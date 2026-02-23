Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Энергетика

Ситуация в электросистеме диктует условия: как будут отключать свет 24 февраля

Руслан Иваненко
23 февраля 2026, 20:50
Следите за обновлениями от облэнерго, чтобы точно знать время отключений в своем регионе.
Свет, Блэкаут
Энергосистема остается нестабильной / Коллаж: Главред, фото: depositphotos.com.ua, freepik.com

Кратко:

  • 24 февраля большинство регионов Украины под графики почасовых отключений
  • Потребление электроэнергии снизилось на 7,5%
  • Причина – последствия ракетно-дроновых атак РФ на энергетические объекты

Во вторник, 24 февраля, в большинстве регионов Украины будут применены графики почасовых отключений электроэнергии и ограничения мощности для промышленных потребителей. Об этом сообщает "Укрэнерго" в Telegram.

Причиной введения мер являются последствия российских ракетно-дроновых атак на энергетические объекты страны.

видео дня

Потребление электроэнергии

По данным компании, потребление электроэнергии снизилось. Так, по состоянию на 9:30 23 февраля уровень потребления был на 7,5% меньше, чем в предыдущий рабочий день – пятницу. Падение связано с повышением температуры воздуха в большинстве регионов и необходимостью применения дополнительных ограничений в отдельных областях.

Зато 22 февраля суточный максимум потребления электроэнергии был зафиксирован вечером, и он соответствовал показателям предыдущего воскресенья, 15 февраля.

Жителей регионов с почасовыми отключениями призывают экономно использовать электроэнергию, ограничивать работу мощных приборов и, по возможности, переносить энергоемкие процессы на ночные часы – после 23:00.

Ситуация в энергосистеме остается динамичной. Обновления по графикам отключений и ограничений публикуются на сайтах и официальных страницах в соцсетях соответствующих облэнерго.

энергетика, генерация, электричество, электроэнергия, аэс, гэс, тэс, атомная, отключения инфографика
Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Какими будут удары РФ весной

По словам бывшего командующего Аэромобильными войсками ВСУ Ивана Якубца, весной и летом существует высокий риск атак на критические объекты водоснабжения в Украине. Под угрозой, по его словам, в первую очередь окажутся города-миллионники – Киев, Одесса, Харьков, Днепр, а также областные центры.

"Россияне могут и в дальнейшем наносить масштабные удары, привлекая до 400 дронов и 50–60 ракет. При этом нужно готовиться и к потенциальным угрозам со стороны Беларуси", – отметил эксперт.

Якубец подчеркивает, что страна должна заранее готовиться к таким сценариям и усиливать защиту критической инфраструктуры.

Отключение света в Украине – последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 22 февраля Россия осуществила очередную масштабную комбинированную атаку по Украине. Под ударами оказались как минимум четыре областных центра, а в Киеве в результате обстрела загорелся жилой дом.

Кроме того, большинство ракет, которыми страна-агрессор Россия атаковала энергетические объекты Украины, было сбито ПВО, а планы врага по масштабным разрушениям не были реализованы. Об этом заявил народный депутат Сергей Нагорняк в эфире Киев24.

Также Словакия официально приостанавливает экстренные поставки электроэнергии Украине. Запрет на поставки будет действовать до тех пор, пока Украина не возобновит поставки нефти в Словакию по нефтепроводу "Дружба". Об этом цинично заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Читайте также:

О компании: "Укрэнерго"

ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена-наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации к распределительным сетям на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Укрэнерго новости Украины отключения света Масштабная ракетная атака на энергетику
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В Днепре прогремел мощный взрыв в райотделе полиции - что известно

В Днепре прогремел мощный взрыв в райотделе полиции - что известно

21:45Регионы
Ситуация в электросистеме диктует условия: как будут отключать свет 24 февраля

Ситуация в электросистеме диктует условия: как будут отключать свет 24 февраля

20:50Энергетика
Мощный пожар после взрывов: СМИ о деталях атаки на важный узел "Дружбы" в РФ

Мощный пожар после взрывов: СМИ о деталях атаки на важный узел "Дружбы" в РФ

19:35Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Войска РФ взяли в окружение: Сырский заявил о срыве планов Кремля в войне

Войска РФ взяли в окружение: Сырский заявил о срыве планов Кремля в войне

Они поднимутся на новый уровень: пятерых знаков зодиака коснется рука судьбы

Они поднимутся на новый уровень: пятерых знаков зодиака коснется рука судьбы

Украина может полностью отказаться от мобилизации: озвучено главное условие

Украина может полностью отказаться от мобилизации: озвучено главное условие

Китайский гороскоп на завтра 24 февраля: Быкам - проблемы, Петухам - сплетни

Китайский гороскоп на завтра 24 февраля: Быкам - проблемы, Петухам - сплетни

Гороскоп на завтра 24 февраля: Стрельцам - ссора, Тельцам - большой успех

Гороскоп на завтра 24 февраля: Стрельцам - ссора, Тельцам - большой успех

Последние новости

21:45

В Днепре прогремел мощный взрыв в райотделе полиции - что известно

21:43

"Слабое звено" в регламенте: Ребров готовит резонансное изменение в календаре УПЛ

21:37

Запорожская область без света 24 февраля: новый график отключений по очередям

21:33

РФ ударит Кинжалами и Калибрами: Жданов предупредил о ближайшей дате обстрела

21:25

Зеленый или черный - какой чай полезнее: диетологи дали неожиданный ответ

Война не закончится до конца 2027 года: Жданов – об окружении Запорожья и планах Путина на ДнепрВойна не закончится до конца 2027 года: Жданов – об окружении Запорожья и планах Путина на Днепр
21:22

Известный украинский ведущий попал под обстрел и получил ранение - детали

21:05

Премия, контракт или служебный роман: кого ждут сюрпризы на работе в марте 2026Видео

20:50

Ситуация в электросистеме диктует условия: как будут отключать свет 24 февраля

20:33

РФ бросила спецназ для прорыва к Запорожью: The Times о последней линии обороны

Реклама
20:25

Какие продукты категорически нельзя давать кошкам: список удивит многих

19:35

Мощный пожар после взрывов: СМИ о деталях атаки на важный узел "Дружбы" в РФВидео

19:26

Много полицейских ранены, двое в тяжелом состоянии - в Николаеве прогремел взрыв

19:23

"Мы потеряли сердце": известный ведущий сообщил о трагедии

19:10

В России готовится принудительная мобилизация: что задумал Путинмнение

18:57

Фицо остановил поставки электроэнергии в Украину и выдвинул ультиматум

18:49

Дефицит валюты падает: что ждет украинцев в обменниках в ближайшее время

18:48

В Украине вводят новые 200 гривен: что делать со "старыми" деньгами, в НБУ ответили

18:27

"Прошли этот путь": Джей Ло дала редкий комментарий о детяхВидео

18:27

Таинственное исчезновение пса закончилось неожиданной находкой: причина ошарашила

18:16

Подозреваемой в теракте во Львове избрали самую строгую меру пресечения - что известноВидео

Реклама
18:15

"Черный лебедь уже близко": России дали всего несколько месяцев, что будет дальше

18:14

Совсем не от счастья: ученые выяснили, почему на самом деле кошки мурлыкают

17:50

Зима не хочет отступать: чем удивит погода Днепр в ближайшие дни

17:30

"Эта задача России по силам": Жданов об угрозе для крупного областного центра

17:25

"Многим не понравится": в Украине готовят реформу ТЦК и мобилизации, что изменится

17:19

Доллар, евро и злотый стремительно рванули вверх: новый курс валют на 24 февраля

17:11

Ручки газовой плиты заблестят как новые: чем можно легко очистить застарелый жир

17:00

По российской звезде сериала "Глухарь" прилетело на фронте: "Рядом взорвались"

16:47

Что можно сделать со старыми джинсами: 7 практичных идей для домаВидео

16:42

Два уникальных украинских слова, не имеющих точных аналогов ни в одном языке мира

16:40

Они были везде: какие имена были популярны в СССР и почему теперь их избегают

16:39

Тернопольщину засыплет снегом: синоптики предупредили о возвращении морозов

16:30

Научный факт или красивая легенда: ученый о том, "выдают" ли человека запахи

16:09

Буданов заинтриговал заявлением о завершении войны и встрече Зеленского с Путиным

16:01

"Из первых уст": Кухар появилась без обручального кольца и сделала заявление

15:51

Третий ребенок от третьей жены: как выглядит самая маленькая дочь Джеджулы

15:47

Популярная крупа уже на вес золота: цены пробили новый психологический рубеж

15:40

Не будут портиться годами: 8 продуктов, которые не имеют срока годности

15:39

Почти 20 лет жил с именем женщины, чей прах нес Сталин - что это за город Украины

14:48

Разрушают трубы: 6 жидкостей, которые категорически запрещено выливать в раковину

Реклама
14:37

Можно ли оставлять телефон на зарядке на всю ночь: эксперты поставили точку

14:15

Последние дни зимы в Житомирской области: синоптики огорчили неприятным прогнозом

14:10

Вместо традиционных отбивных: курица по-милански покорит всех гостейВидео

14:10

Инженер купил старый самолет Boeing 737 и закопал его в саду: что он задумал

14:05

Как выглядеть стройнее без похудения: секреты стилистов

13:53

Серьезно пострадали дети: дом известного артиста уничтожила российская ракета

13:49

Так уже начиналось наступление: Зеленский заявил об угрозах со стороны Беларуси

13:37

Мобилизация в Украине будет проходить по-новому: Федоров раскрыл изменения

13:32

Какие вещи должны быть в каждом авто, чтобы избежать штрафа: полный переченьВидео

13:02

Ученые впервые обнаружили в Антарктике хищника, которого здесь быть не должно (фото)

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять