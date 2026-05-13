Что нельзя сажать рядом с болгарским перцем: назван неочевидный сосед-враг

Вы узнаете:
- Почему урожай болгарского перца получается горьковатым
- Как правильно выбрать соседей для рассады на огороде
Вторая половина мая — идеальное время для посадки болгарского перца. Однако у многих из года в год возникает проблема — урожай сладкого перца получается горьковатым.
Главред узнал, что такая проблема возникает из-за неочевидной ошибки. О ней в TikTok рассказала украинская блогерша и садовод Олеся Васильевна.
Плохой "сосед" для болгарского перца
Олеся заметила, что высаживать болгарский перец рядом с острым — плохая идея. Именно из-за такого соседства сладкий перец горький.
"Также нельзя сажать рядом, если вы, например, собираетесь сажать свои семена. Потому что произойдет переопыление и у вас не будет чистый сорт", — подчеркнула садовница.
@vasilyevnaolesya Острый и сладкий перец — не лучшие соседи ?️? Если посадить их рядом, особенно для сбора собственных семян, сладкий перец может приобрести горчинку ? Поэтому острый перец лучше высаживать как можно дальше: ✔️ на другом конце огорода ✔️ через помидоры, кукурузу или подсолнечник ✔️ или хотя бы с большим расстоянием между рядами ? Для хорошего роста острому перцу нужны: ☀️ солнце ? умеренный полив ? теплая почва В лунку можно добавить немного золы, перегной или суперфосфат. А вы сажаете острый перец отдельно или рядом со сладким #перец#огород#село#reels#fyp♬ оригинальная аудиозапись - VasilyevnaOlesya
О персонаже: Олеся Васильевна
Олеся Васильевна — украинская блогерша, которая рассказывает в соцсетях о садоводстве, современном фермерстве и делится советами по уходу за огородом. В TikTok за ее страницей следят более 95 тысяч пользователей.
