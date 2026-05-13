Взрывы в Анапе и Тамани: дроны атаковали важный для РФ порт, вспыхнул пожар

Анна Ярославская
13 мая 2026, 08:20
Краснодарский край России минувшей ночью оказался под ударом беспилотников.
Морской порт Тамань
Морской порт Тамань атаковали дроны

Ключевые факты:

  • Очевидцы насчитали более 17 взрывов в районе Анапы ночью
  • В морском порту Тамань вспыхнул масштабный пожар после атаки
  • Оперативные службы тушат возгорание на территории промзоны

В ночь на 13 мая дроны атаковали Краснодарский край России. Возле Анапы и в Темрюкском районе прогремела серия взрывов. После атаки в Тамани вспыхнул пожар в районе местного морского порта.

В оперативном штабе Краснодарского края сообщили, что обломки БПЛА упали на территории одного из предприятий в поселке Волна Темрюкского района;

"По предварительной информации, пострадал один человек. Ему оказывают необходимую помощь. На территории предприятия произошло возгорание оборудования. На месте работают оперативные и специальные службы", - говорится в сообщении.

Позже там уточнили, что "в станице Тамань по нескольким адресам обнаружили обломки БПЛА". Пострадал один человек, ему оказали необходимую медицинскую помощь на месте.

"По одному из адресов обломки беспилотника упали рядом с частным домовладением, в котором выбило стекла. По второму – на летнюю кухню. Здесь в доме также повреждено остекление и двери", - добавили в оперштабе.

Также отмечается, что в поселке Волна Темрюкского района продолжают тушить пожар на территории одного из предприятий.

Тамань, поселок Волна - атакован порт
Удар по порту Тамань вызвал пожар / Фото: t.me/supernova_plus

Стоит заметить, что в селе Волна расположен морской порт "Тамань". Ранее беспилотники уже атаковали его, в частности одна из последних атак состоялась в январе 2026 года, после чего загорелись нефтяные терминалы.

OSINT-аналитики канала Exilenova+ показали видео в порту.

"Тамань, Краснодарский край, видео пожара в порту после атаки. Местные власти ранее уже подтверждали атаку и возгорание", — говорится в сообщении.

На кадрах, которые показали аналитики, видно зарево в небе и дым, поднимающийся над местом, где вспыхнул пожар.

Перед этим российские Telegram-каналы сообщали, что в районе Анапы Краснодарского края прогремела серия взрывов. Атака началась еще около 02:00 ночи, очевидцы насчитали более 17 взрывов в городе. Жители также утверждали, что взрывы раздавались со стороны моря. Они сопровождались яркими вспышками в небе.

Справка. "Тамань" — морской порт на Таманском полуострове в районе мыса Железный Рог, в посёлке Волна, недалеко от станицы Тамань Темрюкского района Краснодарского края, пишет Википедия.

Морпорт "Тамань" ведёт деятельность по перевалке различных грузов на экспорт. Порт имеет построенные и строящиеся терминалы для перевалки таких грузов: нефть и нефтепродукты, сжиженные углеводородные газы, аммиак, зерно, уголь, удобрения, железная руда, сера, изделия из стали, контейнерные грузы.

"Тамань" использует транспортные подходы, одинаковые с Крымским мостом, что позволяет делать перевалку грузов как через Таманский полуостров, так и через Крым.

Атаки по территории РФ - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 7 мая в Московской области РФ заметили дроны. В Наро-Фоминске, вероятно, был атакован военно-логистический комплекс "Нара" который принадлежит министерству обороны страны-агрессора.

В ночь на 5 мая в городе Чебоксары Чувашской республики РФ прогремели взрывы. По предприятию военно-промышленного комплекса ударили украинские ракеты "Фламинго". Также над городом заметили дроны. Вероятно, это украинский дрон-камикадзе большой дальности "Лютый".

В ночь на 4 мая Москву и Самару атаковали беспилотники. В Москве поврежден жилой комплекс на улице Мосфильмовской. Атака произошла за пять дней до запланированного парада 9 мая на Красной площади.

В ночь на 28 апреля Краснодарский край РФ атаковали дроны. Местные жители сообщили о десятках взрывов, которые прогремели после двух часов ночи. Под удар, вероятно, попал Туапсинский НПЗ и морской терминал.

Мадяр намекнул на усиление ударов по РФ

Украина продолжает наращивать удары по целям в глубине территории России, в том числе по объектам нефтегазовой отрасли. Об этом в интервью BBC заявил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт (Мадяр) Бровди.

По его словам, расстояние в 1 500-2 000 километров от линии фронта больше не является безопасным тылом для РФ.

"Свободолюбивая украинская "птичка" летает туда, когда и куда захочет", - отметил он, намекая на расширение географии атак.

Бровди подчеркнул, что одним из ключевых приоритетов остаются объекты нефтегазовой инфраструктуры. Он объяснил это тем, что доходы от экспорта энергоресурсов Россия использует для финансирования войны против Украины.

Другие новости:

Об источнике: Exilenova+

Exilenova+ — это Telegram-канал, который публикует оперативные новости, фото и видео о войне России против Украины, атаках беспилотников, пожарах на военных объектах и других инцидентах.

Канал работает в Telegram под адресом @exilenova_plus.

Аудитория — более 100 тысяч подписчиков.

Авторы предлагают присылать новости и материалы через бот.

Канал анонимный — имена администраторов публично не раскрываются.

Канал часто распространяет первые видео атак беспилотников или пожаров на объектах в РФ, которые позже могут подхватывать СМИ.

