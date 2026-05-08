Защитники "Азовстали" патрулируют Мариуполь: появились первые кадры

Украинские защитники из корпуса "Азов" с помощью дронов создают "санитарную зону" для российской логистики.

Пилоты "Азова" патрулируют Мариуполь

Пилоты 1-го корпуса НГУ "Азов" начали патрулировать Мариуполь, который находится на глубине 160 км от линии боевого столкновения. Об этом сообщили в "Азове".

"Азов" возвращается в Мариуполь. Сейчас – с помощью разведывательно-ударного комплекса. Пилоты 1-го корпуса НГУ "Азов" патрулируют дороги на глубине 160 км от линии боевого столкновения", – говорится в сообщении. видео дня

Наши защитники атакуют военные цели оккупантов. Они патрулируют дороги в городе и на окраинах, которые враг использует для перемещения личного состава или другого военного оборудования.

Таким образом пилоты "Азова" создают так называемую "санитарную зону" для российской логистики.

"Глубина ударов будет увеличиваться. "Азов" уже патрулирует родной Мариуполь. Пока с неба. Но дальше будет", — подчеркнули военные.

Военные поделились кадрами, на которых видно, как наши дроны уничтожают российскую технику.

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские войска активизировали штурмовые действия в направлении Константиновки и пытаются закрепиться на подступах к городу, отметил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Общая ситуация на фронте остается сложной, и в ближайшее время возможно обострение боевых действий в районе Доброполья в Донецкой области, отметил лейтенант ВСУ с позывным "Алекс".

На Купянском направлении обстановка является одной из самых напряженных и за последние месяцы существенно ухудшилась. Российские силы продолжают наступательные попытки, стремясь продвинуться к Купянску и оттеснить украинские подразделения за реку Оскол, сообщил спикер объединенных сил Виктор Трегубов.

Об источнике: 1-й корпус НГУ "Азов" 1-й корпус НГУ "Азов" — оперативно-тактическое соединение в рядах Национальной гвардии Украины. Корпус создан 7 марта 2025 года в рамках реформирования Сил обороны Украины в корпусную систему, пишет Википедия.

