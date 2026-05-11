РФ готовит массированный удар: Жданов назвал, чем и когда может бить враг

Олег Жданов связал вероятность массированных атак с подготовкой возможных наступательных действий.

Олег Жданов предупредил о новом ударе РФ

РФ продолжает накапливать вооружение и ударные средства

Риск удара сохраняется постоянно, а целью может быть Киев

Военный эксперт Олег Жданов рассказал о возможных сроках нового масштабного удара российских войск по территории Украины.

В комментарии ТСН он отметил, что Россия продолжает накапливать вооружение и ударные средства, формируя запас для потенциальных атак.

"У него плюс 600 „Шахедов", до 200 штук в сутки они могут производить. Плюс ракеты с десяток или полтора, за месяц они около 100 ракет выпускают разных типов. А за три дня они с десяток ракет еще накапливают", — объяснил военный эксперт.

По его словам, риск ударов сохраняется постоянно, и цели могут включать даже столицу.

"В любой момент могут нанести удар, они сами нам указывают, что они готовы. А это значит, что в любой момент они могут его нанести", — подчеркнул он.

Жданов также связал вероятность массированных атак с подготовкой возможных наступательных действий.

"Я думаю, что массированные обстрелы теперь будут привязаны к наступательной операции. Когда будет принято решение начинать наступление, нужно будет нанести массированный удар для того, чтобы подавить или хотя бы попытаться разбалансировать нашу систему управления", — предположил военный эксперт.

Кроме того, он добавил, что российские силы продолжают активную разведку и могут выбирать для ударов города, где фиксируется скопление ресурсов, необходимых для поддержки фронта.

"По всей вероятности, они могут нанести по тем городам, где они разведают наличие каких-то материально-технических средств", — считает он.

Оценка эксперта об ударах РФ по Украине

По мнению специалиста Национальный институт стратегических исследований Геннадий Рябцев, удары по объектам энергетической инфраструктуры преследуют цель нарушить устойчивость всей энергосистемы страны. Повреждения подстанций и линий электропередачи осложняют перераспределение электроэнергии между регионами и снижают гибкость сети.

В результате, при росте нагрузки на систему энергетикам приходится прибегать к временным ограничениям подачи электроэнергии, чтобы предотвратить серьёзные аварии и сохранить стабильную работу энергосети в целом.

О персоне: Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер. С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный ютуб-канал, в котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

