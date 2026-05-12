80% оккупированных территорий останутся руиной, у России нет денег на восстановление – Жданов

Захваченные Россией города останутся развалинами и пепелищем – среди этих пейзажей Георгий Данелия снял бы новую "Кин-дза-дзу", считает Жданов.

Анклавы бомжей, могильники и руины: Жданов рассказал, что будет на оккупированных территориях при РФ

Полностью разрушенные населенные пункты Украины, которые Россия захватывает после месяцев штурмов и бомбардировок, могут на десятилетия остаться зонами запустения. Пока Кремль продолжает войну на истощение, вопрос о будущем оккупированных украинских территорий остается открытым: будет ли РФ пытаться восстанавливать уничтоженные населенные пункты или оставит руины, где невозможна нормальная жизнь. Показательной в этом смысле стала судьба Мариуполя, где за фасадной "картинкой восстановления" скрываются масштабные разрушения и социальный кризис.

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в интервью Главреду рассказал, какая судьба ждет бо́льшую часть оккупированных Россией территорией, учитывая, что любые попытки отстроить разрушенное станут "камнем на шее" у российской экономики, что будет с Попасной, Бахмутом и Авдеевкой, почему России придется сносить города и создавать могильники, возможен ли приток российских переселенцев на захваченные украинские земли, а также при каких условиях Украина сможет вернуть оккупированные территории и восстановить города.

Что Россия будет делать с оккупированными и разрушенными до основания украинскими городами? Будет ли хотя бы имитация попытки что-то отстроить, как это было в Мариуполе?

Мариуполь – классический пример "потемкинской деревни", когда фасад дома красят, а его стены обваливаются.

Действия России относительно полностью разрушенных городов будут зависеть от инвестиций, которые ей удастся привлечь. У нее самой денег на восстановление нет. Мы же видим, как "процветают" захваченные Донецк и Луганск: там практически ничего не делается на протяжении всех лет оккупации, постоянно возникают проблемы с ЖКХ, мусором и прочим, работы нет, поскольку оккупанты вывезли заводы, а на территории промзон устраивают склады или ремонтные базы для российской техники. Потому у Путина один путь – искать инвестора, который вложится в оккупированные украинские регионы.

Единственный кандидат на роль инвестора – это Дональд Трамп. Путин пытается купить Трампа, обещая отдать Штатам оккупированные территории под разработку – мол, идите копайте, что найдете, то и ваше. Это "замануха" для США. И Дмитриев ведет прямые переговоры с Уиткоффом и Кушнером как раз поэтому.

А там есть что копать. В частности, на Донбассе, в районе Славянска и Краматорска, есть месторождения сланцевого газа, есть там и марганцевые руды, в Крыму добывают и обогащают ферросплавы.

Другого варианта у России нет. Если Путин не уговорит Трампа, не купит его такими "пряниками", то этот регион останется депрессивным и убыточным, а снабжаться будет по остаточному принципу.

Даже в случае с Запорожской АЭС максимум, на который способна Россия, – это запустить один реактор. Больше не потянут охладители, ведь эта станция работала только благодаря водохранилищу. Потому России придется и дальше держать пять реакторов в холодном режиме, а один запустят. К его запуску РФ готовится – втихаря строит подстанцию. Однако это все, на что Россия способна. Пять реакторов будут стоять в глухоте. И тут экономические задачи тянут за собой военные, в частности, для России возникает необходимость восстановить водохранилище. А чтобы это сделать, нужно восстановить Каховскую дамбу. А чтобы восстановить дамбу, нужен плацдарм на правом берегу Днепра.

Это вы говорите об Энергодаре, Мариуполе и о тех оккупированных территориях, где так или иначе еще теплится жизнь. А если говорить о городах, где фактически не осталось жителей, то что будет с ними? Когда Россия применяла эту тактику – сноса городов под ноль, а затем захвата руин, она изначально понимала, что ничего не будет делать с ними?

По такому же принципу действовал и Советский Союз: сначала все захватить любой ценой, а потом уже разбираться. Как во время Второй мировой войны говорили советские маршалы и политические деятели: "Потом все отстроим". Поэтому никто не жалел ни патронов, ни снарядов.

То же самое Россия делает и сейчас.

Только внешний инвестор, если он будет, может что-то восстановить на оккупированных Россией территориях. Но – только те города и населенные пункты, которые будут иметь значение в экономическом плане. Например, если речь идет о Покровске, где добывался коксующийся уголь, то инвестор будет вкладывать деньги именно в это, и тогда придется обеспечивать жильем тех, кто будет добывать этот уголь. Если говорить о Бахмуте, то там интересовать инвестора будут соляные шахты – вероятность их восстановления есть, но только при наличии инвестиций.

А остальные города вряд ли России будет восстанавливать. Ту же Азовсталь легче будет снести, и не факт, что найдется инвестор, желающий построить ее заново.

Например, о Попасной в России еще в 2022 году сказали, что нет смысла восстанавливать город, потому нужно просто расселить оттуда оставшихся людей, и все. Выходит, часть городов оккупанты просто оставят стоять руиной?

Россия не сможет просто бросить разрушенные города, как есть. Ведь в руинах неизбежно появятся бомжи. Там появятся анклавы людей, которые будут уединяться, в частности, чтобы уйти от местных властей. Потому разрушенные города придется сносить и делать могильники, что-то придется вывозить, что-то закапывать, то есть ровнять с землей и облагораживать эту территорию или под сельхозугодья, или для других целей.

Однако пока что Россия собирается просто все бросить. А ведь таких разрушенных до основания городов будет около 80%!

Жизнь будет только на тех оккупированных территориях, в которые будут вкладываться деньги. А деньги опять-таки будут только при наличии внешнего инвестора. Может быть, какую-то часть потянут российские олигархи. Хотя, судя по тому, как Путин поставил задачу на недавней коллегии – "Деньги – в общак!", тех, кто не сдаст много, разорят в ноль, не разбираясь, кто там Сечин, Дерипаска или кто-то еще. Имперская машина будет просто выдавливать деньги из российских олигархов, как сок из яблока.

А так, только внешний инвестор – США или, может быть, Китай – сможет вернуть жизнь в какие-то оккупированные города.

Если найдется столь сумасшедший инвестор, который решится рискнуть и начать вкладывать деньги в территории с сомнительным статусом, значит ли это для Украины, что потом сложнее будет возвращать оккупированные территории? Ведь те же США, о которых вы говорите как о наиболее вероятном инвесторе, уже будут держаться за них зубами.

Украина фактически отказывается от оккупированных территорий "мирным планом" из 20 пунктов. В одном из пунктов говорится, что мы отказываемся от вооруженной борьбы за эти территории и будем действовать исключительно дипломатическим путем.

Если смотреть в глобальном масштабе, то сегодня Трамп весьма успешно разносит вдребезги весь мировой порядок, всю мировую правовую систему. Еще год-два, и право силы станет основным законом на планете. Судя по тому, как Трамп все крушит и ломает даже в самих США, а американцы молча плачут в углу и не предпринимают ничего, чтобы его остановить, то, значит, так было задумано.

В будущем только право силы даст нам возможности вернуть оккупированные территории.

В случае оптимистичного сценария, при котором Украина вернет оккупированные территории, в том числе тот же Волчанск, разрушенный на 100%, где остался десяток жителей, насколько, по-вашему, Украине целесообразно восстанавливать разрушенные до пыли, до основания города?

Для нас восстановление разрушенных городов имеет смысл, хотя бы потому, что это позволит вернуть население домой, исправить демографическую ситуацию, вернуть рабочую силу и расселить временно перемещенных лиц. Тем более, если мы это будем делать не в гордом одиночестве, а совместно с партнерами. Мы на своей земле, и восстановление городов для нас целесообразно.

России же все это просто не надо. Взгляните за Урал: половина России то тонет, то горит, то там скот забивают в шести областях, что может спровоцировать нехватку продовольствия. И что, РФ вкладывает туда миллиарды рублей? Нет, она отбирает последние деньги у экономики, даже у олигархов, только чтобы профинансировать войну.

Да и россияне вряд ли будут в восторге, если Россия начнет восстанавливать разрушенные города Украины вместо того, чтобы бороться с разрухой у них дома…

Их никто не будет спрашивать. Вспоминаю картину, как в покосившейся избе с земляным полом стоит деревянный стол, за которым два алкаша допивают последний глоток, и один из них говорит: "Представляешь, какая подлая Америка! Она нападет и все у нас отберет!". И этот имперский шовинизм у россиян во всем. Все должны жить так же, как они, или хуже.

А шанс на возвращение оккупированных Россией территорией у нас появится в случае ее развала. Если там начнутся темные времена и смута в результате экономического краха, российская армия в Украине воевать не будет, а поедет домой – защищать свой туалет на улице.

В этом году озвучивались планы России по поводу переселения на оккупированные территории более 100 тысяч россиян. Насколько, по-вашему, это реалистичный план?

Это нереально. Людей нужно мотивировать, в частности, хорошими зарплатами и условиями, только тогда они поедут. Повторить 20-е годы и индустриализацию, которую проводил Сталин, РФ не сможет, потому что инженерно-технический состав представляли исключительно американцы, а рабочей силой были зэки, которых никто не спрашивал. К тому же тогда были принудительные переселенцы, которых загоняли на заводы и шахты.

Помню, как в Советском Союзе гордились тем, что ДнепроГЭС построили тачками – не бетоновозами, не миксерами. Бетон тогда месили тысячи людей, вручную. Это штрих к российскому империализму: для любой другой страны это был бы позор, а Союз этим гордился.

Однако современной России это сделать нереально. Посмотрите на Мариуполь: рабочих привезли туда только те строительные компании, которым дали возможность построить там несколько домов. "Ждуны", которые там были, крайне возмущены: они думали, что им компенсируют утраченное жилье и вернут его квадратными метрами, но вышло не так, и их отправили в банк брать ипотеку, либо же покупать за наличку или безнал. Но никто не собирается их заселять в восстановленные дома. В Мариуполе снесли под ноль советские панельки и хрущевки, а вместо них построили новые пятиэтажки и пару девятиэтажек. И выставили их на продажу.

В России человек – ничто, и звать его никак.

Какая участь в ближайшие 20-30 лет ждет украинские города-призраки? Они останутся руиной, или есть перспектива восстановления?

Никакой перспективы восстановления этих городов нет. Посмотрите хотя бы на "Донбасс Арену" в Донецке – ее разве отстроили? Путин вполне мог вложиться в ее восстановление, и для России это были бы не такие большие деньги, зато там могли бы провести футбольный матч и показать "красоту жизни" в оккупированном Донецке. У Путина была возможность сказать, что он сделал лучше, чем было. Но нет, никто этого не делает, в Кремле об этом даже не задумываются. То же самое касается и Донецкого аэропорта – о его восстановлении даже не задумывались.

Да тот же Крым! Что там сделали? Первое, что сделали, – обнесли забором все побережье Крыма, чем крайне возмущены крымчане, которым даже ноги помочить в море нельзя, так как всюду теперь запретная зона. Все захватило министерства обороны РФ! И это при том, что в Крыму Россия еще пыталась что-то делать и сохранять лицо. Тем не менее, трасса "Таврида" между Севастополем и Керчью поплыла: при ее строительстве не учли особенности грунта, и трассу просто смыло дождями. В Симферополе в супер-аэропорту, построенном Россией, ставят ведра и тазики, когда идет дождь. А про Крымский мост я вообще молчу: он эксплуатируется чисто для показухи, по нему не пускают даже автобусы дальнего следования, потому что боятся, что от вибрации он может рухнуть.

Крым был "жемчужиной" и курортом. А что же тогда будет с Попасной или Авдеевкой, которые едва ли будут интересны чиновникам из российского министерства обороны?

В том-то и дело, эти города никому не будут нужны. Для всех российских чиновников это такая глухомань, в которую они никогда не полезут! Вот если они найдут там редкоземельные металлы и кому-то их продадут – Китаю или Штатам, тогда с этими городами что-то могут начать делать.

Не исключаю, что Китай может вернуться на черноморский шельф, потому что там нефти и газа немеряно. Ведь Пекин еще Януковичу перед Майданом предлагал большой кредит, а взамен просил ялтинский порт. Китай хотел там сделать самый глубокий порт в акватории Черного моря, чтобы в него могли заходить суда с осадкой больше 8 метров.

Еще раз повторю, международное право разваливается, формируются региональные союзы, все сегментируется. Глобализму пришел конец. Теперь так: завоевал территорию, значит, она моя, и все идут лесом, мы тут будем делать все, что захотим. И никаких санкций не будет, как они вводились раньше против компаний, которые приходили работать в Крым, например, Siemens.

Так что у нас два варианта возвращения своих территорий: первый – в случае развала России, второй – если накопим силы и средства и проведем военную операцию.

Подытоживая все вышесказанное, выходит, что эти разрушенные города-призраки могут стать камнем на шее у России и ее экономики в случае попытки восстановить там хоть что-то.

Абсолютно верно.

Россия самостоятельно оккупированные территории не потянет. Без внешнего инвестора там останется руина и раздрай. На территориях с такими пейзажами Георгий Данелия, если бы был жив, снял бы продолжение "Кин-дза-дзы".

О персоне: Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер. С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный ютуб-канал, в котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

