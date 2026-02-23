Ситуация в электросистеме диктует условия: как будут отключать свет 24 февраля

Следите за обновлениями от облэнерго, чтобы точно знать время отключений в своем регионе.

Энергосистема остается нестабильной / Коллаж: Главред, фото: depositphotos.com.ua, freepik.com

24 февраля большинство регионов Украины под графики почасовых отключений

Потребление электроэнергии снизилось на 7,5%

Причина – последствия ракетно-дроновых атак РФ на энергетические объекты

Во вторник, 24 февраля, в большинстве регионов Украины будут применены графики почасовых отключений электроэнергии и ограничения мощности для промышленных потребителей. Об этом сообщает "Укрэнерго" в Telegram.

Причиной введения мер являются последствия российских ракетно-дроновых атак на энергетические объекты страны.

Потребление электроэнергии

По данным компании, потребление электроэнергии снизилось. Так, по состоянию на 9:30 23 февраля уровень потребления был на 7,5% меньше, чем в предыдущий рабочий день – пятницу. Падение связано с повышением температуры воздуха в большинстве регионов и необходимостью применения дополнительных ограничений в отдельных областях.

Зато 22 февраля суточный максимум потребления электроэнергии был зафиксирован вечером, и он соответствовал показателям предыдущего воскресенья, 15 февраля.

Жителей регионов с почасовыми отключениями призывают экономно использовать электроэнергию, ограничивать работу мощных приборов и, по возможности, переносить энергоемкие процессы на ночные часы – после 23:00.

Ситуация в энергосистеме остается динамичной. Обновления по графикам отключений и ограничений публикуются на сайтах и официальных страницах в соцсетях соответствующих облэнерго.

Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Какими будут удары РФ весной

По словам бывшего командующего Аэромобильными войсками ВСУ Ивана Якубца, весной и летом существует высокий риск атак на критические объекты водоснабжения в Украине. Под угрозой, по его словам, в первую очередь окажутся города-миллионники – Киев, Одесса, Харьков, Днепр, а также областные центры.

"Россияне могут и в дальнейшем наносить масштабные удары, привлекая до 400 дронов и 50–60 ракет. При этом нужно готовиться и к потенциальным угрозам со стороны Беларуси", – отметил эксперт.

Якубец подчеркивает, что страна должна заранее готовиться к таким сценариям и усиливать защиту критической инфраструктуры.

Отключение света в Украине – последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 22 февраля Россия осуществила очередную масштабную комбинированную атаку по Украине. Под ударами оказались как минимум четыре областных центра, а в Киеве в результате обстрела загорелся жилой дом.

Кроме того, большинство ракет, которыми страна-агрессор Россия атаковала энергетические объекты Украины, было сбито ПВО, а планы врага по масштабным разрушениям не были реализованы. Об этом заявил народный депутат Сергей Нагорняк в эфире Киев24.

Также Словакия официально приостанавливает экстренные поставки электроэнергии Украине. Запрет на поставки будет действовать до тех пор, пока Украина не возобновит поставки нефти в Словакию по нефтепроводу "Дружба". Об этом цинично заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

