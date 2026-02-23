Укр
Читать на украинском
  Жизнь
  3. Жизнь

Не будут портиться годами: 8 продуктов, которые не имеют срока годности

Инна Ковенько
23 февраля 2026, 15:40
Не все продукты нужно выбрасывать после истечения срока годности.
Не будут портиться годами: 8 продуктов, которые не имеют срока годности
8 продуктов, которые не портятся даже после истечения срока годности/ Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Какие продукты не имеют срока годности
  • Какие продукты долго хранятся
  • Каков срок хранения меда

В большинстве случаев мы привыкли ориентироваться на дату, указанную на упаковке продуктов, и считаем ее окончательным сигналом к тому, что товар следует выбросить. На самом деле маркировка "до" или "лучше употребить до" в основном касается качества и питательной ценности, а не безопасности.

Главред собрал продукты, которые при правильных условиях хранения остаются пригодными годами и не представляют опасности для здоровья.

Если вам интересно узнать, как долго можно хранить бензин, рекомендуем прочитать наш материал: Бензин в канистре не вечен: водителям назвали реальный срок годности топлива

Соевый соус

Неоткрытая бутылка соевого соуса может стоять в кладовой практически неограниченное время, пишет Food & Wine. Его высокая концентрация соли и ферментированные ингредиенты обеспечивают естественную консервацию. После открытия стоит использовать продукт в течение трех лет, чтобы он сохранил свой вкус и аромат.

Вустерширский соус

Этот соус имеет схожие свойства с соевым. Благодаря высокому содержанию соли и кислоты он может храниться неоткрытым до пяти лет. Даже после открытия он долго остается пригодным, если хранить его в прохладном месте.

Мед

Один из немногих продуктов, который фактически не имеет срока годности. Его низкий уровень влажности и кислый pH не позволяют бактериям размножаться. Единственное, что может произойти со временем, — кристаллизация, но это не влияет на безопасность.

Сахар

При условии хранения в сухом месте сахар может храниться годами. Важно не допустить попадания влаги, ведь именно она вызывает образование комков и порчу.

Рис

Белый рис, если его хранить в герметичной таре, может храниться неограниченно долго. Коричневый и цельнозерновой рис имеют более короткий срок хранения — примерно полгода, ведь содержат больше природных масел, которые со временем портятся.

Сушеные овощи

Обезвоженные или сублимированные овощи, такие как чипсы из кейла или сушеная фасоль, могут храниться до восьми лет. Отсутствие влаги делает их устойчивыми к развитию бактерий и грибков.

Арахис и арахисовая паста

Неоткрытый арахис пригоден до двух лет. Арахисовая паста с добавлением сахара и стабилизаторов также имеет длительный срок хранения, ведь эти ингредиенты предотвращают быстрое порчение.

Рыбные консервы

Тунец, лосось или сардины в консервированном виде могут храниться до трех лет. Консервирование предусматривает удаление воздуха и герметичное закрытие, что делает невозможным развитие микроорганизмов.

Кукурузный крахмал

Если хранить его в сухом месте, он практически не имеет ограничений по сроку годности.

Сколько можно хранить консервацию инфографика
Сколько можно хранить консервацию / Инфографика: Главред

Об источнике: Food & Wine

Food & Wine — это американское издание, основанное в 1978 году, которое позиционирует себя как глобальный авторитет в сфере культуры еды и напитков. Оно предлагает более 12 тысяч рецептов, разработанных шеф-поварами и проверенных экспертами, а также публикует материалы о гастрономических трендах, кулинарных путешествиях, винной индустрии и ресторанных рекомендациях.

