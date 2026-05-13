Жители одного города смогут пользоваться автобусами бесплатно: в чем причина

Инициатива направлена на популяризацию украинских традиций.

https://glavred.info/regions/zhiteli-odnogo-goroda-smogut-polzovatsya-avtobusami-besplatno-v-chem-prichina-10764359.html Ссылка скопирована

Бесплатный проезд в общественном транспорте / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Кратко:

Для людей в вышиванках проезд в Тернополе будет бесплатным

Акция будет действовать в мае и августе

Льгота распространяется на весь общественный транспорт

В Тернополе по случаю Дня вышиванки, Дня города и Дня Независимости проезд в национальной одежде будет бесплатным. Об этом сообщили в Тернопольском городском совете.

Согласно решению исполнительного комитета, жители и гости города, которые наденут вышиванку 21 мая, 15 августа и 24 августа, смогут ездить в общественном транспорте бесплатно.

видео дня

Такая инициатива направлена на популяризацию украинских традиций, поддержку национального духа и чествование культурного наследия.

Важно, что акция распространяется на весь городской коммунальный транспорт.

"Для реализации этой инициативы был согласован Меморандум между управлением транспортных сетей и связи Тернопольского городского совета и перевозчиками, осуществляющими пассажирские перевозки в пределах общины", – говорится в сообщении.

Проезд в автобусах – что известно

Как сообщал Главред, с 23 марта в Тернополе изменили тарифы на проезд в общественном транспорте. При оплате банковской картой, устройством с технологией NFC или разовым билетом стоимость проезда составляет 20 гривен. При этом сохранен бесплатный проезд для пенсионеров, лиц с инвалидностью и участников боевых действий.

Стоимость проезда в пригородных электричках Киева и области также выросла из-за дополнительного начисления комиссионного сбора в зависимости от способа покупки билета. Окончательная цена составляет от 19,2 до 22 грн.

Читайте также:

Об источнике: Тернопольский городской совет Тернопольский городской совет — административно-территориальная единица и орган местного самоуправления в Тернопольской области. Административный центр — город областного значения Тернополь. Совет состоит из 42 депутатов и председателя — Сергея Надала.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред