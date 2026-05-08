В доме происходило странное: находка в подвале напугала семью

Вы узнаете:
- Почему собственный дом начал вызывать у хозяев тревогу
- Что скрывалось в подвале и почему это заметили не сразу
- Почему странные пропажи в доме оказались не случайностью
В американском штате Арканзас семья профессора столкнулась с пугающей ситуацией. В их доме несколько дней тайно жил неизвестный мужчина. Супруги начали замечать исчезнувшую обувь у двери, передвинутые стулья и пропадающую еду.
Глава семьи Датч Хоггатт рассказал, что сначала подозрения казались странными даже ему самому. Однако со временем стало ясно, что в доме происходит нечто необъяснимое, и это не случайность. Об этом пишет Fox News.
Странности, которые невозможно игнорировать
Семья заметила, что вещи в доме будто "живут своей жизнью". Обувь исчезала, мебель меняла положение, а продукты пропадали без объяснения. Родные сначала пытались найти логическое объяснение происходящему.
Но тревога нарастала, и супруги решили проверить дом более тщательно. Это решение оказалось ключевым.
Жуткая находка в подвале
Во время осмотра дома жена профессора спустилась в подвал и открыла кладовку под лестницей. Именно там она заметила присутствие человека.
Очевидцы рассказали, что женщина резко отступила, увидев чью-то ногу в темноте. После этого зять семьи спустился вниз с бейсбольной битой и потребовал, чтобы незнакомец вышел.
Кто оказался в доме
Мужчина, скрывавшийся в подвале, сначала молчал, но затем согласился выйти. Позже его опознали как Престона Лэндиса.
Он признался, что является бездомным и некоторое время жил в доме, оборудовав себе импровизированное место для сна в кладовке.
Ранее Главред писал о том, что женщина обнаружила в доме шпионские устройства и начала собственное расследование, поскольку полиция не поверила ее доказательствам. Сосед, которому она доверяла, оказался преследователем.
Также сообщалось о том, что пожилые соседи довели молодую женщину до истерики. Жительница нового района рассказала о неожиданной проблеме после переезда. Она столкнулась с чрезмерным вниманием со стороны пожилых соседей, которое начало вызывать у нее сильный дискомфорт.
Об источнике: Fox News
Fox News Channel - американский консервативный информационный канал, который впервые вышел в эфир 7 октября 1996 года. Он является основным информационным каналом США. Об этом сообщает Википедия. Канал рекламирует себя как тот, что нейтрально освещает события. Однако, канал придерживается консервативной ориентации, близок к Республиканской партии США
