуха.
Эксперты объясняют, что корни растения помогают:
- улучшать аэрацию грунта;
- удерживать влагу;
- поднимать минералы из глубоких слоев земли.
После перегнивания одуванчики возвращают полезные вещества обратно в верхний слой почвы, фактически работая как натуральное удобрение.
Нужно ли избавляться от одуванчиков
Агрономы предупреждают: полностью игнорировать одуванчики тоже не стоит. В больших количествах они начинают конкурировать с овощами и другими культурами за влагу и питательные вещества.
Особенно страдают молодые всходы. Если сорняков слишком много, урожай действительно может снизиться.
При этом часть садоводов советует не уничтожать все растения полностью. Небольшое количество одуванчиков помогает:
- привлекать пчел и других опылителей;
- улучшать структуру почвы;
- поддерживать микрофлору грунта.
Почему одуванчики полезны для огорода
Украинские садовые блогеры и аграрные сайты все чаще пишут о пользе этих растений. Одуванчики способны накапливать калий, фосфор и другие микроэлементы, а затем постепенно отдавать их почве, пишут эксперты из agro-market.
Кроме того, растение считается хорошим медоносом и помогает поддерживать экосистему участка.
Как уменьшить количество одуванчиков
Если сорняков стало слишком много, специалисты рекомендуют не только удалять растения, но и улучшать состояние почвы:
- рыхлить грунт;
- снижать кислотность;
- вносить органику;
- следить за плотностью земли.
Иначе одуванчики будут появляться снова.
Смотрите видео о пользе одуванчиков:
Вам может быть интересно:
- Чем опрыскивать деревья после цветения: защита персика и абрикоса в мае
- Главная ошибка мая: садовод рассказал, что привлекает морковную муху на грядку
- Картошка для ленивых: 3 способа получить супер-урожай без огорода
Об источнике: Agro-Market
Онлайн-супермаркет Agro-Market.ua работает с 2013 года, но его история началась еще в 90-х с офлайн-магазина на рынке "Привоз". Сегодня на сайте представлено более 15 000 товаров, которые есть в наличии на собственном складе.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред