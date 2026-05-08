Трамп объявил о перемирии между Украиной и РФ

Сергей Кущ
8 мая 2026, 21:14обновлено 8 мая, 21:52
Президент Украины Владимир Зеленский уже отреагировал.
Трамп объявил о перемирии между Украиной и РФ / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот з відео, facebook.com/WhiteHouse

Ключевые факты:

  • Трамп объявил перемирие между РФ и Украиной
  • Режим тишины продлится с 9 по 11 мая
  • Стороны согласовали обмен пленными 1000 на 1000

Президент США Дональд Трамп объявил о трёхдневном перемирии между Россией и Украиной.

Перемирие продлится с 9 по 11 мая, сообщил он в Truth. По словам президента США, он сам внес это предложение, и Путин с Зеленским согласились.

"Рад сообщить, что в войне между Россией и Украиной будет трехдневное прекращение огня (9, 10 и 11 мая). В России празднуют День Победы, но точно так же и в Украине, потому что они также были важной частью и фактором Второй мировой войны. Это прекращение огня будет включать приостановку всей активной деятельности, а также обмен пленными по 1000 заключенных из каждой страны", - написал Трамп.

По его словам, эту просьбу высказал непосредственно он.

"И я очень ценю ее согласие со стороны президента Владимира Путина и президента Владимира Зеленского. Будем надеяться, что это начало конца очень долгой, смертоносной и тяжелой войны. Переговоры о прекращении этого крупного конфликта, крупнейшего со времен Второй мировой войны, продолжаются, и с каждым днем мы становимся все ближе и ближе", – написал Трамп в Truth.

Реакция Украины

Президент Украины Владимир Зеленский написал, что принцип зеркальности в наших действиях хорошо известен и был доведен до сведения российской стороны.

"Дополнительным аргументом для Украины при определении нашей позиции всегда является решение одного из ключевых гуманитарных вопросов этой войны, а именно – освобождение военнопленных. Красная площадь для нас менее важна, чем жизнь украинских пленных, которых можно вернуть домой", - отметил президент.

По его словам, именно поэтому сегодня в рамках переговорного процесса при посредничестве американской стороны мы получили согласие России провести обмен военнопленных в формате 1000 на 1000. Также должен быть установлен режим тишины 9, 10 и 11 мая.

"Украина последовательно работает над возвращением своих людей из российского плена. Поручил нашей команде оперативно подготовить все необходимое для обмена. Благодарю Президента Соединенных Штатов и его команду за результативное дипломатическое участие. Рассчитываем, что Соединенные Штаты обеспечат выполнение договоренностей российской стороной", - написал Зеленский.

Реакция России

Россия также согласилась на инициативу Трампа о перемирии с Украиной с 9 по 11 мая и проведении с Киевом в этот период обмена пленными в формате "тысяча на тысячу", заявил помощник главы российского диктатора Юрий Ушаков.

"По поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина подтверждаю приемлемость для российской стороны предложенной только что президентом США Дональдом Трампом инициативы, касающейся перемирия для обмена между Россией и Украиной военнопленными", - сказал он журналистам.

Россия нарушила режим тишины, объявленный Киевом

В полночь 6 мая стартовал режим тишины, который объявил президент Владимир Зеленский. Впрочем, ВС РФ снова атаковали регионы Украины.

Вражеская атака началась сразу после вступления в силу режима прекращения огня. Харьков, Запорожье, Кривой Рог и другие города оказались под ударом.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Россия нарушила режим прекращения огня, инициированный Украиной в ночь с 5 на 6 мая. Российские атаки продолжались всю ночь. По его словам, в течение ночи и утра российские силы применили 108 беспилотников и 3 ракеты.

Как писал Главред, 4 мая президент Украины Владимир Зеленский не исключил, что в этом году на параде 9 мая в Москве могут пролететь украинские дроны.

7 мая Зеленский заявил, что Украина не рекомендует представителям других государств посещать Москву во время парада 9 мая.

Ранее пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова пригрозила ударами по "центрам принятия решений" в случае, если Украина атакует Москву 9 мая. В МИД страны-агрессора обратились к государствам и международным организациям с призывом обеспечить эвакуацию дипломатов из столицы Украины.

