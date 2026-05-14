Раздалась серия громких взрывов, Киев под комбинированной атакой: что известно

В ночь на 14 мая российские войска вновь атакуют территорию Украины. В направлении Киева движутся беспилотники различных типов, сохраняется также угроза применения ракет — как баллистических, так и воздушного базирования.

О вероятности комбинированного удара по столице предупреждал глава Киевской МВА Тимур Ткаченко.

"Угроза комбинированной атаки на столицу. В направлении Киева фиксируется большое количество вражеских БПЛА. Также возможны пуски ракет", — говорилось в сообщении.

В городе раздались взрывы — столица подверглась массированной атаке врага.

Мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей не покидать укрытия и соблюдать правила безопасности до окончания воздушной тревоги.

Обновлено 03:20. В Днепровском районе в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание на крыше 5-этажного жилого дома. В Голосеевском районе обломки упали на проезжую часть дороги. Экстренные службы направляются на места инцидентов.

Обновлено 03:33. В Соломенском районе зафиксировано возгорание автомобиля на парковке. В другом месте Днепровского района повреждено жилое здание, данные уточняются.

Обновлено 03:35. В Оболонском районе также фиксируются последствия атаки: повреждено нежилое здание. Информация о возможных пострадавших в настоящее время уточняется.

Также по информации Тимура Ткаченко, в другом месте Голосеевского района повреждено недействующее здание.

