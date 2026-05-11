В Украину идут дожди с похолоданием – какая погода будет в ближайшие дни

Во вторник, 12 мая, в Украине будет тепло - до +24 градусов и дожди, но уже в среду, 13 мая, погода кардинально изменится. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
"Правда, насладиться завтрашним теплом придется под дождями", - написала она.
Погода во вторник, 12 мая
Во вторник осадки накроют значительную часть страны. Дожди с грозами наиболее вероятны в:
- западных областях;
- Житомирской и Киевской областях;
- Винницкой и частично Черкасской области;
- Одесской области;
- местами в Харьковской и Луганской областях.
Остальные регионы 12 мая останутся без осадков.
Ветер в Украине будет преобладать южный, а на западе северо-западный, 7-12 метров в секунду, возможны штормовые порывы. В восточных областях ветер будет не сильным, умеренным.
Погода в Киеве 12 мая
В Киеве 12 мая ожидается теплая погода до +20 градусов, однако с дождем и, вероятно, грозой.
Погода в среду, 13 мая
Уже в среду, 13 мая, в большинстве областей Украины, кроме восточных, ощутимо похолодает, отметила синоптик.
О персоне: Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.
Как сообщает Укргидрометцентр, 12-14 мая в большинстве областей будут умеренные дожди с грозами.
12 мая днем на Правобережье местами шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 5-13°; днем 16-23°,
13 мая в западных областях, а также в Житомирской, Киевской, Винницкой и Одесской областях, температура воздуха будет 12-19°.
Погода в Украине - прогнозы
Как писал Главред, погода в Украине в течение недели с 11 по 17 мая будет нестабильной и дождливой с относительно невысокими температурными показателями. Синоптик Игорь Кибальчич рассказал, что местами пройдут сильные ливни в сопровождении грозы, града и шквалистого усиления ветра. Наиболее низкие температурные показатели будут отмечаться в западных областях. Именно здесь в отдельные дни возможны заморозки не только на поверхности почвы, но и в воздухе.
В Украине 11 мая будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день прогнозируют дожди с грозами в южных, центральных, Закарпатской областях и в Карпатах. В большинстве западных, Житомирской, Винницкой и Киевской областях будет сухо. Ветер будет северо-западный со скоростью 5-10 м/с.
В Днепре на этой неделе погода будет переменчивой: жителей города ждут как солнечные дни, так и затяжные дожди с грозами. Температура будет колебаться в пределах от +13°C ночью до +24°C в самые теплые дневные часы.
В Житомире 11 мая ожидается тихая и по-весеннему мягкая погода. В течение суток сохранится небольшая облачность без осадков, а южный ветер будет слабым, до 3–8 м/с. Днем воздух прогреется до комфортных 19–21 градуса.
Об источнике: Укргидрометцентр
Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.
