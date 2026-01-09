Укр
Повреждено много домов, нет тепла и света: Зеленский - о последствиях атаки

Ангелина Подвысоцкая
9 января 2026, 12:43обновлено 9 января, 13:25
Российские оккупанты нанесли удар по Украине ракетами и дронами.
удар по Украине
Последствия атаки РФ / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС

Что известно:

  • РФ атаковала Украину ракетами и дронами
  • В результате атаки повреждены жилые дома в Киеве
  • Сейчас ситуация с отоплением и светом сложная в столице

Российские оккупанты нанесли массированные удары по Киеву и другим регионам Украины. Под ударами оказались критическая инфраструктура и жилые дома. Президент Украины Владимир Зеленский эмоционально отреагировал на эту атаку.

Сейчас в столице и Киевской области продолжается ликвидация последствий обстрела. Известно, что в результате атаки повреждены 20 жилых домов.

"Также на Львовщине, в других наших регионах продолжается восстановление после ударов. К сожалению, на данный момент известно о четырех погибших только в столице. Среди них – работник скорой помощи. Мои соболезнования родным и близким. Десятки людей ранены. Был и повторный удар по одному из жилых домов – как раз тогда, когда экстренные службы оказывали помощь после первого удара", – отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что россияне осуществили атаку, когда произошло похолодание. Сейчас энергетики делают все возможное, чтобы восстановить отопление и свет.

Также во время атаки было повреждено здание Посольства Катара. Именно эта страна играет важную роль в посредничестве с РФ. Президент подчеркнул, что после этой атаки мир должен отреагировать.

"Прежде всего Соединенных Штатов, к которым в России действительно прислушиваются. Россия должна получать сигналы, что это ее обязанность – сосредоточиться на дипломатии, и ощущать последствия каждый раз, когда снова сосредотачивается на убийствах и разрушении инфраструктуры. Также сегодняшний удар максимально громко напоминает всем нашим партнерам, что поддержка ПВО для Украины – это постоянный приоритет. Нельзя терять ни одного дня в поставках, в производстве, в договоренностях. Будем сегодня на всех уровнях информировать партнеров о том, что произошло и какие ответные меры нам необходимы. Спасибо всем, кто с Украиной!" - подчеркнул президент.

Смотрите видео с последствиями атаки:

атака на Украину
РФ атаковала Украину / фото: скриншот

Чего хочет добиться РФ атаками — мнение эксперта

Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в интервью Главреду прямо сказал , с какой целью РФ наносит удары по Украине, выбирая конкретную часть страны для атаки.

Он утверждает, что россияне пытаются разбалансировать энергосистему, делая ее "неуправляемой".

"Из-за этого идет давление на население: на людей, на панику, на социальную стабильность. Это форма военного и психологического давления на руководство Украины", — сказал он.

Удар "Орешника" по Львовской области в ночь на 9 января 2026 года - что известно

Поздно вечером 8 января во Львове и области после объявления воздушной тревоги прогремела серия взрывов. В ОВА отметили, что под ударом находился объект критической инфраструктуры.

Сообщалось, что оккупанты, возможно, нанесли удар "Орешником". Момент атаки попал на видео.

Утром 9 января в Минобороны РФ подтвердили удар "Орешником" по Украине, оккупанты заявили, что это ответ на фейковую атаку по резиденции главы Кремля Владимира Путина в конце декабря 2025 года.

Андрей Сажовый рассказал, что ракета летела со скоростью 13 тыс. км/ч. Это первый случай применения такого типа удара по Львову с начала полномасштабной войны.

Другие новости:

Реклама

Реклама
Реклama
Реклама
