Сколько можно хранить семена: стоит знать срок годности для каждого растения

После окончания очередного сезона у каждого хозяина, обычно остается какая-то часть неиспользованных семян. Такие запасы можно сохранить на следующий год. Но при этом следует учитывать, в каких условиях нужно хранить семена, а также не лишним будет знать срок годности семян, ведь разные их виды сохраняют свою плодородность в течение разного промежутка времени.
Если семена были приобретены в магазине, то срок годности и условия хранения должны быть указаны на обратной стороне упаковки. Но большинство видов семян любят температуру воздуха от +10 до +12 градусов - если температура будет выше, то они могут начать прорастать. Также стоит учитывать такой фактор, как влажность воздуха - она должна составлять от 50% до 60%. Более высокая влажность может способствовать более быстрой порче, сообщает Главное управление Госпродпотребслужбы в Черниговской области.
Сколько лет сохраняется всхожесть семян
Для семян разных культур этот срок отличается. Дольше всего могут храниться семена свеклы - они будут пригодны и могут взойти, даже если их бросить в землю после 6-10 лет хранения. Конечно, для того, чтобы корнеплод вырос, семена на протяжении такого длительного периода нужно хранить правильно.
Семена тыквы, дыни, кабачков, патиссонов, арбузов и огурцов могут сохранять свою всхожесть в течение 6-8 лет, а бобы, в частности горох, а также кукуруза - в течение 5-6 лет.
4-6 лет сохраняется всхожесть семян томатов, редиса и редьки.
В течение 4-5 лет можно хранить семена баклажанов, белой и краснокочанной капусты, перца, лука-батуна и порея, а 3-4 года - фасоли, салата, сельдерея и шпината.
2-4 года хранятся семена моркови и сконцонеры, а 2-3 года - укропа, пастернака, петрушки, ревеня, репчатого лука и щавеля.
Но стоит учитывать, что чем больше лет хранятся семена, тем меньше будет их всхожесть, когда они наконец попадут в землю.
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