В доме происходило странное: находка в подвале напугала семью

Супруги заметили странности в доме. Их вещи начали пропадать, а мебель двигалась. Проверка подвала раскрыла причину и привела к вмешательству полиции.

Семья заметила, что вещи в доме будто "живут своей жизнью" / Коллаж Главред, фото: Facebook, Pexels

В американском штате Арканзас семья профессора столкнулась с пугающей ситуацией. В их доме несколько дней тайно жил неизвестный мужчина. Супруги начали замечать исчезнувшую обувь у двери, передвинутые стулья и пропадающую еду.

Глава семьи Датч Хоггатт рассказал, что сначала подозрения казались странными даже ему самому. Однако со временем стало ясно, что в доме происходит нечто необъяснимое, и это не случайность. Об этом пишет Fox News.

Странности, которые невозможно игнорировать

Семья заметила, что вещи в доме будто "живут своей жизнью". Обувь исчезала, мебель меняла положение, а продукты пропадали без объяснения. Родные сначала пытались найти логическое объяснение происходящему.

Жена профессора спустилась в подвал и нашла спальное место / Фото: CNN

Но тревога нарастала, и супруги решили проверить дом более тщательно. Это решение оказалось ключевым.

Жуткая находка в подвале

Во время осмотра дома жена профессора спустилась в подвал и открыла кладовку под лестницей. Именно там она заметила присутствие человека.

Очевидцы рассказали, что женщина резко отступила, увидев чью-то ногу в темноте. После этого зять семьи спустился вниз с бейсбольной битой и потребовал, чтобы незнакомец вышел.

Кто оказался в доме

Мужчина, скрывавшийся в подвале, сначала молчал, но затем согласился выйти. Позже его опознали как Престона Лэндиса.

В подвале супругов 2 дня прятался бездомный / Фото: CNN

Он признался, что является бездомным и некоторое время жил в доме, оборудовав себе импровизированное место для сна в кладовке.

Об источнике: Fox News Fox News Channel - американский консервативный информационный канал, который впервые вышел в эфир 7 октября 1996 года. Он является основным информационным каналом США. Об этом сообщает Википедия. Канал рекламирует себя как тот, что нейтрально освещает события. Однако, канал придерживается консервативной ориентации, близок к Республиканской партии США

