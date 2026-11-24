В декабре пенсионеры могут рассчитывать не только на основную выплату, но и на дополнительные надбавки.

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Пенсионерам выплачивают надбавку до 570 грн ежемесячно: кто имеет право на надбавку / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

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Кто имеет право на повышенные пенсионные выплаты

Сколько доплачивают пенсионерам в зависимости от возраста

Нужно ли обращаться в ПФУ для перерасчета

В декабре 2026 года пенсионеры отдельных категорий имеют право на повышенные минимальные пенсионные выплаты - до 4 213 гривен в месяц. Размер гарантированной суммы зависит от возраста человека, продолжительности страхового стажа и других условий назначения пенсии.

Минимальные размеры выплат были повышены с 1 марта 2026 года в соответствии с постановлением Кабинета министров № 236. Об этом сообщило Главное управление Пенсионного фонда Украины в Тернопольской области.

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Какие минимальные пенсии получат украинцы в декабре 2026 года

После мартовского перерасчета для различных категорий неработающих пенсионеров были установлены новые минимальные суммы. Наибольший размер предусмотрен для людей в возрасте от 65 лет с полным страховым стажем, а также для пенсионеров, которым исполнилось 80 лет.

В частности, минимальные пенсионные выплаты составляют:

4 213 грн - для неработающих пенсионеров в возрасте от 65 лет с полным страховым стажем 30/35 лет, а также для людей в возрасте от 80 лет со страховым стажем 20/25 лет;

- для неработающих пенсионеров в возрасте от 65 лет с полным страховым стажем 30/35 лет, а также для людей в возрасте от 80 лет со страховым стажем 20/25 лет; 4 050 грн - для пенсионеров в возрасте от 70 до 80 лет со страховым стажем 30/35 лет;

- для пенсионеров в возрасте от 70 до 80 лет со страховым стажем 30/35 лет; 3 725 грн - для пенсионеров в возрасте до 70 лет со страховым стажем 30/35 лет, а также для людей с инвалидностью I группы независимо от возраста и продолжительности страхового стажа;

- для пенсионеров в возрасте до 70 лет со страховым стажем 30/35 лет, а также для людей с инвалидностью I группы независимо от возраста и продолжительности страхового стажа; 3 406 грн - для остальных категорий неработающих пенсионеров независимо от возраста и закона, на основании которого назначена пенсия.

Кому доплачивают до 4 050 гривен при неполном страховом стаже

Для пенсионеров в возрасте от 70 до 80 лет, не имеющих полного страхового стажа, предусмотрен отдельный порядок определения выплат. Если продолжительность стажа меньше 35 лет у мужчин и 30 лет у женщин, доплату рассчитывают пропорционально приобретенному страховому стажу.

В то же время для людей в возрасте от 75 до 80 лет действует дополнительная гарантия при условии наличия не менее 25 лет стажа у мужчин и 20 лет у женщин. В таком случае пенсионная выплата не может быть меньше 4 050 гривен.

Какие компенсационные доплаты к пенсии предусмотрены после 70 лет

Отдельно пенсионерам продолжают начислять ежемесячные компенсационные выплаты. Они назначаются людям старше 70 лет, если размер их пенсии не достигает 10 340,35 гривен.

Размер компенсации зависит от возрастной категории:

до 570 грн - пенсионерам в возрасте старше 80 лет;

- пенсионерам в возрасте старше 80 лет; до 456 грн - людям в возрасте от 75 до 80 лет;

- людям в возрасте от 75 до 80 лет; до 300 грн - пенсионерам в возрасте от 70 до 75 лет.

Нужно ли подавать заявление для перерасчета пенсии

Пенсионный фонд проводит перерасчет автоматически, поэтому пенсионерам не нужно дополнительно обращаться в учреждение или подавать заявление. Выплаты определяются на основании документов, которые уже содержатся в пенсионных делах.

Пересчитанные суммы выплачиваются в соответствии с установленным графиком выплат.

Какие документы нужно подать для выхода на пенсию / Инфографика: Главред

Когда в последний раз индексировали пенсии в Украине в 2026 году

Последнюю индексацию пенсий в Украине провели 1 марта 2026 года. Перерасчет осуществили в соответствии с постановлением Кабинета министров № 236. Он охватил пенсии, назначенные до 31 декабря 2025 года включительно.

По данным Пенсионного фонда Украины, повышение получили 9,5 миллиона пенсионеров. Минимальная сумма надбавки составила 100 гривен, а максимальная - 2 595 гривен.

В Пенсионном фонде также обнародовали средние показатели после перерасчета. Средний размер повышения составил 648,93 гривны, а средняя пенсия в марте 2026 года достигла 7 137,26 гривны.

Пенсии в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, финансовый аналитик Алексей Кущ предположил задержки выплат пенсий. Он отметил, что задержки до трех-пяти дней возможны из-за временных кассовых разрывов в бюджете. Аналитик также сообщил, что государство может прибегнуть к денежной эмиссии, что стимулирует инфляцию и девальвацию валюты.

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Черновицкой области обратило внимание на необходимость проверки трудовых книжек перед оформлением пенсии. Следует проверить записи в трудовой книжке на наличие правильных дат, подписей и печатей. Отсутствие печати или ошибки в фамилии или датах могут потребовать подтверждающих документов для учета стажа, особенно за периоды до 1 января 2004 года.

Пенсионный фонд Украины разъяснил правила получения единовременной помощи при выходе на пенсию для отдельных категорий работников. В сообщении указано, что такая выплата равна десяти пенсиям и назначается автоматически тем, кто соответствует условиям. Для получения пособия женщинам необходимо иметь не менее 30 лет специального стажа, мужчинам - 35 лет, и на день достижения 60 лет лицо должно работать в государственном или коммунальном учреждении.

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