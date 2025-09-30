"Это абсурд": известная актриса Эмма Уотсон поссорилась с автором "Гарри Поттера"

Исполнительница роли Гермионы Грейнджер нарвалась на критику Джоан Роулинг.

https://glavred.info/movies/eto-absurd-izvestnaya-aktrisa-emma-uotson-possorilas-s-avtorom-garri-pottera-10702697.html Ссылка скопирована

Джоан Роулинг и Эмма Уотсон публично поссорились / коллаж: Главред, фото: x.com, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Джоан Роулинг раскритиковала Эмму Уотсон

Почему автор "Гарри Поттера" осудила актрису

Между автором "Гарри Поттера" Джоан Роулинг и исполнительницей роли Гермионы, Эммой Уотсон, снова разгорелся конфликт. Причиной стали публичные заявления актрисы, которые писательница восприняла как личную критику и обесценивание ее опыта. Свое заявление Роулинг опубликовала на странице микроблога в X.

Бывшая исполнительница роли Гермионы Грейнджер в фильмах о Гарри Поттере публично осуждала позицию Роулинг относительно трансгендерных людей. В подкасте On Purpose with Jay Shetty Уотсон заявила, что имеет право критиковать писательницу даже несмотря на успех, которым актриса ей обязана.

видео дня

""Я действительно не верю, что мой опыт работы над "Гарри Поттером" и мои убеждения в поддержке транслюдей взаимно исключают друг друга. Я могу любить и ценить то, что имела благодаря Джо, и в то же время не соглашаться с ее взглядами", - заявила Эмма.

Джоан Роулинг на премьере "Гарри Поттера" / фото: ua.depositphotos.com

Эти слова очень поразили автора "Гарри Поттера", поэтому она публично назвала заявления Уотсон абсурдными, хотя и отметила, что каждый имеет право верить во что пожелает. Также Роулинг возмутилась на то, что актеры фильмов по ее вселенной постоянно публично ее критикуют.

"Я не обязана требовать вечного согласия ни от одного актера, который когда-то играл персонажа, созданного мной. Эта идея так же абсурдна, как и то, что я обращаюсь к своему начальнику, когда мне был двадцать один год, чтобы узнать, каких мыслей мне следует придерживаться сегодня... Однако, в частности, Эмма и Дэн в течение последних нескольких лет четко дали понять, что, по их мнению, наша бывшая профессиональная ассоциация дает им особое право - даже обязанность - критиковать меня и мои взгляды публично. Спустя годы после того, как они закончили сниматься в "Поттере", они продолжают фактически выполнять роль спикеров мира, который я создала", - написала писательница.

Эмма Уотсон с коллегами Рупертом Гринтом и Дэниелом Рэдклифом / фото: ua.depositphotos.com

Роулинг отметила, что Уотсон благодаря своей роли в "Гарри Поттере" не знала настоящей жизни женщин из бедных слоев населения и с какими проблемами они сталкиваются, ведь актриса уже в 14 лет стала мультимиллионершей.

"Ей никогда не понадобится приют для бездомных, ее никогда не положат в смешанную палату в государственной больнице. Ее "публичная ванная комната" одноместная, а у дверей стоит охранник. Приходилось ли ей раздеваться в новой смешанной раздевалке в муниципальном бассейне? Может ли ей когда-нибудь понадобиться государственный центр помощи жертвам изнасилования, который отказывается гарантировать обслуживание исключительно женщинами? Может ли она оказаться в одной камере с мужчиной-насильником, которого поместили в женскую тюрьму?" - спросила она.

Эмма Уотсон с коллегами, сыгравшими Гарри Поттера и Рона Уизли / фото: ua.depositphotos.com

Джоан Роулинг - позиция

Джоан Роулинг неоднократно оказывалась в центре громких дискуссий из-за своих высказываний относительно трансгендерных людей и женских прав. Начиная с 2019 года, она открыто заявляет, что расширение правового признания гендерной идентичности может иметь опасные последствия для женщин. Писательница отмечает, что поддерживает право транслюдей на существование и защиту, но опасается, что законодательные изменения, основанные только на самоопределении пола, ставят под угрозу безопасность в женских уборных, кризисных центрах, больницах и тюрьмах.

Любишь слухи и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Последние новости кино

Ранее Главред сообщал, что актриса украинского происхождения Светлана Карабут присоединилась к актерскому составу нового сериала HBO "Гарри Поттер", который станет многолетней телевизионной адаптацией семи книг Джоан Роулинг. Она сыграет роль профессора Вектор.

Также ранее сообщалось, кто из известных актеров претендует на роль Волдеморта - главного злодея магического мира Поттерианы. Среди вероятных исполнителей фанаты называют Киллиана Мерфи, Николаса Голта и даже актрису.

Вас может заинтересовать:

Гарри Поттер и поттериана Гарри Поттер - серия фильмов, основанных на книгах о Гарри Поттере английской писательницы Дж. К. Роулинг. Серия выпущена компанией Warner Bros. и состоит из одиннадцати фильмов в жанре фэнтези, включая основную серию - начиная с "Гарри Поттер и философский камень" (2001) и заканчивая "Гарри Поттер и Смертельные реликвии. Часть 2" (2011), - а также спин-офф "Фантастические звери и где их искать" (2016) и его сиквелы, сообщает Википедия. Также 1 января 2022 года состоялась премьера спецвыпуска "Возвращение в Хогвартс" - документальный фильм, посвященный 20-летию поттерианы.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред