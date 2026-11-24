Поставщиком сотен тонн якобы C4 оказался бывший банкрот из Пенсильвании, а анализы Минобороны не нашли в ней гексогена.

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Взрывчатка без главного компонента - что Британия закупала для дронов Украины / Коллаж: Главред, фото: Defense Express, pixabay.com, 30 отдельная механизированная бригада им. князя Константина Острожского

Коротко:

Британия закупала для дронов ВСУ сотни тонн якобы улучшенной C4

Анализы Минобороны не нашли в ней главного компонента RDX

Поставщик отрицает обвинения и грозит судом

Министерство обороны Великобритании несколько лет закупало для украинских ударных дронов сотни тонн взрывчатки, которую поставщик выдавал за новый, более мощный тип C4. На деле это была гораздо более дешевая коммерческая взрывчатка, в которой не нашли ни следа RDX (гексогена) - главного компонента военной C4.

Об этом говорится в расследовании Financial Times. Продавцом выступил торговец оружием из штата Пенсильвания Райан Моррис - подрабатывающий полицейский, который когда-то прошел через банкротство.

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Контракты на десятки миллионов фунтов стерлингов заключало ключевое закупочное ведомство Минобороны Британии, которое отвечает за вооружение Киева. Взрывчатка предназначалась для ударных дронов - одного из главных видов оружия, которым Украина отбивается от вторжения страны-агрессора РФ.

По данным журналистов, сделки длились несколько лет и обнажили серьезные пробелы в системе ускоренных оборонных закупок Великобритании. Возникают вопросы о том, как Минобороны проверяет поставщиков, контролирует поставки оружия и обеспечивает безопасность людей, которые с ним работают.

Подробности расследования FT

Компания Морриса Tripwire South LLC передавала британскому Минобороны паспорта безопасности, в которых утверждалось, что ее взрывчатка EDC-4 содержит RDX. При этом в документах не было предупреждений, которые обычно сопровождают ту коммерческую взрывчатку, что на самом деле отправлялась в поставках.

Великобритания раз за разом отправляла многотонные партии с этими документами прямо в зону боевых действий в Украине. Как отмечает FT, это могло напрямую угрожать жизни людей, которые работали с опасным грузом.

Собственные анализы, которые британское Минобороны провело после первой поставки EDC-4, RDX во взрывчатке не обнаружили. В Tripwire утверждали, что их продукт - особая смесь RDX и более дешевого и доступного PETN (тэна). В последние годы в мире наблюдается острая нехватка RDX и C4 из-за войн в Украине и на Ближнем Востоке.

Реакция парламента и поставщика

Член Специального комитета по обороне Палаты общин от Либеральных демократов Майк Мартин считает, что ведомство подвергло риску украинских военных и деньги налогоплательщиков.

"Это просто ошеломляет. Минобороны потенциально поставило под угрозу жизни сотен украинских военных и потратило миллионы денег британских налогоплательщиков на взрывчатку, которая не была тем, что заявлял поставщик. Главный вопрос, на который Минобороны до сих пор не смогло ответить, - "почему"", - заявил депутат.

Моррис и Tripwire через юристов из фирмы Greenwoods утверждают, что, насколько им известно, каждая партия EDC-4 для Великобритании содержала RDX, а продукт рекламировался честно. В компании также заявили, что EDC-4 для них производил другой завод, и пригрозили судом за публикацию расследования.

"Нет никакой угрозы безопасности, никаких провалов в работе продукта, никаких убытков для Минобороны, и жалоб от клиентов тоже не было", - заявили в Tripwire.

Что такое FPV-дрон / Инфографика: Главред

Чем опасна подмена взрывчатки для дронов?

Профессор инженерии взрывозащиты Шеффилдского университета Сэм Ригби в комментарии Financial Times подчеркнул, что речь идет не о взаимозаменяемых веществах.

"Это очень разные взрывчатые вещества", - отметил ученый.

Говоря о практических рисках для тех, кто работает с такими зарядами, эксперт указал на свойства PETN.

"PETN более летуч, чем RDX, и может быть более склонен к детонации от нагрева или трения", - пояснил Ригби.

Военная помощь Британии Украине - новости

Как сообщал Главред, Лондон продолжает наращивать военную помощь Киеву. В январе Британия подтвердила поставку Украине 13 систем ПВО Raven и двух прототипов Gravehawk. По словам министра по делам ветеранов Эла Карнса, все 13 систем Raven уже переданы Украине.

Британия также поддерживает оборону Украины крупными пакетами помощи. В декабре 2024 года Лондон объявил пакет военной помощи на 225 млн фунтов стерлингов. В долларовом эквиваленте сумма составила около 286 млн.

Минобороны Британии внимательно следит и за активностью России у своих берегов. Глава ведомства Джон Хили заявлял, что британские военные сорвали тайную операцию РФ в Атлантике. Операции против российских подводных лодок длились более месяца, в них участвовали свыше 500 британских военных.

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