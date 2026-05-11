В Кремле сделали противоречивые заявления о конце войны с Украиной: детали

Путин внезапно заговорил о встрече с Зеленским и завершении войны, но его приспешники охладили ожидания.

Путин внезапно заговорил о встрече с Зеленским

Вы узнаете:

Почему Кремль заговорил о встрече с Зеленским

Зачем Путин вспомнил о Шрёдере

Что мешает новым переговорам по Украине

9 мая российский диктатор Владимир Путин неожиданно заявил о готовности встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в третьей стране, как только удастся урегулировать все условия относительно возможного мирного соглашения. Глава Кремля также отметил, что война "идет к завершению".

В то же время двое его высокопоставленных помощников преуменьшили вероятность скорого завершения конфликта. Об этом пишет The Guardian.

Путин заговорил о завершении войны

"Думаю, дело подходит к концу", — сказал Путин о самом кровопролитном конфликте в Европе со времен Второй мировой войны.

Путин также раскритиковал западную поддержку Киева.

"Они [Запад] начали нагнетать конфронтацию с Россией, которая продолжается до сих пор. Я думаю, что [война] подходит к концу, но это все еще серьезный вопрос. Они месяцами ждали, пока Россия потерпит сокрушительное поражение, пока ее государственность рухнет. Этого не произошло. А потом они застряли в этом круге, и теперь не могут из него выбраться", — сказал глава РФ.

Путин заявил, что готов встретиться с Владимиром Зеленским в третьей стране, как только будут урегулированы все условия для потенциального мирного соглашения.

"Это должен быть конечный пункт, а не сами переговоры", — подчеркнул он.

Неожиданный кандидат в посредники

Хозяин Кремля заявил о готовности к переговорам о новых соглашениях в сфере безопасности для Европы и о том, что его предпочтительным партнером по переговорам был бы бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер.

Как отмечает издание, этот выбор переговорщика вряд ли был бы принят Украиной и ЕС. К приглашению Шрёдера, вероятно, отнесутся скептически, учитывая его дружбу с Путиным и связи с российским бизнесом и проектами, такими как газопровод "Северный поток".

В 2022 году, после начала войны, Зеленский назвал поведение Шрёдера "отвратительным" за встречу с Путиным и за то, что тот высказался в пользу российского лидера.

В Кремле охладили ожидания

Там временем два высокопоставленных представителя Кремля преуменьшили предположения о скором завершении войны. В частности, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заяви, что достижение мирного соглашения по Украине займет много времени.

"Совершенно ясно, что американская сторона спешит, но вопрос урегулирования ситуации в Украине слишком сложен, а достижение мирного соглашения — это очень долгий путь со множеством сложных деталей", — сказал Песков.

Помощник Кремля Юрий Ушаков заявил, что переговоры "вероятно, возобновятся", но когда именно это произойдет, пока неясно.

Ушаков заявил российским СМИ в четверг, что Москва не видит оснований для нового раунда трехсторонних переговоров с Украиной и США до тех пор, пока украинские войска не выведут свои войска из Донецкой области.

Война зашла в тупик

The Guardian отмечает, что в России нет ни надежды на победу, ни сроков окончания войны, поэтому настроение ухудшается. На поле боя ситуация также выглядит крайне напряженной. Российские войска практически остановились, и ни одна из сторон, похоже, не приблизилась к прорыву.

"В последние месяцы продвижение войск замедлилось, обе армии демонстрируют признаки истощения и несут тяжелые потери, продолжая наносить удары по энергетической инфраструктуре друг друга", - пишет издание.

При этом Путин, возглавлявший Россию в качестве президента или премьер-министра с конца 1999 года, сталкивается в Москве с волной тревоги по поводу войны, которая унесла жизни сотен тысяч людей и истощила российскую экономику. Отношения России с Европой хуже, чем когда-либо со времен разгара холодной войны.

Перемирие между РФ и Украиной - последние новости

Как писал Главред, вечером 8 мая президент США Дональд Трамп заявил о достижении договоренности о трехдневном перемирии между Украиной и Россией с 9 по 11 мая и обмене пленными в формате "1000 на 1000". По его словам, инициатива была предложена им лично, и обе стороны согласились на прекращение огня.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил участие в переговорном процессе при посредничестве США и подчеркнул приоритет освобождения украинских военнопленных.

Дональд Трамп считает, что перемирие между Россией и Украиной может продлиться и после 11 мая.

"Возможно. Было бы хорошо. Я бы хотел, чтобы это прекратилось. Россия и Украина — это худшее, что случилось со времен Второй мировой войны с точки зрения человеческих потерь. 25 000 молодых солдат ежемесячно. Это безумие. Так что вполне может быть", - сказал он.

10 мая Генеральный штаб ВСУ сообщил, что Россия снова нарушила перемирие. С начала суток оккупанты 60 раз атаковали позиции Сил обороны.

В чем истинная цель "перемирия" РФ: мнение аналитиков ISW

Аналитики Института изучения войны говорят, что режим прекращения огня фактически не имел четко прописанных механизмов контроля и выполнения. Единственным публично озвученным условием был отказ Украины от ударов по Москве во время парада 9 мая, которого Киев придержался.

"Распространенность взаимных обвинений и продолжение локализованной активности с первых часов после объявления прекращения огня подчеркивает тот факт, что прекращение огня без четких механизмов обеспечения выполнения вряд ли будет соблюдено", — говорится в отчете.

В ISW считают, что российские войска могли использовать паузу для ротации, переброски резервов и логистики с целью подготовки к дальнейшим наступательным действиям.

Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

