В среду геомагнитная обстановка будет оставаться спокойной, однако уже в конце недели ожидается усиление активности.

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Магнитная буря / Коллаж: Главред, фото: Pixabay/CharlVera, Pexels/Luke Miller

Вы узнаете:

Какой будет магнитная буря 25 ноября

Когда прогнозируется усиление геомагнитной активности

Как позаботиться о самочувствии во время магнитных бурь

В среду, 25 ноября, геомагнитная обстановка на Земле останется стабильной. Значительных магнитных бурь в этот день не прогнозируется, однако уже в конце недели ситуация может измениться. Главред расскажет подробнее.

Как пишет Meteoagent, в среду К-индекс составит 2, что соответствует спокойному состоянию магнитосферы.

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Магнитная буря 25 ноября

В течение среды значительных геомагнитных возмущений не ожидается. В то же время стоит учитывать, что космическая погода изменчива, поэтому прогноз может корректироваться несколько раз в сутки.

Данные о геомагнитной активности обновляются примерно каждые три часа, поскольку ситуация зависит от солнечных вспышек и изменений скорости солнечного ветра.

Когда будет следующая магнитная буря

По предварительному прогнозу, геомагнитная активность начнёт усиливаться уже во второй половине недели:

25 ноября - К-индекс 2, спокойная геомагнитная обстановка;

26 ноября - К-индекс 4, повышенная геомагнитная активность;

27 ноября - К-индекс 5, слабая магнитная буря уровня G1.

Таким образом, наибольшую геомагнитную активность прогнозируют в пятницу, 27 ноября.

магнитная буря, влияние магнитной бури / Инфографика Главред

Как магнитные бури влияют на самочувствие

Некоторые люди связывают периоды повышенной геомагнитной активности с ухудшением самочувствия. Среди наиболее распространенных жалоб - головная боль, сонливость, повышенная утомляемость, снижение работоспособности и нарушения сна.

В то же время убедительных научных доказательств прямого влияния магнитных бурь на появление таких симптомов недостаточно. Причинами ухудшения самочувствия также могут быть стресс, недосыпание и сезонные изменения погоды.

Как улучшить самочувствие во время магнитных бурь

Для поддержания хорошего самочувствия стоит следовать простым рекомендациям:

соблюдать привычный режим сна;

пить достаточно воды;

избегать переедания и чрезмерно соленой пищи;

регулярно гулять на свежем воздухе;

ограничить использование гаджетов перед сном;

контролировать артериальное давление при наличии соответствующих заболеваний.

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