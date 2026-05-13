Жители одного города смогут пользоваться автобусами бесплатно: в чем причина

Кратко:
- Для людей в вышиванках проезд в Тернополе будет бесплатным
- Акция будет действовать в мае и августе
- Льгота распространяется на весь общественный транспорт
В Тернополе по случаю Дня вышиванки, Дня города и Дня Независимости проезд в национальной одежде будет бесплатным. Об этом сообщили в Тернопольском городском совете.
Согласно решению исполнительного комитета, жители и гости города, которые наденут вышиванку 21 мая, 15 августа и 24 августа, смогут ездить в общественном транспорте бесплатно.
Такая инициатива направлена на популяризацию украинских традиций, поддержку национального духа и чествование культурного наследия.
Важно, что акция распространяется на весь городской коммунальный транспорт.
"Для реализации этой инициативы был согласован Меморандум между управлением транспортных сетей и связи Тернопольского городского совета и перевозчиками, осуществляющими пассажирские перевозки в пределах общины", – говорится в сообщении.
Проезд в автобусах – что известно
Как сообщал Главред, с 23 марта в Тернополе изменили тарифы на проезд в общественном транспорте. При оплате банковской картой, устройством с технологией NFC или разовым билетом стоимость проезда составляет 20 гривен. При этом сохранен бесплатный проезд для пенсионеров, лиц с инвалидностью и участников боевых действий.
Стоимость проезда в пригородных электричках Киева и области также выросла из-за дополнительного начисления комиссионного сбора в зависимости от способа покупки билета. Окончательная цена составляет от 19,2 до 22 грн.
Читайте также:
- В ГУР предупредили о начале длительной комбинированной атаки РФ: по чему целится враг
- В Ровенской области ракета попала в жилой дом: есть погибшие и раненые — первые подробности
- Разница колоссальная: девушка сравнила цены на продукты в Украине и Румынии
Об источнике: Тернопольский городской совет
Тернопольский городской совет — административно-территориальная единица и орган местного самоуправления в Тернопольской области. Административный центр — город областного значения Тернополь. Совет состоит из 42 депутатов и председателя — Сергея Надала.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред