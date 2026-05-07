"Никогда не поздно": HBO сделал заявление о втором сезоне "Гарри Поттера"

Виталий Кирсанов
7 мая 2026, 20:57
HBO продлил сериал о Гарри Поттере на второй сезон еще до премьеры первого.
HBO сделал заявление о втором сезоне "Гарри Поттера"

Кратко:

  • Первый сезон сериала HBO планирует выпустить в конце года на HBO Max
  • Съемки второго сезона начнутся осенью

Сериал HBO "Гарри Поттер" продлен на второй сезон за семь месяцев до премьеры первого. Об этом пишет Variety.

Съемки второго сезона начнутся осенью, сюжет будет основан на книге "Гарри Поттер и Тайная комната".

При этом, первый сезон, основанный на книге "Гарри Поттер и философский камень", HBO планирует выпустить в конце года на HBO Max.

Сценарист Джон Браун, который работал над первыми эпизодами и известен по сериалу "Наследники", во втором сезоне будет также исполнительным продюсером вместе с Франческой Гардинер.

"Мне было очень приятно работать над "Философским камнем", и я хотел бы поблагодарить Франческу и HBO за то, что они в меня поверили и позволили продолжить это удивительное путешествие. Похоже, никогда не поздно получить приглашение в Хогвартс", - заявил Браун.

Ранее HBO подтвердил намерение экранизировать все семь книг Джоан Роулинг в формате отдельных сезонов. Проект рассчитан примерно на десять лет производства.

В июле 2025 года история Гарри Поттера получила новое начало - HBO показали новых актеров киновселенной и подтвердили тем самым, что сериалу по мотивам книг Джоан Роулинг быть. Дэниел Рэдклифф, который играл Гарри с 2001 по 2011, поделился мыслями о предстоящем сериале.

Между автором "Гарри Поттера" Джоан Роулинг и исполнительницей роли Гермионы, Эммой Уотсон, разгорелся конфликт. Причиной стали публичные заявления актрисы, которые писательница восприняла как личную критику и обесценивание ее опыта.

Британская актриса украинского происхождения Светлана Карабут присоединилась к актерскому составу нового сериала HBO "Гарри Поттер".

Гарри Поттер и поттериана

Гарри Поттер - серия фильмов, основанных на книгах о Гарри Поттере английской писательницы Дж. К. Роулинг. Серия выпущена компанией Warner Bros. и состоит из одиннадцати фильмов в жанре фэнтези, включая основную серию - начиная с "Гарри Поттер и философский камень" (2001) и заканчивая "Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 2" (2011), — а также спин-офф "Фантастические твари и где они обитают" (2016) и его сиквелы, сообщает Википедия. Также 1 января 2022 года состоялась премьера спецвыпуска "Возвращение в Хогвартс" - документальный фильм, посвященный 20-летию поттерианы.

