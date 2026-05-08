Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Курьёзы

В доме происходило странное: находка в подвале напугала семью

Константин Пономарев
8 мая 2026, 12:44
google news Подпишитесь
на нас в Google
Супруги заметили странности в доме. Их вещи начали пропадать, а мебель двигалась. Проверка подвала раскрыла причину и привела к вмешательству полиции.
Семья заметила, что вещи в доме будто "живут своей жизнью"
Семья заметила, что вещи в доме будто "живут своей жизнью" / Коллаж Главред, фото: Facebook, Pexels

Вы узнаете:

  • Почему собственный дом начал вызывать у хозяев тревогу
  • Что скрывалось в подвале и почему это заметили не сразу
  • Почему странные пропажи в доме оказались не случайностью

В американском штате Арканзас семья профессора столкнулась с пугающей ситуацией. В их доме несколько дней тайно жил неизвестный мужчина. Супруги начали замечать исчезнувшую обувь у двери, передвинутые стулья и пропадающую еду.

Глава семьи Датч Хоггатт рассказал, что сначала подозрения казались странными даже ему самому. Однако со временем стало ясно, что в доме происходит нечто необъяснимое, и это не случайность. Об этом пишет Fox News.

видео дня

Странности, которые невозможно игнорировать

Семья заметила, что вещи в доме будто "живут своей жизнью". Обувь исчезала, мебель меняла положение, а продукты пропадали без объяснения. Родные сначала пытались найти логическое объяснение происходящему.

Жена профессора спустилась в подвал и нашла спальное место
Жена профессора спустилась в подвал и нашла спальное место / Фото: CNN

Но тревога нарастала, и супруги решили проверить дом более тщательно. Это решение оказалось ключевым.

Жуткая находка в подвале

Во время осмотра дома жена профессора спустилась в подвал и открыла кладовку под лестницей. Именно там она заметила присутствие человека.

Очевидцы рассказали, что женщина резко отступила, увидев чью-то ногу в темноте. После этого зять семьи спустился вниз с бейсбольной битой и потребовал, чтобы незнакомец вышел.

Кто оказался в доме

Мужчина, скрывавшийся в подвале, сначала молчал, но затем согласился выйти. Позже его опознали как Престона Лэндиса.

В подвале супругов 2 дня прятался бездомный
В подвале супругов 2 дня прятался бездомный / Фото: CNN

Он признался, что является бездомным и некоторое время жил в доме, оборудовав себе импровизированное место для сна в кладовке.

Ранее Главред писал о том, что женщина обнаружила в доме шпионские устройства и начала собственное расследование, поскольку полиция не поверила ее доказательствам. Сосед, которому она доверяла, оказался преследователем.

Также сообщалось о том, что пожилые соседи довели молодую женщину до истерики. Жительница нового района рассказала о неожиданной проблеме после переезда. Она столкнулась с чрезмерным вниманием со стороны пожилых соседей, которое начало вызывать у нее сильный дискомфорт.

Вам может быть интересно:

Об источнике: Fox News

Fox News Channel - американский консервативный информационный канал, который впервые вышел в эфир 7 октября 1996 года. Он является основным информационным каналом США. Об этом сообщает Википедия. Канал рекламирует себя как тот, что нейтрально освещает события. Однако, канал придерживается консервативной ориентации, близок к Республиканской партии США

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
новости США полиция суд интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Евровидение-2026": когда смотреть шоу и каковы шансы на победу Украины

"Евровидение-2026": когда смотреть шоу и каковы шансы на победу Украины

13:58Stars
"Пощады не будет": Лавров пригрозил жестким ответом за удары 9 мая

"Пощады не будет": Лавров пригрозил жестким ответом за удары 9 мая

13:52Война
В Украину прибудут представители США: Зеленский рассказал о графике встреч

В Украину прибудут представители США: Зеленский рассказал о графике встреч

13:33Политика
Реклама

Популярное

Ещё
"Переговоры нецелесообразны": в Кремле назвали единственное условие окончания войны

"Переговоры нецелесообразны": в Кремле назвали единственное условие окончания войны

Под ударом Ярославль, Москва и Ростов: что известно о ночной атаке по РФ

Под ударом Ярославль, Москва и Ростов: что известно о ночной атаке по РФ

Томаты не будут болеть и дадут обильный урожай: что добавить в почву

Томаты не будут болеть и дадут обильный урожай: что добавить в почву

Запасы на грани: цена на салатный овощ взлетела на четверть, какая уже стоимость

Запасы на грани: цена на салатный овощ взлетела на четверть, какая уже стоимость

Сколько кофе сыпать на одну чашку, чтобы вкус был как в кофейне - точные пропорции

Сколько кофе сыпать на одну чашку, чтобы вкус был как в кофейне - точные пропорции

Последние новости

14:23

Выбросили как мусор: какие дорогие вещи люди находили у дороги

14:14

Гороскоп Таро на завтра 9 мая: Весам - радость, Скорпионам - остановиться

13:58

"Евровидение-2026": когда смотреть шоу и каковы шансы на победу УкраиныВидео

13:52

"Пощады не будет": Лавров пригрозил жестким ответом за удары 9 мая

13:50

"Вот такая вот у нас запара, запара": главное о разводе Потапа и НастиВидео

Штрафные баллы для водителей: Алексей Белошицкий — о том, как и кого лишат водительских правШтрафные баллы для водителей: Алексей Белошицкий — о том, как и кого лишат водительских прав
13:43

Почему огородники засыпают грядки крупами: эффект поразит уже через сезон

13:33

В Украину прибудут представители США: Зеленский рассказал о графике встреч

13:30

Вкуснее, чем магазинный: рецепт домашнего куриного паштета за 30 минут

13:22

РФ в панике развертывает полки для защиты Москвы: Сырский раскрыл подробности

Реклама
13:03

Почему вещи после стирки все еще грязные: ошибка, которую делают почти все

12:44

В доме происходило странное: находка в подвале напугала семью

12:39

Огромные столбы дыма в небе: дроны атаковали важные цели в Грозном

12:34

Лук будет оставаться свежим месяцами: простой трюк, о котором мало кто знает

12:20

Облачно и дождливо: какая погода в Харькове будет на выходных

11:55

В Ровенской области погода готовит сюрприз: о чем предупреждают синоптики

11:43

В Украине резко упали цены на огурцы: сколько сейчас стоит этот овощ

11:39

Защитники "Азовстали" патрулируют Мариуполь: появились первые кадрыВидео

11:32

Тина Кароль установила сумасшедший рекорд: что она сделалаВидео

11:31

Как сказать "картофель в мундире" на украинском: ответ удивит многих

11:20

Риск потери всего урожая: что можно и нельзя сажать рядом с капустойВидео

Реклама
11:13

Привычки людей меняются: как правильно использовать солнечные панели

11:13

РФ изменила тактику: военный раскрыл 3 ключевые цели летнего наступления врага

10:56

"Все скинулись": Руслана рассказала о расходах на победу на "Евровидении-2004"Видео

10:54

Пугачева впервые публично обратилась к дочери Орбакайте

10:48

Мирные переговоры могут затянуться: эксперт озвучил неутешительный прогноз

10:27

Угроза летнего наступления: Жданов предупредил, куда РФ может ударить в первую очередь

09:55

"Поклонники обеспокоены": известную певицу ввели в искусственную комуВидео

09:51

Одесскую область накроет туман и опасная жара: предупреждение синоптиков

09:47

Горит за 700 км от границы: Зеленский раскрыл подробности ночных ударов по РФ

09:34

Терехов: В вопросе интеграции ВПЛ необходимо перейти от разрозненных программ к единой государственной политике

09:15

О чем молятся 9 мая Николаю Чудотворцу: какой церковный праздник

08:57

"Полупустые - это еще мягко говоря": Игнат заявил о критической ситуации с ПВО в Украине

08:56

Один фактор: Казарин - о том, как избавить военную службу от каторжного имиджамнение

08:32

РФ нарушила объявленное перемирие уже в первую ночь: Зеленский раскрыл детали

08:13

Умеров срочно прибыл в США: какие задачи стоят перед главным переговорщиком Украины

07:58

Фицо везет Путину послание от Зеленского: о чем идет речь

07:03

Под ударом Ярославль, Москва и Ростов: что известно о ночной атаке по РФВидео

06:20

Жизнь в общежитии или собственная квартира: почему ранние браки в СССР были выгодны

05:56

Как водителям будут начислять баллы за нарушение ПДД - объяснение полицейского

05:14

Гороскоп на завтра, 9 мая: Скорпионам — перемены, Ракам — раздражительность

Реклама
04:30

Забудут о бедности: каким знакам зодиака май принесет неожиданное богатство

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке фермера с тыквой за 49 с

03:30

Чем уничтожить тлю на черешне: лучшие способы спасти урожайВидео

03:04

Салат останется свежим месяц, если завернуть его в один кухонный предмет - лайфхак

02:30

Новая система штрафов для водителей: в МВД указали на нюанс по нововведениям

02:06

"Это путь к деоккупации": эксперт назвал три шага к перелому в войне

01:30

Дочь Виктории Бекхэм запустила собственный бизнес из-за проблем со здоровьем

00:59

Система штрафных баллов для водителей: за что могут временно лишить прав

00:05

Роскошный вид без лишних затрат: какой пол станет фаворитом на кухне в 2026Видео

07 мая, четверг
23:09

Запасы на грани: цена на салатный овощ взлетела на четверть, какая уже стоимость

Новости Киева
Отключение отопления в КиевеПогода в КиевеКогда ситуация со светом в Киеве улучшится
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Регионы
Новости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЛьвоваНовости ЗапорожьяНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости Полтавы
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять